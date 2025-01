GEORGE CLOONEY TRANSFORMEERT TOT DETECTIVE GEORGE IN DE NIEUWE NESPRESSO TV-RECLAME

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

VEVEY, Zwitserland, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso opent het nieuwe jaar met een mysterieuze flair, waarbij merkambassadeur George Clooney terugkeert, dit keer als 'Detective George'. In deze intrigerende tv-reclame, die geïnspireerd is op het genre van mysterie en detectives, wordt hij vergezeld door Eva Longoria, Camille Cottin en Kim Go Eun. De campagne belicht de verfijnde koffies van Nespresso als waardevolle schatten met onvergetelijke smaken, terwijl een speels 'who did it'-plot zich ontvouwt tegen een stijlvolle achtergrond.

Deze levendige en spannende film neemt kijkers mee aan boord van een luxe fictieve trein, waar een intrigerend mysterie zich ontvouwt. Camille Cottin speelt de rol van een glamoureuze erfgename die een raadselachtige diefstal meldt – niet van haar diamanten of parels, maar van haar waardevolle Nespresso-koffiecapsules. Gelukkig is Detective George ter plaatse om het mysterie te ontrafelen, terwijl hij aanwijzingen en een verdachte groep personages ontdekt die hem naar de keuken van de trein leiden. Naarmate de spanning toeneemt, blijft de grote vraag: wie is verantwoordelijk voor de diefstal? Is het de Chef, vertolkt door Eva Longoria, of de Sous-Chef, gespeeld door Kim Go Eun?

Met speelse wendingen en onverwachte verrassingen nodigt de reclame het publiek uit om samen met Detective George het mysterie te ontrafelen. Deze combinatie van humor, charme en verfijning weerspiegelt de essentie van het merk. De campagne biedt een betoverende kijk in de wereld van Nespresso, waar elke kop koffie een unieke reis is vol intriges en onvergetelijke smaken.

Achter de schermen tijdens de opnames deelde George Clooney zijn enthousiasme: "Werken met Nespresso is altijd een plezier, en deze campagne was bijzonder leuk dankzij het geweldige script en de cast. Het was mijn eerste samenwerking met mijn oude vriend Eva, die samen met Kim een perfect culinair duo vormde, terwijl zij me probeerde te bedriegen. Hun levendige energie bracht zoveel dynamiek naar de set, en hun samenwerking was werkelijk naadloos. Ook was het fantastisch om weer met Camille te werken; zij voegt altijd een vleugje verfijning toe, wat perfect aansluit bij deze rol."

Ook Eva Longoria deelde haar ervaring: "Nespresso-campagnes zijn altijd iconisch, vooral door de geweldige casting, en ik ben vereerd om nu deel uit te maken van de Nespresso-familie. Het filmen van deze campagne was een ontzettend leuke ervaring, dankzij het luchtige en komische script en de uitstekende verstandhouding tussen ons allemaal. Ik ken George al geruime tijd, maar dit was onze eerste samenwerking aan een project, en het was een waar genoegen om samen met hem, Kim en Camille op de set te staan."

Over haar terugkeer naar Nespresso merkte Camille Cottin op: "Het is een waar genoegen om weer samen te werken met George Clooney en deel uit te maken van deze nieuwe Nespresso-campagne. Het was een geweldige ervaring om met hem en twee uiterst getalenteerde vrouwen te werken op een set in de iconische Cinecittà-studio's in Rome. Ik heb enorm genoten van de samenwerking met het hele team."

"Ik ben enorm trots om deel uit te maken van deze wereldwijde campagne,” zei Kim Go Eun. “Het was een waar genoegen om met zo'n geweldige cast te werken, en we hebben veel plezier gehad met het tot leven brengen van het script. Het was zeker een hoogtepunt om te proberen Detective George te bedriegen! Tijdens het filmen op de set, hebben we enorm veel gelachen. Samenwerken met Nespresso is altijd al een plezier geweest, en deze ervaring was echt bijzonder."

De reclame gaat op 15 januari wereldwijd in première en zal het publiek betoveren, waarbij koffieliefhebbers en fans van cinematografische verhalen samenkomen. Gedurende 2025 zal het mysterie ook verder worden onthuld aan consumenten via online platforms, sociale media en in boutiques.

