John Perrin, erfahrener Aftermarket-Experte, wird zum Vice President und General Manager von DRiV EMEA ernannt

KONTICH, Belgien, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Perrin, eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit mit jahrzehntelanger Erfahrung bei Tenneco und auf dem globalen Aftermarket, wurde zum Vice President und General Manager des EMEA-Geschäfts von DRiV™ ernannt. Er wird in der europäischen Zentrale von DRiV in Kontich, Belgien, tätig sein.

DRiV ist einer der weltweit führenden Partner für Ersatzteilhändler und -großhändler, Motoreninstandsetzer sowie Kfz-Service- und Reparaturbetriebe. Das Unternehmen bietet ein einzigartiges Portfolio von mehr als 30 führenden Marken, darunter Monroe®, MOOG®, FERODO®, Wagner™, Champion®, und Walker®. DRiV beschäftigt weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter.

Perrin, der seine Karriere 1996 als Territory Sales Manager für den Aftermarket bei Tenneco begann, hat in den letzten 28 Jahren eine beachtliche Reihe von zunehmend verantwortungsvollen Positionen bekleidet. Zuletzt hatte er bei Tenneco die Position des Vice President, Office of Strategic Execution, Americas Commercial Growth inne. Zudem war er unter anderem als Business Line Leader – Chassis, Executive Director, Marketing, Product and Engineering, North America Aftermarket und Director, Strategic Accounts tätig.

„John verfügt über den idealen Hintergrund, um das EMEA-Team von DRiV bei der Beschleunigung der Produktinnovation und Wertschöpfung für Unternehmen und Einzelpersonen auf jeder Ebene des Automobil- und Nutzfahrzeug-Aftermarkets zu leiten“, erklärte Chintan Sopariwala, President von DRiV. „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Betrieb weiß er um die Herausforderungen und die enormen Chancen, die sich für Unternehmen in der Aftermarketbranche ergeben. Außerdem ist John, wie jeder in unserem Team, darauf fokussiert, Kunden in jeder von uns bedienten Kategorie zu neuen Erfolgen zu verhelfen.“

Perrin stößt zu DRiV EMEA in einer Zeit, in der das Unternehmen mehrere wichtige Projekte auf den Weg bringt. Dazu gehören die Markteinführung einer völlig neuen Produktlinie von Wagner-Sensoren, die Einführung umfassender neuer Produktreihen unter den Marken Monroe und Walker sowie der Einsatz modernster digitaler Ressourcen zur Unterstützung von Motorenspezialisten, die sich auf die Engine Expertise-Marken von DRiV– AE®, FP Diesel®, Glyco®, Goetze®, Nüral® und Payen® – verlassen.

„DRiV ist dafür geschaffen, mutige Schritte zu unternehmen, und ich freue mich darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial unserer wachsenden Marken-, Produkt-, Vertriebs- und technischen Supportkapazitäten auszuschöpfen“, so Perrin. „Unser Engagement für kundenorientierte Innovation wirkt sich auf alle Bereiche unseres Unternehmens aus, von der Forschung und Produktentwicklung über die Art und Weise, wie wir unsere Produkte verpacken, bis hin zur technischen Unterstützung, Schulungen und Marketingunterstützung, die wir unseren Geschäftspartnern bieten.“

