Business update

Foreløbige og ureviderede regnskabstal for 2024 udviser et driftsresultat på DKK -0,4 mio. hvilket er inden for rammerne af selskabets seneste finansielle guidance for 2024 om et driftsresultat på DKK -1 til 1 mio.

Egenkapitalen på balancedagen udgjorde DKK 19.2 mio.

Som meddelt i selskabsmeddelese 36/2024 erhvervede selskabet pr. 30. december 2024 en ejendom beliggende Østerbrogade 152 st.th., 2100 København Ø for DKK 3,55 mio. Ejendommen er fuldt udlejet og er erhvervet som led i selskabets nye strategi om at være strategisk partner i selskaber/aktiver, som vurderes at have større potentiale for værditilvækst.

Selskabet har dags dato accepteret et bud fra et svensk investeringsselskab på samtlige sine ejerandele i selskabet Combigene AB og frasolgt sin position. Selskabet havde i alt 2.327.058 aktier, som er solgt til 2,65 SEK pr. aktie for i alt 6.166.703 SEK som er på niveau med selskabets anskaffelsessum.

Selskabet arbejder forsat på nye investeringer i strategiske partnerskaber med selskaber/aktiver med væsentligt potentiale.





