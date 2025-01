Point stratégique

PRESS RELEASE









Paris, le 9 janvier 2025 – Suite à la revue stratégique et opérationnelle initiée il y a quelques mois par le Comité Exécutif, Ubisoft annonce avoir pris des mesures importantes pour réorganiser le Groupe afin d'offrir les meilleures expériences possibles aux joueurs, améliorer l'efficacité opérationnelle du Groupe et maximiser la création de valeur.

Ubisoft annonce aujourd'hui avoir mandaté des conseils de premier plan pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes, afin d'extraire la meilleure valeur possible pour les parties prenantes. Ce processus sera mené sous la supervision des membres indépendants du conseil d'administration. Ubisoft informera le marché conformément aux réglementations applicables si et une fois qu'une transaction se concrétise.

Sur le plan opérationnel, la Société continuera la mise en œuvre de réductions de coûts significatives, tout en adoptant une approche très sélective en matière d'investissements, et prévoit désormais de dépasser les 200 millions d'euros de réduction de sa base de coûts fixes d'ici l'exercice 2025-26 par rapport à l'exercice 2022-23, sur une base annualisée. En décembre 2024, Ubisoft a annoncé l’arrêt du développement de XDefiant et la fermeture de trois studios de production situés dans des zones géographiques à coûts élevés.

De plus, dans le cadre du renforcement de l’accent mis sur la qualité du gameplay et sur la volonté d’offrir aux joueurs des expériences captivantes dès le premier jour, il a été décidé d'accorder un mois supplémentaire de développement à Assassin's Creed Shadows. Ce temps supplémentaire permettra de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois, et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu, en continuant à collaborer étroitement avec la communauté Assassin's Creed, de plus en plus positive. La sortie du jeu est maintenant prévue pour le 20 mars.

Le net bookings du troisième trimestre de l'exercice 2024-25 est désormais attendu à environ 300 millions d'euros, reflétant principalement des ventes plus faibles que prévues pendant les fêtes de fin d'année, notamment pour Star Wars Outlaws, ainsi que l’arrêt de XDefiant.

Ubisoft prévoit toujours un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre pour l'exercice 2024-25. Le net bookings est désormais attendu à environ 1,9 milliard d'euros et inclut de nouvelles opportunités de partenariat pour les jeux et les franchises d’Ubisoft ainsi que pour la monétisation des droits de streaming acquis au cours du dernier exercice.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, déclare : « Nous avons réalisé des progrès solides dans la revue stratégique et opérationnelle initiée il y a quelques mois, qui nous permettront d’envisager avec confiance un avenir plus solide pour Ubisoft. Nous avons pris des mesures importantes pour réorganiser le Groupe afin d'offrir aux joueurs la meilleure expérience qui soit, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur. Nous avons également récemment mandaté des conseils de premier plan et nous explorons activement diverses options stratégiques et capitalistiques afin de libérer tout le potentiel de valeur de nos actifs. Nous sommes en effet convaincus qu'il existe plusieurs voies possibles pour générer de la valeur à partir des actifs et franchises d'Ubisoft.

De plus, nous soutenons pleinement les efforts de nos équipes pour créer l'opus Assassin’s Creed le plus ambitieux de la franchise et avons pris la décision d'accorder un mois de développement supplémentaire à Shadows afin de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois. Cela nous permettra de livrer le plein potentiel du jeu et de terminer l'année sur une note solide. »

