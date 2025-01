Cytosurge annonce une transition stratégique de sa direction

ZURICH, Suisse, 10 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cytosurge AG, leader de la manipulation unicellulaire et société de biotechnologie pionnière en matière de biopsies unicellulaires innovantes et de solutions d’ingénierie de lignées cellulaires, annonce une transition de sa direction à compter du 1er janvier 2025. Pascal Behr, titulaire d’un doctorat, cofondateur et PDG depuis 12 ans, reste membre du conseil d’administration et poursuit son étroite collaboration en tant que délégué du conseil d’administration, afin d’assurer une orientation stratégique continue. Simon Egli, qui occupait précédemment le poste de directeur commercial, a été nommé PDG, une décision qui témoigne de toute la confiance accordée à ses capacités de dirigeant en vue de l’accélération de la prochaine phase de croissance de l’entreprise.

Cette évolution au sein de la direction vient renforcer l’engagement de Cytosurge visant à intégrer l’excellence opérationnelle et l’innovation, tout en faisant progresser l’ingénierie des lignées cellulaires et le profilage unicellulaire en soutien à la recherche académique et commerciale.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Pascal pour ses exceptionnelles qualités en matière de leadership, et le dévouement dont il a su faire preuve au fil des années, ainsi que Simon pour avoir accepté ce poste clé », a déclaré Martin Gertsch, président du conseil d’administration. « Sous la houlette de Pascal, Cytosurge a su franchir des étapes décisives : avec plus de 140 systèmes FluidFM® installés à travers le monde, nous nous sommes hissés à la pointe de la recherche unicellulaire. FluidFM a fait l’objet de plus de 150 publications scientifiques, ce qui confirme son impact sur l’avancement de la recherche de pointe. En outre, le service CellEDIT a été lancé sous la direction de Pascal, proposant des lignées cellulaires génétiquement modifiées de haute qualité destinées à la recherche, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de précision et d’innovation ».

Fort de dix années d’expérience dans le secteur des sciences de la vie, Simon Egli est un chef d’entreprise chevronné. Avant de rejoindre Cytosurge, Simon a occupé des postes à responsabilité chez INFORS HT, en tant que directeur commercial et directeur des ventes mondiales, où il a dirigé les opérations de vente et les initiatives stratégiques à l’échelle mondiale. Il a également acquis une expérience de dirigeant en tant que PDG d’Infors USA, Inc. et a supervisé la croissance de l’entreprise aux États-Unis. Simon a fait ses études en Suisse, où il a obtenu un International Executive MBA auprès des Rochester-Bern Executive Programs, et un diplôme en biotechnologie de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Pascal Behr, titulaire d’un doctorat, a déclaré : « Je suis fier de ce que nous avons su accomplir ensemble et je suis convaincu que Simon, grâce à sa vision stratégique et à son expertise approfondie du secteur, est bien placé pour mener Cytosurge vers de nouveaux sommets. »

Et Simon Egli d’ajouter : « Je suis honoré d’occuper ce poste et je me réjouis déjà à l’idée de faire progresser notre mission en matière d’innovation dans le domaine de l’ingénierie des lignées cellulaires et du profilage unicellulaire. Grâce à notre équipe talentueuse, nous sommes prêts à repousser les limites du possible dans ce domaine. »

À propos de Cytosurge

Cytosurge AG est une société de biotechnologie spécialisée dans les solutions innovantes basées sur sa technologie FluidFM® exclusive, qui combine la microfluidique et la microscopie à force atomique pour une manipulation unicellulaire précise. Avec plus de 140 systèmes FluidFM répartis à travers le monde et plus de 150 publications depuis son invention en 2009, le système FluidFM stimule la recherche de pointe dans le domaine des sciences de la vie.

Plateforme FluidFM OMNIUM : la plateforme FluidFM OMNIUM est un système semi-automatique permettant de réaliser des injections et des extractions unicellulaires non destructives. Prenant en charge des flux de travail tels que les biopsies unicellulaires et l’édition génomique avancée, elle permet de faciliter le séquençage de l’ARN (ARN-seq) à faible débit et les caractérisations cellulaires répétées, tout en préservant la viabilité des cellules.

Service CellEDIT : le service FluidFM CellEDIT utilise des injections intranucléaires de RNP CRISPR effectuées en douceur pour obtenir des modifications génétiques précises, réduisant ainsi le stress et les effets hors cible. Idéal pour les cellules difficiles à transfecter, le service CellEDIT permet d’obtenir des lignées cellulaires personnalisées de haute qualité destinées à la recherche sur le cancer, aux études fonctionnelles et à d’autres applications.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cytosurge.com et nous suivre sur X, Bluesky, LinkedIn et Facebook pour obtenir des mises à jour, et consulter notre chaîne YouTube pour visionner des vidéos informatives sur notre technologie et ses applications.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Erica Fiorini, titulaire d’un doctorat, responsable des réseaux sociaux et community manager scientifique

Téléphone : +41 77 267 08 33

E-mail : media@cytosurge.com