Nykredit præciserer forventningerne til 2024 og hæver KundeKroner-rabatten - Nykredit Realkredit A/S

15. januar 2025

Nykredit præciserer forventningerne til 2024 og hæver KundeKroner-rabatten

Nykredit-koncernen præciserer forventningerne til 2024 og forventer et resultat efter skat på ca. 11,7 mia. kr. Det er et resultat, der ligger i toppen af de senest udmeldte forventninger til året på 11,0-11,75 mia. kr. Resultatet for 2024 er Nykredit-koncernens bedste nogensinde. Dermed er det fjerde år i træk, at Nykredit leverer et rekordresultat.

Nykredit er som noget særligt ejet af en forening af kunder, Forenet Kredit. Det betyder, at det kommer kunderne til gode gennem en række fordele, når det går koncernen godt. Årets stærke resultat betyder, at Totalkredit har valgt at hæve KundeKroner til 0,25% fra 0,20% for privatkunder. KundeKroner er en årlig rabat på bidragsbetalingen og beregnes af restgælden.

Dermed bliver det billigere for over 900.000 boligejere at have et Totalkredit-lån. Som boligejer får man med den nye sats yderligere 500 kr. i KundeKroner pr. år pr. million kr. i restgæld, hvilket samlet giver en årlig besparelse på 2.500 kr. i rabat på bidragsbetalingen pr. million kr. Totalkredit kan med KundeKroner tilbyde boligejerne markedets bedste og billigste realkreditfinansiering i langt de fleste lånesituationer.

BoligRabat, der er en rabat på udvalgte boliglån i Nykredit Bank, forhøjes tilsvarende.

KundeKroner og BoligRabat forlænges samtidig med yderligere et år, så kunderne er sikret de nye rabatsatser til og med 2028.

Koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen udtaler:

“Resultatet for 2024 er det bedste nogensinde for den foreningsejede Nykredit-koncern. Det er fjerde år i træk, at vi slår rekord, og det er meget tilfredsstillende. Det gør det muligt fortsat at dele fremgangen med kunderne i form af konkrete fordele. Totalkredit lancerede KundeKroner i 2017. Siden er KundeKroner forhøjet flere gange. Når Totalkredit nu hæver KundeKroner, bliver det endnu billigere at være boligejer med et Totalkredit-lån, uanset hvor i Danmark man bor, eller hvilket pengeinstitut i Totalkredit-samarbejdet man er kunde i. Det er godt for boligejerne, og det stiller pengeinstitutterne i Totalkredit stærkere i konkurrencen om kunderne.”

Det er besluttet at fravige Nykredits udbyttepolitik og undlade at udbetale udbytte for 2024. Beslutningen er truffet som en del af finansieringsplanen for købstilbuddet på Spar Nord og ud fra ønsket om fortsat at fastholde et stærkt kapitalgrundlag.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt årsrapporten for 2024 den 5. februar 2025. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer.

