Bureau Veritas - déclaration

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 15 janvier 2025

DECLARATION

A la suite de récents commentaires de presse, Bureau Veritas indique être en discussions avec SGS concernant un potentiel rapprochement. Rien ne garantit que ces discussions aboutissent à une quelconque transaction ou accord.

Bureau Veritas ne fera pas d'autre commentaire à ce stade et communiquera en tant que de besoin.

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Pièce jointe