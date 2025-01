Dékuple accélère sa croissance européenne avec une prise de participation majoritaire dans Selmore (Amsterdam) et DotControl (Rotterdam)

Un partenariat stratégique pour poursuivre la construction d’un modèle d’agences de nouvelle génération en Europe

Paris, le 9 janvier 2025 (8h00) - L’agence créative Selmore et l’agence digitale DotControl s’associent au Groupe Dékuple, leader européen du data marketing et de la communication. L'intégration de deux nouvelles entités au sein du modèle multi-entrepreneur de Dékuple marque une étape significative dans la stratégie de croissance externe du Groupe visant à consolider sa présence en Europe et à élargir son portefeuille d’expertises pour répondre aux besoins de ses clients internationaux. Ce partenariat réaffirme ainsi la volonté de Dékuple de devenir un acteur de référence en communication et data marketing en Europe.

Selmore, agence stratégique et créative basée à Amsterdam, a été fondée en 2005, notamment par Diederick Hillenius. Sous la direction d’Anja Froeling, l’agence est réputée pour ses « idées directrices » innovantes qui ont façonné des stratégies, concepts créatifs et campagnes percutantes pour des marques de premier plan telles que Škoda, Domino’s Pizza, Perfetti van Melle ou encore ASN Bank. L’expertise de Selmore a été récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment les Effies, les Esprix, le D&AD Graphite Pencil, les Cannes Lions, les Epica et les ADCN Awards.

DotControl, agence d’engagement digital leader basée à Rotterdam, a également été fondée en 2005. Dirigée par Mark Landman et Rutger Buijzen, l’agence est spécialisée dans des projets digitaux stratégiques et la conception de solutions digitales sur mesure pour des clients majeurs, dont Disney, DPG Media, Talpa Network, APG, Škoda et le club de football Feyenoord. DotControl, reconnue pour son expertise technique avancée et sa créativité digitale, a remporté de nombreuses récompenses, parmi lesquelles les Lovies, les Webby’s, les Design Intelligence, les Epica et les ADCN Creativity Awards.

En unissant leurs forces, DotControl et Selmore créent un modèle d’agence de nouvelle génération aux Pays-Bas. Ce modèle propose des solutions stratégiques qui combinent données, technologies et créativité, parfaitement adaptées aux besoins évolutifs du marché.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance européenne de Dékuple, reposant sur un modèle combinant initiatives organiques et acquisitions ciblées. Le Groupe vise à diversifier ses activités et élargir son offre pour mieux accompagner ses clients grands comptes à l'international. En s’appuyant sur son modèle multi-entrepreneur, Dékuple exploite les synergies et compétences complémentaires des entités intégrées, tout en préservant leur autonomie stratégique et opérationnelle. Selmore et DotControl conservent ainsi leur indépendance tout en bénéficiant des opportunités commerciales et des ressources offertes par l’écosystème Dékuple.

« Nous sommes déjà présents à l’international aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Notre objectif est de renforcer encore notre empreinte européenne tout en enrichissant nos expertises pour répondre aux besoins transnationaux de nos grands clients. Nous sommes ravis d’accueillir Selmore, DotControl et leurs 50 collaborateurs au sein de l’écosystème des agences créatives et marketing du Groupe Dékuple. Ce partenariat leur permettra d’élargir ensemble leurs offres en Europe tout en proposant à leurs clients de nouvelles solutions de performance basées sur la data. Parallèlement, il permet à Dékuple de mieux servir ses clients clés et de répondre aux appels d’offres transnationaux », explique Bertrand Laurioz, Président-Directeur Général du Groupe Dékuple.

Anja Froeling, CEO de Selmore, et Mark Landman, CEO de DotControl, partagent : « Le partenariat stratégique entre DotControl et Selmore, initié il y a trois ans, nous permet d'apporter une valeur ajoutée inégalée à nos clients. En combinant notre expertise stratégique, créative et digitale, nous sommes en mesure de concevoir des idées directrices impactantes et de les déployer de manière fluide sur tous les supports et technologies, maximisant ainsi la visibilité et l’efficacité des marques. Grâce à l'appui des compétences du Groupe Dékuple en communication et data marketing, nous disposons d’une réelle capacité à nous développer davantage et à adresser des clients multi-pays. La vision multi-entrepreneuriale de Dékuple garantit notre autonomie tout en nous faisant bénéficier des ressources du Groupe. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Dékuple et de contribuer à cet ambitieux projet européen. »

Cette alliance stratégique représente une étape majeure pour les trois entreprises, qui ambitionnent de conquérir de nouveaux marchés, de créer de la valeur pour leurs clients et de redéfinir l’avenir du marketing et de la communication en Europe.

Ensemble, Selmore et DotControl génèrent un chiffre d'affaires annuel d’environ 7 M€ et une marge brute supérieure à 5 M€. Selmore et DotControl seront consolidés dans les comptes de Dékuple à partir du 1er janvier 2025.

