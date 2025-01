WSP dévoilera son plan d’action stratégique mondial 2025-2027 et tiendra une journée des investisseurs

MONTRÉAL, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la "Société"), l’une des plus grandes et plus importantes firmes de services professionnels au monde, dévoilera son plan d'action stratégique mondial 2025-2027 le 12 février 2025.

Une journée des investisseurs hybride (présence possible en personne et en virtuel) aura lieu le 13 février 2025 à Toronto, en Ontario (Canada) afin de discuter des ambitions de l’entreprise sur un horizon de trois ans. Cet événement sera l’occasion d’entendre plusieurs dirigeants clés de WSP s’exprimer sur la stratégie d’affaires.

Journée des investisseurs WSP 2025

Jeudi 13 février 2025

Heure de début : 9 h 00 (heure de l’Est)

Pour participer à cet évènement, veuillez vous inscrire en visitant le www.wsp.com/investisseurs.

La capacité de participation en personne à Toronto est limitée.

Un enregistrement de la webdiffusion sera également disponible dans les 48 heures suivant l’évènement sous la section « Investisseurs » du site web de WSP au www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment l’information et les énoncés sur le plan d'action stratégique mondial 2025-2027 et la journée des investisseurs.

Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse. Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que celles-ci s’avéreront exactes. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes et peuvent être basées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du Rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et période de neuf mois clos le 28 septembre 2024 et déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

L’information prospective énoncée aux présentes est fournie expressément sous réserve de la présente mise en garde. Elle est donnée en date du présent communiqué, sans que la Société soit tenue de la mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

