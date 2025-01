GEORGE CLOONEY NEL RUOLO DI DETECTIVE GEORGE PER LA NUOVA CAMPAGNA TV DI NESPRESSO

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

VEVEY, Svizzera, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso inaugura l’anno nuovo all'insegna del mistero insieme al suo Ambassador globale George Clooney, che torna sugli schermi nel ruolo di ‘Detective George’. Al suo fianco Eva Longoria, Camille Cottin e Kim Go Eun, in un nuovo film ispirato al genere investigativo che celebra il gusto indimenticabile dei caffè Nespresso come veri e propri tesori, mettendo in scena un divertente e misterioso giallo ambientato in uno scenario raffinato ed elegante.

Il film, leggero ma altrettanto ricco di suspense, porta a bordo di un lussuoso treno immaginario, teatro di un mistero avvincente. Un’affascinante ereditiera, interpretata da Camille Cottin, denuncia un insolito furto, che non vede protagonisti diamanti o gioielli, ma le sue preziose capsule di caffè Nespresso. Fortunatamente Detective George è pronto ad indagare sul caso seguendo gli indizi a disposizione che lo condurranno sino alla cucina del treno. Mentre il mistero si infittisce la domanda diventa una sola: chi si nasconde dietro al furto? Sarà la Chef, interpretata da Eva Longoria? O la Sous-Chef, interpretata da Kim Go Eun?

Tra colpi di scena e momenti ironici e divertenti, il film invita il pubblico a seguire l’indagine insieme a Detective George, con leggerezza, fascino ed eleganza, da sempre tratti distintivi del brand. La campagna offre uno sguardo inedito sul mondo di Nespresso, dove ogni tazza di caffè rappresenta un viaggio pieno di mistero e dal gusto indimenticabile.

Nel backstage delle riprese, George Clooney ha raccontato: “Lavorare insieme a Nespresso è sempre un’esperienza speciale, e questa campagna è stata particolarmente divertente grazie alla sceneggiatura e al cast. Per la prima volta ho lavorato insieme alla mia amica di lunga data Eva, che insieme a Kim ha formato un duo impeccabile nel tentativo di ingannarmi. Entrambe hanno portato grande entusiasmo sul set, lavorando in perfetta sintonia. È stato un piacere ritrovare anche Camille, che con la sua eleganza innata ha interpretato il ruolo alla perfezione.”

Eva Longoria ha commentato: “Le campagne Nespresso sono sempre iconiche grazie ai loro cast, e sono entusiasta di essere entrata a far parte di questa famiglia. Girare lo spot è stata un’esperienza davvero divertente, grazie alla leggerezza e al tono comico del ruolo, oltre che all’intesa che si è creata tra di noi sul set. Conosco George da tanto tempo, ma questa è stata la nostra prima collaborazione, ed è stato un vero piacere lavorare con lui, Kim e Camille.”

Commentando il suo ritorno con Nespresso, Camille Cottin ha dichiarato: “È una grande gioia ritrovare George Clooney e far parte di questa nuova campagna Nespresso. Lavorare con lui e con due donne di straordinario talento sul set costruito negli iconici studi di Cinecittà a Roma, è stato davvero divertente. Ho passato momenti bellissimi con l’intero team.”

“Ho provato un grande orgoglio nel prendere parte a questa campagna globale,” ha affermato Kim Go Eun. “Lavorare con un cast così incredibile è stato davvero un onore, e ci siamo divertiti tantissimo nel dare vita al film. Tentare di ingannare Detective George è stato sicuramente uno dei momenti più memorabili! Abbiamo riso tanto, sia durante le riprese che fuori dal set. Collaborare con Nespresso è sempre piacevole, e questa esperienza è stata davvero speciale.”

Lo spot sarà presentato in anteprima mondiale il 15 gennaio 2025 e promette di conquistare il pubblico di amanti del caffè e appassionati della narrazione cinematografica. Il mistero continuerà ad essere svelato nel corso del 2025, online, sui social media e nelle Boutique Nespresso.

