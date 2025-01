RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons (France), le 10 janvier 2025 – 17h45 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 80 204

Solde en espèces : 268 560,97 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 244 701 titres 630 600,49 € 1 618 transactions VENTE 257 008 titres 666 610,13 € 1 751 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 92 511

Solde en espèces : 232 550,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces : 83 358,40 €

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 618 244 701 630 600,49 1 751 257 008 666 610,13 01/07/2024 0 0 0 25 7256 17879,82 02/07/2024 4 200 499 9 1360 3410 03/07/2024 11 3368 8435,34 12 2125 5346,85 04/07/2024 4 1177 2975,82 15 3908 9920,34 05/07/2024 11 1624 4146,11 7 1155 2964,91 08/07/2024 8 1704 4383,94 5 754 1946,52 09/07/2024 21 3868 9790,38 5 965 2487,7 10/07/2024 6 830 2064,9 12 651 1627,51 11/07/2024 11 2863 7053,38 8 1866 4623,67 12/07/2024 4 184 451,6 9 1164 2888,08 15/07/2024 12 2199 5408,55 3 550 1368 16/07/2024 2 200 485 10 1541 3760,76 17/07/2024 14 2615 6255,7 4 103 252,29 18/07/2024 5 590 1403,8 8 964 2307,61 19/07/2024 3 465 1115 4 702 1697,88 22/07/2024 7 1287 3122,74 11 2212 5417,64 23/07/2024 0 0 0 13 2536 6291,36 24/07/2024 17 1922 4701,51 6 659 1638,26 25/07/2024 7 1455 3591,35 2 22 54,34 26/07/2024 12 1422 3464,93 0 0 0 29/07/2024 0 0 0 7 650 1580 30/07/2024 2 773 1881,12 8 650 1590 31/07/2024 3 340 834,2 9 865 2140,2 01/08/2024 1 50 125 10 1372 3447,45 02/08/2024 11 2465 6099,96 5 1551 3870,53 05/08/2024 18 4298 10195,91 5 1666 3994,77 06/08/2024 14 1726 4016,64 5 699 1644,13 07/08/2024 7 2037 4749,11 5 112 264,33 08/08/2024 1 100 234 10 2499 5897,63 09/08/2024 10 1401 3302,57 5 712 1693,93 12/08/2024 1 154 364,98 6 392 933,12 13/08/2024 8 678 1620,93 13 2095 5057,77 14/08/2024 5 519 1269,36 12 2144 5301,04 15/08/2024 9 581 1467 6 969 2438,52 16/08/2024 8 1017 2586,4 9 892 2284,02 19/08/2024 3 806 2093,16 4 644 1700,16 20/08/2024 9 1447 3739,88 7 537 1399,07 21/08/2024 9 1318 3433,72 9 992 2605,36 22/08/2024 8 506 1313,29 6 465 1219,75 23/08/2024 21 3005 7741,42 3 685 1734,52 26/08/2024 5 635 1592,5 3 21 53,34 27/08/2024 7 300 748 3 611 1533,61 28/08/2024 1 207 513,36 9 1965 4911,5 29/08/2024 1 100 249 6 797 2003,63 30/08/2024 7 1018 2539,02 8 227 575,64 02/09/2024 7 918 2306,03 1 111 280,83 03/09/2024 6 729 1792,74 4 500 1250 04/09/2024 5 686 1698,56 3 1360 3388,4 05/09/2024 14 1980 4866,35 4 301 746,45 06/09/2024 14 1939 4606,46 6 203 487,23 09/09/2024 12 553 1309,87 7 446 1063,96 10/09/2024 11 539 1284,49 3 149 357,01 11/09/2024 20 2125 4937,38 0 0 0 12/09/2024 9 628 1458,37 7 483 1122,98 13/09/2024 9 1131 2708,05 22 4534 10874,34 16/09/2024 5 1506 3764,12 15 2816 7039,05 17/09/2024 4 1740 4283,9 4 210 525 18/09/2024 5 665 1653,2 6 2150 5411,1 19/09/2024 5 250 624 9 568 1422,68 20/09/2024 7 868 2147,58 6 722 1819,72 23/09/2024 0 0 0 12 2434 6128,37 24/09/2024 0 0 0 10 1671 4290,51 25/09/2024 7 1050 2684,5 16 4907 12668,12 26/09/2024 12 1192 3143,8 9 820 2168,2 27/09/2024 15 4191 10727,09 1 50 131 30/09/2024 9 3231 8186,6 25 6192 15910,01 01/10/2024 10 898 2352,45 10 1058 2803,7 02/10/2024 8 2100 5492 4 1150 3029,5 03/10/2024 16 3285 8489,35 3 851 2210,59 04/10/2024 11 2290 5847,27 1 1 2,59 07/10/2024 11 2148 5412,96 0 0 0 08/10/2024 2 200 504 3 102 258,58 09/10/2024 9 1780 4477,95 1 75 189,75 10/10/2024 4 864 2153,72 14 3741 9557,13 11/10/2024 0 0 0 17 3967 10165,29 14/10/2024 5 1900 4778 13 3210 8437,44 15/10/2024 14 3715 9681,15 18 4450 11655 16/10/2024 21 5450 14292 16 4531 11937,34 17/10/2024 11 2339 6139,68 5 1100 2901 18/10/2024 28 4293 11248,13 40 5413 14216,61 21/10/2024 20 4910 13082,95 30 5518 14800,11 22/10/2024 11 2700 7219 10 1796 4829,99 23/10/2024 17 2880 7663,38 14 1485 3956,34 24/10/2024 6 1351 3548,99 12 1160 3058 25/10/2024 10 1910 5102,9 12 2530 6738,42 28/10/2024 53 7177 19076,09 64 8564 22938,4 29/10/2024 35 4147 11381,49 51 5061 13934,68 30/10/2024 56 6801 18560,51 42 5767 15974,59 31/10/2024 12 1123 3014,04 21 1590 4280,95 01/11/2024 17 2903 7831,46 16 2364 6366,08 04/11/2024 11 1850 4899,5 8 675 1801,25 05/11/2024 20 2364 6165,35 16 1602 4194,66 06/11/2024 8 825 2173,52 33 3920 10387,94 07/11/2024 18 2038 5419,29 19 1528 4088,55 08/11/2024 11 3255 8641,29 11 1107 2952 11/11/2024 15 2077 5440,14 16 1986 5234,55 12/11/2024 43 5742 14837,76 14 1086 2804,92 13/11/2024 21 1962 4981,68 30 4123 10549,59 14/11/2024 21 2543 6421,52 25 4403 11177,28 15/11/2024 12 2593 6623,94 6 1234 3146,73 18/11/2024 14 3323 8450,28 13 2972 7582,57 19/11/2024 19 2851 7282,83 14 2321 5962,6 20/11/2024 11 1261 3207,41 5 433 1107,15 21/11/2024 14 1924 4847,18 9 1372 3464,96 22/11/2024 32 4037 10244,45 38 6446 16587,23 25/11/2024 15 2104 5366 8 1326 3394,45 26/11/2024 26 4189 10629,21 23 1648 4209,57 27/11/2024 17 2960 7427,56 16 1683 4239,33 28/11/2024 20 3434 8598,89 22 3096 7779,31 29/11/2024 12 1534 3858,61 17 1804 4551,59 02/12/2024 26 1679 4402,57 91 12421 32351,98 03/12/2024 15 1819 4845,69 22 1575 4205,27 04/12/2024 20 2995 7959,65 19 2463 6558,7 05/12/2024 13 1420 3780,22 26 3162 8455,55 06/12/2024 26 3771 9871,81 34 3800 9993,33 09/12/2024 23 3269 8647,62 25 3212 8533,93 10/12/2024 8 1074 2825,22 4 138 364,5 11/12/2024 11 850 2255,41 23 4219 11265,01 12/12/2024 31 4124 11256,86 38 4657 12779,36 13/12/2024 29 3608 9900,18 34 3388 9364,42 16/12/2024 24 3613 9865,87 12 1107 3031,77 17/12/2024 6 835 2257 6 920 2498,8 18/12/2024 18 1354 3645,6 16 1556 4200,41 19/12/2024 9 1142 3069,98 20 1458 3927,64 20/12/2024 14 1059 2860,83 29 4573 12409 23/12/2024 25 4345 11777,21 11 2143 5856,57 24/12/2024 13 2134 5695,13 15 2878 7709,33 27/12/2024 29 3866 10277,55 20 3568 9483,82 30/12/2024 10 579 1563,59 21 3675 9914,09 31/12/2024 17 1760 4733,95 14 514 1405,82

