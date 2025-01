Bitget erweitert BGB-Ökosystem mit Morph-Chain-Integration und Liquiditätspool in Höhe von 1,1 Millionen USD auf Bulbaswap

VICTORIA, Seychellen, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, freut sich, die Cross-Chain-Integration ihres nativen Tokens, Bitget Token (BGB), in die Morph Chain bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Erweiterung des On-Chain-Ökosystems von BGB und der Verpflichtung zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für die Benutzer.

Mit dieser Integration ist BGB nun auf der Morph Bridge verfügbar, sodass ein nahtloser Token-Transfer über mehrere Blockchains hinweg möglich ist. Bitget hat außerdem einen Liquiditätspool für BGB auf dem zentralen Handels- und Liquiditätsmarktplatz Bulbaswap auf Morph gestartet, bei dem der Total Value Locked (TVL) innerhalb weniger Tage nach dem Start 1,1 Millionen USD überschritten hat. Benutzer können nun am Liquiditätspool teilnehmen, um Prämien zu verdienen und gleichzeitig das Wachstum des BGB-Ökosystems zu unterstützen.

Als Motivation für On-Chain-Aktivitäten im Zusammenhang mit BGB können die Teilnehmer von The Great Token Migration (Staffel 2 von Morph Zoo) BGB in ihre Bridging-Aktivitäten zum Erwerb von Morph-Punkten integrieren. Zu den möglichen Aktionen gehören die Übertragung von BGB von Ethereum auf Morph, die Rückübertragung von Morph auf Ethereum und das Halten von BGB auf Morph, um Punkte für die zweite Staffel zu sammeln. Benutzer von Bitget Wallet profitieren während des Events von einem 1,2-fachen Multiplikator auf Bridge-Scores.

Gracy Chen, CEO von Bitget, zu der Integration: „Unser Engagement für das langfristige Wachstum und die Nutzbarkeit von BGB bleibt ungebrochen. Durch die Übertragung von BGB auf die Morph Chain und die Einführung neuer Liquiditätspools erweitern wir die Reichweite und bieten den Benutzern mehr Möglichkeiten. Diese Integration entspricht unserer Vision von BGB als Eckpfeiler dezentraler und realer Anwendungen, mit denen die BGB-Community vollständig am sich weiterentwickelnden Web3-Ökosystem teilnehmen kann.“

Die Morph-Chain-Integration steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie von Bitget, die Nutzbarkeit von BGB sowohl in On-Chain- als auch in Off-Chain-Szenarien zu verbessern. Vor Kurzem hat Bitget ein neues BGB-Whitepaper veröffentlicht, in dem die ehrgeizigen Pläne für die Zukunft des Tokens vorgestellt werden. Zu den wichtigsten Initiativen gehört ein Rückkauf- und Verbrennungsprogramm für die Schaffung eines deflationären Modells zur Förderung des langfristigen Werts. In der ersten Phase dieser Initiative wurden 800 Millionen BGB verbrannt, was einem Anteil von 40 % am Gesamtangebot entspricht.

In dem Whitepaper werden auch Pläne zur Positionierung von BGB als zentrales Asset für Staking, Liquiditätsbereitstellung und DeFi-Anwendungen auf der Chain beschrieben. Darüber hinaus arbeitet Bitget aktiv an der Integration von BGB in PayFi-Anwendungsfälle, um die reale Nutzbarkeit zu ermöglichen, was Zahlungen für Restaurants, Reisen und Einkäufe über die Bitget Card umfasst.

Im Jahr 2024 verzeichnete BGB ein bemerkenswertes Wachstum, das sich im Laufe des Jahres verzehnfachte und seine Position als einer der leistungsstärksten Börsen-Token weiter festigte. Laut CoinMarketCap liegt BGB mit einem Börsenwert von 74 Milliarden inzwischen auf Rang 25.

Morph ist eine fortschrittliche, auf Ethereum aufbauende Layer-2-Skalierungslösung, die zur Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit und Senkung der Kosten unter Beibehaltung der Sicherheit und Dezentralität von Ethereum entwickelt wurde. Unterstützt von führenden Investoren wie DragonFly Capital, Pantera Capital und Foresight Ventures, startete Morph Ende 2024 sein Mainnet, führte ein nahtloses Cross-Chain-Bridging ein und unterstützt ein wachsendes Ökosystem dezentraler Anwendungen (dApps).

