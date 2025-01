Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering om gruvrättigheter för sina dotterbolag

Bolaget har informerats om att kommissionen om återkallande av gruvrättigheter vid Rosnedra (Ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser) har övervägt att återkalla gruvrättigheter för Bolagets dotterbolag. Som ett resultat har LLC “Tardan Gold” och LLC “GRE-324” fått meddelanden om överträdelser med tidsperioder för att rätta till dem enligt följande:

LLC “Tardan Gold”:

● i förhållande till licensnumret KZL 00322 BR (Tardan-fyndigheten) har fått 12 månader för att rätta till överträdelser, relaterade till:

- misslyckanden med att nå produktionsvolymer angivna i den tekniska projektdokumentationen; och

- brister i rapporteringen.

● i förhållande till licensnumret KZL 00367 BR (Större Tardan-området) har fått 3 månader för att åtgärda överträdelser, relaterade till brister i rapporteringen.

LLC "GRE-324", i relation till licensnumret CHIT 12355 BR (Staroverinskaya området) har fått 12 månader för att rätta till överträdelser, relaterade till:

- misslyckanden med att nå produktionsvolymer angivna i den tekniska projektdokumentationen;

- resultaten av vissa prospekteringsarbeten har inte lämnats in för statlig expertgranskning av reserver.

- kopior av vissa geologiska rapporter har inte lämnats till de statliga fonder.

I händelse av underlåtenhet att undanröja överträdelser kan kommissionen återkalla gruvrättigheter under licenserna efter utgången av de tidsperioder som anges i meddelandena. Återkallelse av gruvrättigheter skulle innebära att all guldproduktion och prospekteringsverksamhet under en sådan licens skulle behöva stoppas. Dotterbolagen kommer att arbeta med att rätta till överträdelserna för att förhindra återkallande av deras gruvrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD

Tel: +7 495 109 02 82

E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10.00 den 15 januari 2025.

