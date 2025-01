Quadient signe un contrat d’environ 1,6 M$ pour renforcer l’automatisation du courrier d’une agence gouvernementale américaine

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce avoir été sélectionnée par une agence gouvernementale américaine pour moderniser son infrastructure d'automatisation du courrier dans le cadre d'un contrat d'une valeur d’environ 1,6 million de dollars. Cette annonce fait suite à celle d’octobre 2024, où Quadient avait décroché un contrat de près de 1 M$ pour un projet similaire de modernisation avec une autre agence fédérale.

L'agence traite plus de 35 millions d'avis par an, dont des documents indispensables à divers services publics. Confrontée à l'obsolescence de ses équipements et à l'augmentation des volumes de courrier, l'agence était à la recherche d'une solution pour améliorer son efficacité opérationnelle et garantir la livraison dans les délais de documents essentiels. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Quadient fournira 11 nouveaux systèmes haute performance, dont des systèmes de mise sous pli intelligents de la série iX-9, compatible avec des applications cloud, et des machines de mise sous pli à haut volume DS-1200, afin d'optimiser les opérations sur trois de leurs principaux sites de traitement du courrier.

La solution de Quadient offre plus de capacité et de flexibilité de traitement de tailles et volumes de documents variables, tout en garantissant l’envoi des bons documents aux bons destinataires, ce qui est crucial pour accélérer le traitement et l'approbation des demandes.

« Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau aider une grande agence fédérale à améliorer ses opérations avec une solution qui favorisera l'efficacité et améliorera la qualité de leurs services », a déclaré Alain Fairise, Directeur des solutions d’automatisation du courrier chez Quadient. « Ce contrat souligne la solidité des capacités de Quadient à fournir des solutions évolutives, sécurisées et précises pour la gestion d’opérations de courrier à haut volume contenant des informations hautement stratégiques ».

La collaboration entre l'agence et Quadient, soutenue par l'un des distributeurs locaux de longue date de Quadient, permet de rationaliser le traitement du courrier de l'agence, d’offrir un meilleur niveau de service à ses usagers et contribuer à un traitement plus rapide et précis des documents critiques.

S’inscrivant dans la stratégie « Elevate to 2030 », Quadient s'engage à favoriser et accompagner la transformation numérique de ses 350 000 clients à travers le monde. En proposant des solutions évolutives qui optimisent les opérations et améliorent la productivité, Quadient permet aux entreprises de toutes tailles d'atteindre une plus grande efficacité et de répondre à leurs besoins en constante évolution.

