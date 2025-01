EBC Financial Group Diiktiraf Merentasi Empat Kategori Terbaik dalam Ulasan 2025 FXEmpire

LONDON, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), sebuah pembrokeran global terkemuka telah diiktiraf dalam ulasan 2025 FXEmpire, memperoleh pengiktirafan dalam empat kategori utama: Broker Terbaik yang dikawal selia FCA untuk Profesional, Broker Terbaik yang dikawal selia ASIC untuk Dagangan Automatik, Pelaksanaan Pesanan Terbaik untuk Salinan & Dagangan Sosial dan Broker Pelaksanaan Pantas Terbaik untuk Pedagang Harian. Penilaian ini menyerlahkan kedua-dua kekuatan dan bidang EBC di mana ia terus berkembang sebagai salah satu broker terulung yang dikawal selia oleh FCA di platform FXEmpire.





Di samping pengiktirafan ini, EBC menerima pujian tinggi untuk beberapa aspek perkhidmatan perdagangannya, mempamerkan komitmen syarikat untuk menjadikan pelaksanaan perdagangan lancar, boleh dipercayai dan boleh diakses untuk semua jenis pedagang.

Proses Deposit dan Pengeluaran Diperkemas

Proses deposit dan pengeluaran EBC menerima pujian yang tinggi kerana kelajuan, kecekapan dan kebolehpercayaannya yang luar biasa. Dengan menyediakan pengalaman kewangan yang lancar, EBC memastikan pedagang boleh memindahkan dana dengan berkesan dan yakin, mencerminkan dedikasinya untuk memberikan perkhidmatan perdagangan yang dipercayai.

Tawaran Akaun Fleksibel

Pilihan akaun EBC diiktiraf kerana fleksibiliti dan kepelbagaiannya yang memenuhi pelbagai keperluan perdagangan. Sama ada untuk pedagang baharu atau profesional, struktur akaun peribadi EBC direka bentuk untuk memenuhi keperluan unik dan mempertingkatkan pengalaman perdagangan.

Platform dan Alat Termaju

Platform dan alatan perdagangan EBC memperoleh pengiktirafan yang kukuh untuk prestasi dan ciri inovatif mereka. Dengan MetaTrader 4 dan 5, pengehosan VPS dan penyelesaian dipacu AI, EBC memperkasakan pedagang untuk melaksanakan strategi secara tepat dan meneroka peluang baharu dengan yakin. Selain itu, platform perdagangan salinan proprietari EBC telah dipuji kerana penggunaan AI yang inovatif, membolehkan perdagangan sosial yang lancar untuk pedagang baharu dan mereka yang berpengalaman.

Meningkatkan Persekitaran Perdagangan: Fleksibel, Pantas, dan Boleh Dipercayai

Hasil tersebut datang dari fleksibiliti platform EBC yang direka bentuk untuk menyokong pedagang dari semua peringkat pengalaman dengan ciri-ciri yang intuitif dan mudah digunakan. Dengan spread yang ketat dan yuran komisen yang rendah, EBC menawarkan persekitaran perdagangan yang menjimatkan kos bagi mereka yang ingin mengoptimumkan strategi pelaburan mereka.

Persekitaran perdagangan EBC dipertingkatkan lagi dengan kelajuan pelaksanaan pesanan yang sangat pantas di bawah 20 milisaat, memastikan pedagang boleh memanfaatkan peluang pasaran dengan ketepatan dan kegelinciran minimum. Perkhidmatan pelanggan yang luar biasa kekal sebagai asas kepada tawaran EBC. Sokongan 24/7 EBC memastikan pelanggan sentiasa mempunyai akses kepada bantuan. Dengan mematuhi piawaian kawal selia yang ketat dan mengekalkan ketelusan, EBC memupuk kepercayaan dan kebolehpercayaan di peringkat global.

EBC juga memperkasakan pedagang dengan alatan termaju, seperti alat analisis aliran pesanan yang dikuasakan oleh data CME yang menyampaikan cerapan gred institusi. Ini melengkapkan pilihan produk kewangannya yang pelbagai, termasuk forex, saham, indeks dan komoditi, memenuhi pelbagai pilihan perdagangan.

Di luar penawaran produknya, EBC mengutamakan pendidikan pedagang melalui webinar, tutorial dan cerapan pasaran untuk melengkapkan pelanggan dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang yakin dan termaklum.

Memandang ke hadapan, EBC terus membina kekuatannya dengan mengembangkan rangkaian instrumen yang boleh didagangkan, mempertingkatkan sumber pendidikan dan mengukuhkan komitmennya terhadap perlindungan pelanggan dengan pengawasan kawal selia daripada FCA, CIMA dan ASIC. Dengan perlindungan insurans Lloyds of London yang mengukuhkan keselamatan pelanggan, EBC menunjukkan tumpuannya dalam menetapkan penanda aras baharu untuk keselamatan, inovasi dan kecemerlangan global.

Dibuktikan oleh Penilaian, Didorong oleh Inovasi

Pengiktirafan EBC merupakan testimoni terhadap keupayaannya untuk memenuhi piawaian industri tertinggi, seperti yang disahkan oleh metodologi ulasan terkenal FXEmpire. FXEmpire menggunakan sistem penilaian proprietari berdasarkan ujian teliti, percubaan langsung, soal selidik terperinci dan demonstrasi broker secara peribadi.

Broker dinilai berdasarkan lebih 250 pembolehubah merentas sembilan kategori kritikal, termasuk pematuhan peraturan, ciri platform, yuran, perkhidmatan pelanggan, penyelidikan dan pendidikan. Kategori-kategori ini dinilai pada skala 1 hingga 5, dengan 5 menandakan kecemerlangan. Proses yang ketat ini memastikan penarafan FXEmpire menyediakan pedagang dengan cerapan yang boleh dipercayai untuk membuat keputusan kewangan yang termaklum.

Sambil syarikat tersebut terus berkembang, anugerah ini menjadi asas untuk kecemerlangan selanjutnya dalam landskap kewangan yang sentiasa berkembang. Dengan mengutamakan kepercayaan pelanggan dan perkongsian jangka panjang, EBC kekal bersedia untuk menerajui industri forex, membentuk masa depan di mana setiap pengalaman dagangan disokong oleh integriti, inovasi dan peluang.

Temui cara platform EBC yang memenangi anugerah boleh meningkatkan pengalaman dagangan anda. Layari www.ebc.com untuk menerokai alat, sumber dan tawaran akaun kami yang disesuaikan untuk pedagang dari semua peringkat.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan perkhidmatannya dalam pembrokeran kewangan dan pengurusan aset. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC membolehkan pelabur runcit, profesional dan institusi mengakses pelbagai pasaran global dan peluang perdagangan, termasuk mata wang, komoditi, saham dan indeks.

Dengan pengiktirafan daripada pelbagai anugerah, EBC berbangga kerana mematuhi tahap piawaian etika dan peraturan antarabangsa yang terkemuka. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group ialah para profesional berpengalaman luas lebih 30 tahun dalam institusi kewangan utama, yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula dari bulan Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Oxford University yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

https://www.ebc.com/

Hubungan Media:

Savitha Ravindran

Pengurus Perhubungan Awam Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Pengurus Perhubungan Awam Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Ketua Perhubungan Awam Global

douglas.chew@ebc.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93573bc0-c0b2-43a0-a40b-432c6790f11d/ms