Samsung Mengambil Kedudukan Teratas di Paten A.S untuk Tahun Ketiga berturut-turut manakala TSMC naik ke Tempat Kedua; Selepas Empat Tahun Jatuh Merosot, Geran Meningkat Hampir 4%

NEW HAVEN, Conn., Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selepas empat tahun penurunan, pemberian paten A.S. menaik, meningkat 3.8 peratus daripada tahun kalendar 2023 kepada 324,043 dan Samsung mengekalkan kedudukan tempat teratas untuk tahun ketiga berturut-turut, menurut IFI CLAIMS Patent Services, sumber data paten yang paling dipercayai di dunia.

IFI CLAIMS Patent Services ialah syarikat Digital Science yang menyusun dan menjejak data daripada Pejabat Paten dan Tanda Dagangan A.S. (USPTO) dan agensi pengeluar paten lain di seluruh dunia. IFI menterjemah datanya yang terkemuka di dunia ke kedudukan paten 50 Teratas A.S dan 10 Teratas Teknologi Terpantas Berkembang, memberikan cerapan berharga tentang aktiviti R&D syarikat.

Sebagai tambahan kepada geran, Permohonan paten A.S berada pada paras tertinggi sepanjang masa, meningkat 3 peratus daripada 418,111 pada 2023 kepada 430,625 pada 2024, penunjuk keseluruhan ekonomi inovasi A.S. lebih kukuh berbanding sebelum ini.

Tahun ini, pembuat cip kontrak TSMC melangkah ke tempat kedua, mendahului Qualcomm, yang jatuh ke tempat ketiga—menurut Kedudukan 50 Teratas A.S. 2024 IFI. Apple dan Huawei melengkapkan lima teratas, semuanya mendahului IBM, yang turun ke tempat kelapan. IBM sebelum ini memegang tempat teratas selama 29 tahun berturut-turut, tetapi syarikat itu menggunakan strategi paten yang lebih selektif dan telah disingkirkan oleh Samsung dua tahun lalu.

"Gembira melihat pemberian paten digunakan sebaik mungkin," kata Ronald Kratz, Ketua Pegawai Eksekutif IFI CLAIMS Patent Services. “Pemberian geran telah berkurang sejak permulaan pandemik, mungkin disebabkan oleh timbunan paten yang tidak diperiksa. USPTO telah mengupah lebih ramai pemeriksa untuk menangani pengumpulan paten, jadi nampaknya ia mempunyai kesan positif." Tunggakan USPTO meningkat kepada 813,000 permohonan yang tidak diperiksa pada 2024, meningkat daripada 750,000 pada 2023. Sebelum COVID, pengumpulan adalah sebanyak 540,000.

Merumuskan 50 Kedudukan Teratas A.S

Samsung kekal di kedudukan teratas dan berjaya meningkatkan kiraan patennya dari tahun ke tahun, daripada 6,165 pada 2023 kepada 6,377 pada 2024, peningkatan sebanyak 3 peratus. Malah, daripada semua paten yang diberikan di A.S. tahun lepas, Samsung mengambil hampir 2 peratus daripada jumlah itu. TSMC menunjukkan kenaikan dalam penarafan, membawa masuk 3,989 paten berbanding 3,687 pada 2023, peningkatan sebanyak 8 peratus. Qualcomm, pemenang tempat kedua tahun lalu sebelum ini, merosot pada tahun ini dengan penurunan sebanyak 11 peratus dalam geran daripada 3,854 kepada 3,422. Apple naik tiga anak tangga, mendarat di tempat keempat tahun ini. Google juga naik tiga anak tangga ke tempat kesepuluh. Sementara itu, IBM, penyokong paten yang banyak diikuti, mencatatkan empat tempat lagi pada tahun 2024 tetapi kekal dalam 10 teratas.

Pemenang terbesar dalam 50 Teratas semuanya berasal dari Asia: Changxin Memory Technologies (+57 tempat), Tencent (+54) dan LG Energy (+37). Organisasi yang dipanggil Magnificent Seven, syarikat teknologi Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia dan Tesla, yang meneruskan stok hebat mereka pada tahun 2024, hanya empat yang pertama mempunyai paten yang mencukupi untuk membuat Top 50 dan tiga yang terakhir tidak hadir dengan ketara.

Syarikat A.S. Diberikan Kurang Paten

Walaupun syarikat Amerika memenangi bilangan paten tertinggi (143,382), majoriti paten A.S. (56 peratus) diperoleh oleh firma di luar A.S.: Syarikat Jepun telah dianugerahkan 43,364 paten, meletakkan negara itu di tempat kedua, diikuti oleh China (28,258), Korea Selatan (24,115) dan Jerman (14,044). Daripada 10 negara teratas dalam paten yang diberikan, lapan menyaksikan bilangan mereka meningkat. Setakat ini, China meningkat paling banyak: 32 peratus lebih daripada 2023; Switzerland menyaksikan lonjakan pertumbuhan kedua tertinggi, meningkat 21 peratus. Hanya A.S. dan Taiwan turun, masing-masing sebanyak 4 peratus dan 5 peratus.

Teknologi Terpantas Berkembang Tidak Menjadi Sisa Buangan

Kedudukan 10 Teratas Teknologi Berkembang Terpantas IFI adalah berdasarkan aplikasi paten—proksi yang lebih baik daripada geran untuk teknologi yang sedang berkembang kerana masa ketinggalan adalah jauh lebih singkat.

Teknologi yang paling pesat berkembang pada tahun 2024 ialah mengendalikan atau menservis sel, yang meningkat lebih daripada 27 peratus dari 2020-2024, teknologi yang berkaitan dengan kaedah elektrolitik. Ini adalah tahun pertama teknologi ini muncul dalam senarai. Tetapi aspek yang paling luar biasa dalam penarafan tahun ini ialah tiga daripada 10 Teratas diambil alih oleh teknologi yang berusaha untuk mengurangkan sisa: menuntut semula logam bukan ferus (CAGR 26.2 peratus), pemulihan bahan buangan (CAGR 26.1 peratus) dan memusnahkan sisa pepejal (CAGR 17.7 peratus). Jelas sekali, syarikat yang mencipta dalam bidang ini percaya terdapat keuntungan masa depan yang boleh diperolehi untuk inovasi yang menjadikan dunia lebih mampan. Satu lagi teknologi mengikut tema kemampanan yang berkembang pesat: menghasilkan protein daripada sumber bukan tradisional (CAGR: 22.6 peratus), satu keperluan apabila populasi global berkembang.

"Walaupun semua perhatian pasaran terhadap AI, kami melihat teknologi seperti pembelajaran mesin, yang menyokong kecerdasan buatan, mengalami penurunan," kata Kratz. "Tetapi kami tidak terkejut dengan hal itu. Mereka tumbuh dengan cepat, mendahului bonanza AI sekarang dan telah berada dalam senarai kami pada tahun-tahun sebelum itu. Itulah sebabnya pelabur harus memberi perhatian kepada kelas paten yang semakin meningkat. Ia membantu mereka mendahului keluk.”

Untuk melihat laporan, lawati 10 Teknologi 10 Teratas Paling Cepat Berkembang 2024.

Aktiviti paten memberikan pandangan yang berharga tentang aktiviti R&D syarikat untuk penyelidik, penganalisis dan pelabur. Ia bercakap tentang produktiviti, kecekapan teknologi dan strategi IP dan kerap mendedahkan trend teknologi dan landskap persaingan dalam pelbagai industri. Selalunya nilai sebenar syarikat terletak pada harta inteleknya, jadi memeriksa aset paten adalah alat utama dalam mengukur aset tidak ketara syarikat yang didagangkan secara terbuka.

Untuk membuat analisis anda sendiri, lawati IFI CLAIMS Live 1000, alat percuma yang menggunakan data daripada 1000 syarikat teratas yang menerima paten merentas berbilang negara dan bidang kuasa paten. Alat ini menunjukkan data langsung dan menawarkan ciri interaktif yang membolehkan pengguna membuat dan mengisih senarai mereka sendiri menggunakan pelbagai penapis.

Perihal IFI CLAIMS Patent Services

IFI CLAIMS Patent Services menggunakan seni bina data proprietari untuk menghasilkan pangkalan data paten industri yang paling tepat. Platform CLAIMS Direct membolehkan penyepaduan mudah aplikasi, set data lain dan perisian analisis. Beribu pejabat di New Haven, Conn., dengan pejabat satelit di Barcelona, ​​Sepanyol, IFI CLAIMS ialah sebahagian daripada Digital Science, sebuah syarikat teknologi penyelidikan digital yang berpangkalan di London. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati www.ificlaims.com dan ikuti IFI di LinkedIn.

Tentang Digital Science

Digital Science ialah syarikat teknologi tertumpu AI yang menyediakan penyelesaian inovatif kepada cabaran kompleks yang dihadapi oleh penyelidik, universiti, pembiaya, industri dan penerbit. Kami bekerjasama untuk memajukan penyelidikan global untuk manfaat masyarakat. Melalui jenama kami – Altmetric, Dimensions, Figshare, IFI CLAIMS Patent Services, metaphacts, OntoChem, Overleaf, ReadCube, Scismic, Symplectic dan Writefull – kami percaya apabila kami menyelesaikan masalah bersama-sama, kami memacu kemajuan untuk semua. Lawati digital-science.com dan ikuti Digital Science on Bluesky, di X atau di LinkedIn.

