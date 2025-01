ADLPARTNER: Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF



Paris, le 10 janvier 2025 (17h45) - Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

4.033 titres

100.702,98 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :

477 Transactions à l'achat

482 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

9.000 titres et 327.296,1 euros à l'achat

8.232 titres et 305.415,6 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 477 9000 327296,1 482 8232 305415,6 01/07/2024 10 251 8676,2 1 1 36,2 02/07/2024 3 84 2915,4 7 97 3386,8 03/07/2024 2 6 209,2 6 28 985,6 04/07/2024 7 266 9122,2 11 94 3227 05/07/2024 4 60 2049,5 4 47 1617,1 08/07/2024 4 33 1135,2 3 9 312,8 09/07/2024 1 1 34,6 7 91 3175,6 10/07/2024 1 1 35,1 9 136 4814,1 11/07/2024 1 1 36,6 18 511 19134,6 12/07/2024 11 225 8640 5 111 4355,4 15/07/2024 5 14 531,8 10 120 4616,6 16/07/2024 1 1 38,5 3 23 885,5 17/07/2024 2 3 115,6 10 228 8912,4 18/07/2024 3 46 1762,2 2 4 154,8 19/07/2024 3 91 3476,5 6 75 2908,1 22/07/2024 3 4 153,9 5 87 3387,5 23/07/2024 0 0 0 7 131 5104,1 24/07/2024 6 136 5236,5 1 1 39 25/07/2024 20 446 16791,8 1 1 38,3 26/07/2024 10 316 11471,5 2 46 1706,5 29/07/2024 3 46 1633,4 14 91 3263,7 30/07/2024 4 124 4383 1 1 35,4 31/07/2024 6 91 3176,3 1 1 35,3 01/08/2024 3 8 279,7 9 181 6388,7 02/08/2024 13 147 5142,8 1 1 35 05/08/2024 6 226 7620,8 1 1 33,8 06/08/2024 1 1 34,1 1 1 34,1 07/08/2024 7 83 2814 7 187 6453,8 08/08/2024 1 1 34,4 2 46 1591,4 09/08/2024 1 1 34,6 4 65 2265,6 12/08/2024 1 1 34,9 3 91 3202,9 13/08/2024 2 6 210,8 1 1 35,3 14/08/2024 5 91 3185,4 1 1 35,4 15/08/2024 2 2 70,5 1 1 35,4 16/08/2024 1 1 35,3 1 1 35,3 19/08/2024 1 7 246,4 0 0 0 20/08/2024 8 292 10118,3 5 139 4864,7 21/08/2024 1 1 34,8 4 136 4786,8 22/08/2024 7 91 3194,3 1 1 35,3 23/08/2024 6 43 1496,6 10 91 3212 26/08/2024 3 45 1584 0 0 0 27/08/2024 3 27 945,4 2 2 70,8 28/08/2024 1 1 35 3 3 105,4 29/08/2024 6 136 4742,1 6 91 3194,1 30/08/2024 5 91 3194,2 1 1 35,2 02/09/2024 2 46 1624 9 136 4832 03/09/2024 4 122 4309,8 5 91 3240,1 04/09/2024 6 91 3221,5 1 1 35,5 05/09/2024 2 24 852,3 1 1 35,8 06/09/2024 3 91 3230,7 1 1 35,7 09/09/2024 4 46 1615 2 2 71 10/09/2024 1 1 35,1 5 19 668,7 11/09/2024 1 1 35 1 1 35 12/09/2024 1 1 34,9 1 1 34,9 13/09/2024 1 1 34,9 4 136 4768,9 16/09/2024 4 6 210,2 4 46 1631,4 17/09/2024 1 1 35,5 5 136 4882 18/09/2024 1 1 35,9 4 136 4922,9 19/09/2024 1 1 36,5 5 181 6678,5 20/09/2024 1 1 37,6 12 436 16714,6 23/09/2024 2 46 1762 3 46 1771 24/09/2024 1 1 38,3 4 21 806,3 25/09/2024 1 1 38,2 3 46 1757,2 26/09/2024 1 1 38,1 9 226 8723,1 27/09/2024 12 406 15247,2 6 82 3128,4 30/09/2024 3 135 5094 9 279 10825,2 01/10/2024 13 405 14764,5 2 45 1629 02/10/2024 2 2 71,4 3 91 3357 03/10/2024 1 1 36,3 0 0 0 04/10/2024 2 46 1683,7 3 15 554,7 07/10/2024 1 45 1629 0 0 0 09/10/2024 4 91 3285,3 5 67 2445,1 10/10/2024 3 55 2003 0 0 0 11/10/2024 1 45 1620 1 1 36,4 14/10/2024 3 6 216,6 1 1 36,1 15/10/2024 1 1 36,4 3 39 1419,6 16/10/2024 1 1 35,9 4 6 216,9 17/10/2024 1 1 35,9 4 46 1664,9 18/10/2024 1 1 36,2 4 46 1665,2 21/10/2024 1 1 36,3 1 1 36,3 22/10/2024 4 11 396 1 1 36 23/10/2024 1 1 38,9 15 586 22808,9 24/10/2024 6 91 3485,6 1 1 38,6 25/10/2024 5 136 5168,4 4 68 2615,6 28/10/2024 5 67 2508,5 1 1 37,7 29/10/2024 4 46 1706,8 3 46 1715,8 30/10/2024 2 38 1414 3 41 1541,6 31/10/2024 4 91 3358,4 2 2 74,8 01/11/2024 6 57 2112,5 1 1 37,1 04/11/2024 3 15 550,7 1 1 36,9 05/11/2024 1 1 36,8 2 41 1512,8 06/11/2024 1 1 37,1 7 92 3413,4 07/11/2024 5 136 5018,8 4 9 337,3 08/11/2024 4 51 1886,2 1 1 37,2 11/11/2024 1 1 36,8 2 46 1701,8 12/11/2024 1 1 37,1 6 46 1711,1 13/11/2024 3 7 259,3 1 1 37,3 14/11/2024 1 1 37,3 1 1 37,3 15/11/2024 4 45 1723,5 11 315 12001,5 18/11/2024 5 136 5276,8 11 226 8822,8 19/11/2024 1 1 39,3 2 46 1825,8 20/11/2024 3 46 1775,9 6 126 4955,9 21/11/2024 2 12 461 4 46 1775,6 22/11/2024 7 172 6522,2 4 46 1769 25/11/2024 3 546 20911,8 4 91 3494,3 26/11/2024 12 316 11873 3 15 564,4 27/11/2024 7 125 4634,4 1 1 37,4 28/11/2024 3 46 1692,8 3 46 1701,8 29/11/2024 4 91 3367,2 1 1 37,2 02/12/2024 16 316 11376,6 1 1 36,6 03/12/2024 13 271 9340,8 1 1 34,8 04/12/2024 11 136 4651,4 1 1 34,4 05/12/2024 2 16 544 14 296 10367 09/12/2024 0 0 0 3 35 1268 10/12/2024 6 136 4937,1 4 67 2454,4 11/12/2024 3 91 3294,3 5 136 4954,8 12/12/2024 3 46 1669,9 3 91 3321,4 13/12/2024 4 91 3312,6 3 46 1683,6 16/12/2024 3 10 361,1 1 1 36,2 17/12/2024 1 1 36,1 3 82 2983,6 18/12/2024 8 179 6444,8 3 91 3312,2 19/12/2024 1 1 35,7 3 31 1112,7 20/12/2024 4 32 1142,6 1 1 35,9 23/12/2024 2 46 1642,2 1 1 35,7 24/12/2024 1 1 35,5 1 1 35,5 27/12/2024 4 35 1235,9 2 2 71,4 30/12/2024 2 27 955,9 1 1 35,5 31/12/2024 3 4 141,9 2 46 1642,2

Pièce jointe