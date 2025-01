ABN AMRO is voornemens Marguerite Bérard voor te dragen als nieuwe CEO

10 januari 2025

ABN AMRO Bank maakt bekend dat de bank voornemens is Marguerite Bérard (1977) voor te dragen als nieuwe Chief Executive Officer (CEO). De voorgestelde benoeming van Marguerite Bérard is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.

ABN AMRO heeft een geschikte kandidaat gevonden om de bank naar de volgende fase van groei en succes te leiden. De bank heeft overeenstemming bereikt met Marguerite Bérard met als doel haar per 23 april 2025 te benoemen tot nieuwe CEO van ABN AMRO.

Marguerite Bérard stond aan het hoofd van BNP Paribas French Commercial and Personal Banking en was tussen januari 2019 en maart 2024 lid van de Executive Committee. In deze rol was ze verantwoordelijk voor Corporate, Private en Retail Banking. Hiervoor was ze tussen 2016 en 2018 lid van de Raad van Bestuur van BPCE Group (Banques Populaires, Caisses d'Epargne, Natixis) waar ze verantwoordelijk was voor Finance, Strategy, Legal Affairs en Compliance.

Marguerite Bérard is afgestudeerd aan de Ecole Nationale d'Administration, het Institut d'Etudes Politiques in Parijs en heeft een masterdiploma van Princeton University.

De benoeming van Marguerite Bérard is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en ABN AMRO heeft daartoe de nodige documentatie ingediend. Na verkregen goedkeuring door de toezichthouders zal Marguerite Bérard worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO op 23 april 2025.

