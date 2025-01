Mandalay Resources levererar starka resultat för guld och antimon under Q4, och nådde den övre delen av produktionsmålet för 2024, vilket ledde till en kassabehållning på 76 miljoner dollar

TORONTO, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar starka rörelseresultat för fjärde kvartalet och helåret 2024. Alla valutareferenser i detta pressmeddelande är i US-dollar, om inte annat anges.

Fjärde kvartalet 2024 i korthet:

Koncernens produktion uppgick till 25 496 guldekvivalenta uns: Costerfield uppnådde sitt starkaste kvartal under 2024 med en produktion motsvarande 15 768 guldekvivalenta uns; Björkdal levererade en stabil produktion på 9 728 gulduns.





Hela året 2024 i korthet:

Levererade 97 128 guldekvivalenta uns, vilket närmar sig den övre delen av produktionsvägledningens intervall för 2024 som låg på 90 000 till 100 000 guldekvivalenta uns; Guld: 85 669 uns producerat; Antimon: 1 282 ton producerat;

vilket närmar sig den övre delen av produktionsvägledningens intervall för 2024 som låg på 90 000 till 100 000 guldekvivalenta uns; Kassabehållning vid årets slut motsvarande 76 miljoner dollar.

Frazer Bourchier, President och CEO, kommenterade:

”Vi är glada över att ha uppnått den övre delen av vårt produktionsmål för 2024. Detta speglar engagemanget och fokus på det operativa genomförandet samt det hårda arbetet från våra team i båda verksamheterna. Den exceptionella utvecklingen i Costerfield, särskilt under det fjärde kvartalet, fortsätter att framhäva våra tillgångars kassagenererande potential och vår förmåga att leverera konsekventa resultat. Med en stark kassabehållning på 76 miljoner US-dollar vid årets slut är Mandalay fortsatt väl positionerat för att ta tillvara tillväxtmöjligheter och maximera värdet för aktieägarna.”

Ryan Austerberry, COO, kommenterade:

”Båda verksamheterna avslutade 2024 med ett starkt resultat, och detta skapar förutsättningar för en solid start på 2025. Vid Costerfield drevs den operativa framgången av utmärkta resultat inom gruvdriften, tillförlitliga produktionsvolymer i anläggningen och god återvinning. Tonnaget för bruten malm överträffade målen tack vare ökade brytningsvolymer på grund av kortare transportavstånd och tillfällig användning av större utrustning i det närliggande området. Detta gjorde det möjligt för anläggningen att uppnå årets starkaste guldproduktion under ett kvartal om totalt 12 125 uns. Under kvartalet var de genomsnittliga bearbetade halterna 10,8 g/t för guld och 1,4 % för antimon. På grund av gruvsekvenseringen förväntar vi oss att Costerfields produktion för 2025 kommer ligga mellan 43 000 och 48 000 guldekvivalenta uns, med högre produktion för närvarande planerad att återkomma 2026.

”Vid Björkdal var produktionen under fjärde kvartalet i linje med tidigare kvartal och uppgick till 9 728 gulduns. Under 2025 kommer fokus ligga på kapitalutveckling för att öka tillgången till fler ådror och etablering av produktionsfronter för att öka flexibiliteten i verksamheten. Under 2025 förväntas produktionen uppgå till mellan 41 500 och 46 000 gulduns. Detta är i linje med nivåerna för 2024 och understöds av stabila nivåer för bearbetade halter och tonnage. Planen fortsätter att prioritera material från under jord med högre marginaler samtidigt som de befintliga låghaltiga ytlagren utnyttjas för att helt och hållet ta vara på anläggningens kapacitet om 1,4 miljoner ton per år.”

Frazer Bouchier avslutade: ”Jag vill rikta ett stort tack till vår styrelse för deras vägledning och till våra aktieägare för deras fortsatta stöd. Viktigast av allt är att jag vill tacka våra medarbetare och entreprenörer för deras fokus, engagemang och hängivenhet i arbetet med att driva bolaget framåt.”

Produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2024

Bolaget producerade totalt 21 853 uns guld och 267 ton antimon, vilket motsvarar totalt 25 496 producerade guldekvivalenta uns, jämfört med 24 574 uns guld och 404 ton antimon under fjärde kvartalet 2023. Det motsvarar totalt 26 941 producerade guldekvivalenta uns.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 9 728 uns guld jämfört med 11 558 uns guld under fjärde kvartalet 2023.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 12 125 uns guld och 267 ton antimon jämfört med 13 016 uns guld och 404 ton antimon under fjärde kvartalet 2023.



Produktion för året som slutade den 31 december 2024

Bolaget producerade totalt 85 669 uns guld och 1 282 ton antimon, vilket motsvarar totalt 97 128 guldekvivalenta uns, jämfört med 78 205 uns guld och 1 860 ton antimon, vilket motsvarar totalt 89 809 guldekvivalenta uns under år 2023.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 42 323 uns guld.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 43 346 uns guld och 1 282 ton antimon.



Table 1 – Fourth Quarter and Full-Year Production for 2024 and 2023

Metal Source Three months ended

December 31,

2024 Three months ended

December 31,

2023 Year ended

December 31,

2024 Year ended

December 31,

2023 Gold produced (oz) Björkdal 9,728 11,558 42,323 42,148 Costerfield 12,125 13,016 43,346 36,057 Total 21,853 24,574 85,669 78,205 Antimony produced (t) Costerfield 267 404 1,282 1,860 Avg. Gold US$/oz 2,663 1,980 Avg. Antimony US$/t 36,336 11,603 Total Gold Eq. (oz) (1) Produced

Björkdal 9,728 11,558 42,323 42,148 Costerfield 15,768 15,383 54,805 47,661 Total 25,496 26,941 97,128 89,809

Quarterly gold equivalent ounces (“Gold Eq. (oz)”) produced is calculated by multiplying the production quantities of gold (“Au”), antimony (“Sb”) in the period by the respective average market prices of the commodities in the period, adding the amounts to get a “total contained value based on market price”, and then dividing that total contained value by the average market price of Au in the period. The source for Au price is www.lbma.org.uk, and Sb price is www.metalbulletin.com.

Försäljning för kvartalet som slutade den 31 december 2024

Bolaget sålde totalt 19 939 uns guld och 369 ton antimon, vilket motsvarar totalt 24 974 guldekvivalenta uns, jämfört med 23 201 uns guld och 454 ton antimon under fjärde kvartalet 2023, vilket motsvarar totalt 25 861 guldekvivalenta uns.

Björkdal sålde 8 380 uns guld jämfört med 11 458 uns guld under fjärde kvartalet 2023.

Costerfield sålde 11 559 uns guld och 369 ton antimon jämfört med 11 743 uns guld och 454 ton antimon under fjärde kvartalet 2023.



Försäljning för året som slutade den 31 december 2024

Bolaget sålde totalt 85 668 uns guld och 1 378 ton antimon, vilket motsvarar totalt 98 561 guldekvivalenta uns, jämfört med 76 527 uns guld och 1 909 ton antimon, vilket motsvarar totalt 88 427 guldekvivalenta uns under 2023.

Björkdal sålde 42 251 uns guld.

Costerfield sålde 43 417 uns guld och 1 378 ton antimon.



Table 2 – Fourth Quarter and Full-Year Sales for 2024 and 2023

Metal Source Three months ended

December 31,

2024 Three months ended

December 31,

2023 Year ended

December 31,

2024 Year ended

December 31,

2023 Gold sold (oz) Björkdal 8,380 11,458 42,251 41,669 Costerfield 11,559 11,743 43,417 34,858 Total 19,939 23,201 85,668 76,527 Antimony sold (t) Costerfield 369 454 1,378 1,909 Avg. Gold US$/oz 2,663 1,980 Avg. Antimony US$/t 36,336 11,603 Total Gold Eq. (oz)1 Sold

Björkdal 8,380 11,458 42,251 41,669 Costerfield 16,594 14,403 56,310 46,758 Total 24,974 25,861 98,561 88,427

Quarterly Gold Eq. (oz) sold is calculated by multiplying the sale quantities of Au and Sb in the period by the respective average market prices of the commodities in the period, adding the amounts to get a “total contained value based on market price”, and then dividing that total contained value by the average market price of Au for the period. The source for Au price is www.lbma.org.uk, and Sb price is www.metalbulletin.com.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieägarna genom lönsam drift och framgångsrik prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal. För närvarande är bolagets huvudmål vid Costerfield att fortsätta bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och att utöka mineraltillgångarna. Vid Björkdalsgruvan strävar bolaget efter att öka produktionen från Aurora-området, den östra delen och andra områden med högre halter under de kommande åren i syfte att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon för räkenskapsåret 2025. Läsarna uppmanas att inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som framgår av dessa uttalanden beroende på bland annat förändringar i råvarupriser och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och utveckling skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” (”Risk Factors”) i Mandalays årliga informationsrapport från den 28 mars 2024, varav en kopia finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dock inte garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsare inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.