Lehdistötiedote 15.1.2025 klo 13.00

Indoor Group jatkaa tehostamistoimia kannattavuuden parantamiseksi.

Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Lauri Veijalainen jättää yhtiön.

KH Group tiedotti 15.8.2024 konserniyhtiö Indoor Groupin kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimintamallin uudistuksesta, jolla Indoor Group tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta. Uudistukseen liittyvät muutosneuvottelut päättyivät joulukuussa ja niiden tuloksena yhtiössä vähennetään 162 työsuhdetta.

Päättyneet muutosneuvottelut ovat osa Indoor Groupin laajamittaista toimintamalliuudistusta, jonka keskiössä on vierekkäin sijaitsevien Askon ja Sotkan myymälöiden toimintojen yhtenäistäminen valtakunnallisesti. Kahden vahvan kotimaisen brändin, yhteisten liiketilojen, tehokkaan myyntiorganisaation ja uuden ERP-järjestelmän kokonaisvaltainen hyödyntäminen tulee mahdollistamaan paremman asiakaskokemuksen sekä laajemman valikoiman ja parantaa yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Yhtiön tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja yhtiö on muutosneuvotteluiden jälkeen päättänyt selvittää jatkotoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi erittäin haastavana jatkuvassa markkinatilanteessa.

Samassa yhteydessä on yhteisesti sovittu, että toimitusjohtaja Lauri Veijalainen jättää tehtävänsä. Indoor Groupin hallituksen puheenjohtaja Kati Kivimäki hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtäviä, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistetään välittömästi.

Indoor Groupin hallitus haluaa kiittää Lauri Veijalaista hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön hyväksi. Hänen toimitusjohtajakaudellaan yhtiössä toteutettiin muun muassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja aloitettiin laajamittainen kilpailukykyä parantava toimintamallin uudistusohjelma.

