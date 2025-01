Enefit Greeni tootmisandmed – detsember ja IV kvartal 2024

Enefit Green tootis 2024. aasta detsembris 261,1 GWh elektrienergiat ehk 92% võrra enam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Neljanda kvartali kokkuvõttes ulatus elektrienergia toodang 687,4 GWh tasemele ületades aastatagust tootmismahtu kahe kolmandiku võrra ning ületas 6,5% võrra III kvartali vahearuandes avaldatud prognoosi. Aasta kokkuvõttes tootis Enefit Green 1,88 TWh elektrienergiat ehk 40% rohkem kui 2023. aastal.

2024. aastal keskendus Enefit Greeni meeskond uute ehituses olevate tuule- ja päikeseparkide stabiilsele töölepanekule. Aasta esimeses pooles stabiliseeriti töökindlus uutes Šilale II ja Akmene tuuleparkides Leedus ning Tolpanvaara tuulepargis Soomes. Neljandas kvartalis alustasid elektritootmist Sopi-Tootsi tuulepark ja Sopi päikesepark Eestis. Uute tuule- ja päikeseparkide osakaal Enefit Greeni IV kvartali toodangus ulatus 53%-ni. Käesolevas kvartalis jätkub töö Kelme I tuulepargi täismahus tööle saamisega ning Kelme II tuulepargi ehitusega.

Nii mullu detsembris kui viimases kvartalis tervikuna valitsesid nii Eestis, Leedus kui Soomes suhteliselt head tuuleolud (kvartalikeskmised tuulekiirused 7,1, 7,3 ja 8,5 m/s). Tuuleolude mõju neljanda kvartali tootmistulemusele oli +55,4 GWh.

Opereerivate tuuleparkide töökindlus IV kvartalis oli 95,4%, mille mõju kvartali tootmistulemusele oli tagasihoidlik (-4 GWh).

Allareguleerimised ja võrgupiirangud vähendasid kvartali tootmismahtu -76,1 GWh, millest 59,3 GWh tulenes madalate hindadega tehtud allareguleerimistest. Suurima mõjuga oli seejuures Tolpanvaara tuulepark Soomes, kus väga madalate ja negatiivsete hindade tõttu piirati tootmist 609 tunnil, jättes turule pakkumata 32,4 GWh elektrit.

Koostootmise valdkonna elektri- ja soojusenergia toodangumahtude langust võrreldes mullusega mõjutas aasta tagasi aset leidnud väljumine biomassivaradest. Iru koostootmisjaama töökindlus oli IV kvartalis 88,9%, põhjuseks seitse tootmisseisakut kogukestusega ligi 245 tundi. Katkestused olid valdavalt seotud jäätmepõletusploki aurukatlaga ning pikimad seisakud tingitud katla põlemisresti vigastusest, mida põhjustasid metallobjektid kütuseks kasutatava olmeprügi hulgas.

„Võrreldes aastatagusega on meil edukalt töösse rakendatud selgelt rohkem tootmisvõimsusi, mis on oluliselt suurendanud toodangut ning aitavad varasemast märksa paremini täita ka meie pikaajalisi elektrimüügi kohustusi. Tuuleenergiale keskendunud energiatootjana lõpetasime aasta tugeva tootmistulemusega, millele andis olulise panuse 255 MW Sopi-Tootsi tuulepargi täismahus tootmise alustamine. Positiivse märgina täheldasime ka, et turu keskmine tuuleenergia allahindlus oli detsembris võrdlemisi tagasihoidlik – Eestis -16% ja Leedus -19%. See tähendab, et tuuleenergia eest maksti viimase nelja kuu parimat hinda turukeskmise elektrihinna suhtes. Kuigi kaugeleulatuvaid järeldusi on vara teha, on selline stabiliseerumine tuuleenergia kiire kasvu taustal kindlasti tervitatav.

Enefit Greeni digitaliseeritud lahendused on 2024. aastal, eriti IV kvartalis, võimaldanud tootmist paindlikult kohandada, vältides ülimadalate elektrihindadega perioodidel ületootmist ja kahjumlikku energiamüüki. Samuti on need lahendused võimaldanud meilt pakkuda süsteemiteenuseid Eesti ja Leedu põhivõrguettevõtetele, tagades elektrivõrgu stabiilsust ning teenides teatavat lisatulu ettevõttele,“ kommenteeris Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht.





Elektrienergia kuutoodang riikide kaupa, GWh Detsember 2024 Detsember 2023 Muutus, % Eesti 161,2 48,1 234,8% Leedu 85,7 78,7 8,9% Läti - 3,7 -100,0% Poola 0,4 0,2 179,1% Soome 13,7 5,2 163,8% Kokku 261,1 136,0 92,0% Elektrienergia kuutoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 249,6 119,9 108,2% sh uued tuulepargid 137,5 39,6 247,2% Koostootmine 10,5 15,7 -33,3% sh müüdud varad - 4,9 -100,0% Päike 0,8 0,2 216,3% sh uued päikesepargid 0,5 0,1 475,2% Muud 0,2 0,1 33,5% Kokku 261,1 136,0 92,0% Soojusenergia, GWh 37,2 60,6 -38,5% sh müüdud varad - 22,5 -100,0% Elektrienergia kvartalitoodang riikide kaupa, GWh IV kv 2024 IV kv 2023 Muutus, % Eesti 409,3 177,7 130,3% Leedu 224,5 214,6 4,6% Läti - 8,2 -100,0% Poola 3,5 2,3 52,1% Soome 50,1 9,8 411,7% Kokku 687,4 412,6 66,6% Elektrienergia kvartalitoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 647,8 364,3 77,8% sh uued tuulepargid 356,0 109,4 225,5% Koostootmine 32,3 43,2 -25,3% sh müüdud varad - 11,0 -100,0% Päike 6,9 4,7 46,0% sh uued päikesepargid 4,1 2,5 64,9% Muud 0,4 0,4 11,2% Kokku 687,4 412,6 66,6% Soojusenergia, GWh 109,6 172,5 -36,4% sh müüdud varad - 59,3 -100,0% Elektrienergia aastatoodang riikide kaupa, GWh 2024 2023 Muutus, % Eesti 931,3 707,6 31,6% Leedu 737,4 562,3 31,1% Läti 1,9 34,8 -94,4% Poola 32,3 26,1 23,5% Soome 179,0 11,8 1418,4% Kokku 1881,9 1342,6 40,2% Elektrienergia aastatoodang segmentide kaupa, GWh Tuul 1679,9 1103,1 52,3% sh uued tuulepargid 770,8 225,8 241,3% Koostootmine 123,1 174,1 -29,3% sh müüdud varad 4,1 42,7 -90,4% Päike 77,4 64,0 21,0% sh uued päikesepargid 48,8 33,4 46,1% Muud 1,6 1,5 6,0% Kokku 1881,9 1342,6 40,2% Soojusenergia, GWh 415,5 604,0 -31,2% sh müüdud varad 20,8 187,9 -88,9%





