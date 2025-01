Communiqué de presse

Atos renforce son équipe de direction

avec la nomination de

Franck Chartier

au poste de Directeur Général France

Paris, France – 15 janvier 2025 – Atos annonce aujourd’hui la nomination de Franck Chartier en qualité de Directeur Général France du Groupe à compter du 1er janvier 2025.

Fort d’une solide expérience dans la direction d’organisations ainsi que d’une grande expertise des activités digitales et des systèmes d’information, Franck Chartier apportera à la tête de la France des compétences précieuses pour accompagner le déploiement de la nouvelle stratégie du Groupe alors qu’Atos a finalisé avec succès sa restructuration financière et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Franck aura notamment pour mission de soutenir l’ensemble des clients dans leurs projets avec le plus haut niveau d’accompagnement et de qualité de service, et de renforcer la position du Groupe sur le marché français.

« Je me réjouis qu’un professionnel aussi expérimenté que Franck ait choisi de nous rejoindre pour cette nouvelle phase de notre développement. Son expertise sera cruciale afin d’apporter à l’ensemble de nos clients en France le niveau d’excellence que l’on attend d’Atos » a déclaré Philippe Salle, Président du Conseil d’administration et futur Président Directeur Général du Groupe Atos.

A propos de Franck Chartier

Franck est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en systèmes d’information de l’UTC (Compiègne). Il dispose de 30 ans d’expérience en management et direction, sur le marché des SI et du Numérique, ayant exercé dans plusieurs entreprises : plus de 10 ans passés au sein d’ESN -comme Unilog (CGI)- pour y gérer de grands projets, et 5 ans en tant que DSI (notamment à l’Union Sociale pour l’Habitat pour développer les services numériques au sein du secteur HLM).

Franck a également exercé des fonctions de direction dans le secteur de l’externalisation de services (BPO) en infogérance et helpdesk, dans plusieurs pays, notamment chez Stream Global Services (Convergys).

Plus récemment, de 2018 à 2024, il a présidé 2 sociétés, éditeurs de logiciels au sein du groupe Emeria, avec pour mission de concevoir et déployer de nouveaux ERP sur le marché immobilier en France et en Europe.

