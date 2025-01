Chute de l’Indice des dettes à la consommation de MNP à 79 points, deuxième plus bas niveau jamais enregistré

Le pointage net actuel que les Canadiens attribuent à leur situation financière a plongé de 12 points ce trimestre pour atteindre le plus bas niveau enregistré à ce jour.

Deux personnes sur cinq s’inquiètent pour l’emploi d’un membre de leur ménage (41 %, +9 points), un niveau record.

La moitié des Canadiens demeurent préoccupés par leur capacité à rembourser leurs dettes (50 %, +2 points), tandis que les deux tiers d’entre eux (65 %, +2 points) ont désespérément besoin de voir les taux d’intérêt diminuer, et ce, malgré les baisses déjà enregistrées.

La moitié des Canadiens sont à 200 $ ou moins de l’insolvabilité (50 %, +8 points).

CALGARY, Alberta, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’aube de 2025, les Canadiens sont de plus en plus pessimistes à l’égard de leurs finances personnelles, malgré les taux d’intérêt à la baisse. Le plus récent Indice des dettes à la consommation de MNP a reculé pour atteindre 79 points, soit une chute importante de 10 points par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du deuxième niveau le plus bas enregistré depuis sa création en 2017. De plus, le pointage net actuel que les Canadiens attribuent à leur situation d’endettement a dégringolé de 12 points depuis le trimestre précédent, un creux historique. Décembre 2022 marque le seul autre moment où ce chiffre a frôlé un niveau si bas.

« Même si les baisses des taux d’intérêt de l’année dernière ont réduit un peu leur anxiété financière, les Canadiens commencent l’année 2025 plus pessimistes qu’avant à l’égard de leurs finances », affirme Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus important cabinet en insolvabilité au pays.

Le pessimisme des Canadiens quant à leur avenir financier témoigne d’incertitude. En effet, ils sont moins nombreux ce trimestre-ci à s’attendre à ce que leur niveau d’endettement s’améliore d’ici un an (27 %, -4 points), tandis qu’un nombre croissant d’entre eux croient qu’il s’aggravera (19 %, +7 points). Par ailleurs, l’anxiété autour de la perte d’emploi atteint son paroxysme puisque deux personnes sur cinq (41 %, +9 points) s’inquiètent qu’un membre de leur ménage perde son emploi. La moitié des Canadiens (51 %, +5 points) croient qu’ils n’arriveront pas à couvrir l’ensemble de leurs frais de subsistance et de leurs dépenses familiales des 12 prochains mois sans s’endetter davantage.

Le nombre de Canadiens au bord de l’insolvabilité a crû à une vitesse alarmante ce trimestre-ci. La moitié d’entre eux (50 %) affirment maintenant friser l’insolvabilité à 200 $ près, une augmentation importante de huit points par rapport au trimestre précédent. Pis encore, le tiers se déclare déjà insolvable (35 %), un bond de neuf points. Les femmes (55 %, +4 points) ont plus de chance d’être à 200 $ ou moins de l’insolvabilité. Par contre, l’augmentation de 13 points des hommes dans la même situation (44 %) par rapport au trimestre précédent est particulièrement frappante.

« Les Canadiens se serrent déjà la ceinture, révisent leur budget et étudient les mesures de réduction des dépenses afin de rembourser leurs dettes ou de composer avec la hausse des coûts. Malheureusement, il arrive que certains sacrifices ne suffisent pas à offrir le répit financier nécessaire, malgré les taux d’intérêt plus faibles », confie M. Bazian.

En dépit des baisses successives des taux d’intérêt en 2024, l’attitude des Canadiens à l’égard de leurs finances et des taux d’intérêt s’est assombrie au cours du trimestre. En effet, la moitié d’entre eux (50 %, +2 points) s’inquiètent de leur capacité à rembourser leurs dettes même s’il y a une baisse des taux d’intérêt. Près de la moitié d’entre eux (46 %, +4 points) craignent qu’une hausse des taux d’intérêt les conduise à la faillite, tandis que les deux tiers (65 %, +2 points) affirment avoir désespérément besoin de voir les taux d’intérêt diminuer.

Plus le revenu disponible diminue, plus les ménages sont obligés de se servir de leur coussin financier, ce qui laisse moins de place aux dépenses imprévues. En moyenne, les Canadiens ont moins d’argent dans leurs poches à la fin du mois, soit 790 $, une baisse de 147 $ par rapport au trimestre précédent.

« Cette baisse rend les ménages vulnérables aux dépenses imprévues ou aux effets néfastes des changements économiques, explique M. Bazian. Pour ceux qui vivent d’une paie à l’autre, n’importe quelle perturbation financière peut rapidement dégénérer en crise. »

La capacité des Canadiens à absorber une hausse des taux d’intérêt qui se traduirait par une augmentation de 130 $ s’est affaiblie au fur et à mesure de l’intensification des pressions financières. Par conséquent, ce trimestre-ci, moins de personnes (17 %, -5 points) se disent mieux préparées qu’avant pour y faire face, tandis qu’elles sont plus nombreuses (37 %, +4 points) à juger être en moins bonne posture. La possibilité de dépenses imprévues ou de circonstances changeantes pèse sur les Canadiens. En effet, le tiers (33 %, +7 points) expriment un manque de confiance quant à leur capacité de composer avec une réparation ou un achat de voiture imprévu. Près de deux répondants sur cinq (38 %, +6 points) affirment qu’ils seraient incapables de se remettre d’une perte d’emploi, d’une baisse de salaire ou d’un changement à un emploi saisonnier.

Selon M. Bazian, la concomitance des factures du temps des fêtes, des pressions économiques et des dépenses imprévues est susceptible d’exacerber les défis financiers. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs financiers. Toutefois, bon nombre de Canadiens risquent d’être aux prises avec une facture salée après le temps des fêtes. Plus tôt ils demandent de l’aide, plus vite ils peuvent régler leurs dettes.

Si quelqu’un se sent accablé par les dettes, la première étape pour retrouver une stabilité financière consiste à demander conseil à un syndic autorisé en insolvabilité. Ce type de professionnels offre des consultations gratuites pour aider les particuliers à évaluer leur situation financière, à comprendre leurs options et à élaborer un plan personnalisé afin de reprendre le contrôle de leurs finances.

« En cette période de l’année, certaines personnes peuvent se sentir submergées par le surplus de factures à payer. Cela dit, le recours à des conseils de professionnels peut les aider à reprendre le contrôle et à s’épargner de terribles conséquences financières plus tard, avance M. Bazian. Une toute première rencontre avec un syndic autorisé en insolvabilité peut leur ouvrir la porte à des solutions telles que l’établissement d’un budget, la consolidation de dettes, l’élaboration d’un plan de gestion des dettes, la proposition de consommateur et, dans certains cas, la déclaration de faillite. »

L’équipe de syndics autorisés en insolvabilité de MNP offre des consultations gratuites aux Canadiens aux prises avec de sérieux problèmes financiers. Elle a comme mandat de leur fournir des conseils impartiaux, de les aider à mieux comprendre leurs droits et de les orienter vers la meilleure voie à suivre. Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels sous réglementation fédérale pouvant offrir aux gens des solutions à l’endettement afin de les en libérer, notamment la proposition de consommateur et la faillite, et de faire cesser immédiatement les appels désagréables des créanciers.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux d’un océan à l’autre, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens aux prises avec d’importants problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à notre capsule Parlons dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement et de mesurer leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 31e édition, l’Indice a chuté de 10 points par rapport au trimestre précédent pour se fixer à 79 points, soit le deuxième niveau le plus bas enregistré à ce jour. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP, entre le 6 et le 17 décembre 2024. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 003 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

RENSEIGNEMENTS

Angela Joyce, Relations avec les médias

Courriel : angela.joyce@mnp.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0ab78a7-a318-445c-bbd2-9d7b65cf3ff0/fr