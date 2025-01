Nexans renforce son partenariat avec TenneT grâce à un nouveau projet au titre de l'accord-cadre

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans remporte un nouveau projet au titre de son accord-cadre avec TenneT

Ce projet porte sur l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction et l’installation (EPCI) de 250 km de câbles haute tension à courant continu (CCHT) à technologie XLPE pour le raccordement offshore LanWin2, permettant la transmission de 2 GW d’énergie éolienne depuis la mer du Nord allemande vers le continent.

Ce projet d’une valeur d’1 milliard d’euros, réaffirme la position de Nexans en tant qu’acteur clé sur le marché européen de l’éolien Offshore.

Paris, le 15 janvier 2024 — Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, a remporté le contrat pour le projet LanWin2, d’une valeur d’1 milliard d’euros, au titre de l’accord-cadre signé avec TenneT en mai 2023.

Ce projet EPCI couvre la conception, la fourniture, la construction et l’installation de 250 km de câbles d’exportation terrestres et sous-marins de 525 kV à courant continu haute tension, en polyéthylène réticulé (CCHT, XLPE). Ces câbles sont destinés au système de raccordement offshore qui acheminera 2 GW d’énergie renouvelable développé par TenneT dans les eaux allemandes de la mer du Nord. La mise en service du projet est prévue pour 2030.

Ce projet fait suite aux premiers contrats annoncés en Mars 2024, portant sur les liaisons BalWin3 et LanWin 4 et ainsi, illustre la continuité du partenariat entre Nexans et TenneT. L’ensemble de ces projets visent à développer les infrastructures essentielles pour soutenir l’avenir des énergies renouvelables en Allemagne et en Europe.

Pascal Radue, Vice-président exécutif de l’activité PWR-Transmission chez Nexans, a déclaré : « Nous sommes fiers de remporter ce contrat au titre de l’accord-cadre qui nous lie à TenneT pour le projet LanWin2. Ce nouveau succès témoigne de l’engagement de Nexans à concevoir et fournir des solutions de câbles innovantes et à réaliser de manière fiable les projets essentiels à la transition énergétique européenne ».

