Partenaires Capital AGF annonce le lancement du AGF NHC Tactical Alpha Fund pour donner aux investisseurs canadiens un accès élargi à des stratégies non traditionnelles

TORONTO, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Capital AGF, un volet d’activités multi-boutique spécialisé en matière d’investissement non traditionnel de La Société de Gestion AGF Limitée, faisant appel à des gestionnaires affiliés dans le cadre de stratégies d’alternatifs et d’actifs privés, a annoncé aujourd’hui le lancement du AGF NHC Tactical Alpha Fund (le « Fonds »). Le Fonds constitue une stratégie axée sur le rendement absolu qui vise à générer des rendements attrayants et ajustés en fonction du risque, dans toutes les conditions du marché, tout en maintenant un faible bêta par rapport aux catégories d’actif traditionnelles.

Le Fonds, qui sera géré par Placements AGF Inc., investira la quasi-totalité de ses actifs dans la New Holland Tactical Alpha Offshore Fund Ltd., une société exonérée des Îles Caïmans qui, à son tour, investira la quasi-totalité de ses actifs dans la New Holland Tactical Alpha Master Fund LP, une société en commandite exonérée des Îles Caïmans, gérée par New Holland Capital (« NHC »).

« Le lancement de ce fonds représente une nouvelle étape dans le cadre de notre partenariat avec NHC, alors que nous continuons à développer et à accroître nos activités dans le secteur de l’investissement alternatif et à diversifier nos compétences, a déclaré Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF. NHC possède des décennies d’expérience en matière d’investissement à rendement absolu et nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir aux investisseurs qualifiés canadiens un produit donnant accès et permettant de participer au fonds de calibre institutionnel de NHC. »

Le AGF NHC Tactical Alpha Fund affecte de l’actif à un fonds comportant un éventail diversifié de stratégies d’investissement alternatif, dans un cadre de gestion du risque. La structure du Fonds donne la possibilité d’utiliser plus efficacement le capital et de bénéficier d’une supervision globale du positionnement de portefeuille et de l’exposition au risque. ​

« Une stratégie de rendement absolu peut servir de contrepoids dynamique aux catégories d’actifs traditionnels à l’intérieur d’un portefeuille, en aidant à mitiger le risque en cas de baisse, tout en maintenant une participation aux marchés haussiers, a affirmé Scott Radke, chef de la direction et cochef des investissements de New Holland Capital. Nous sommes heureux de mettre à profit notre optique spécialisée en matière d’investissement à rendement absolu, afin d’offrir ces avantages potentiels aux investisseurs qualifiés canadiens, car nous croyons que les portefeuilles de ces derniers peuvent bénéficier d’un accès élargi à des stratégies d’investissement permettant une diversification sans corrélation. »

« Les placements alternatifs sont susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important dans les portefeuilles des investisseurs, compte tenu des perspectives marquées par la volatilité et potentiellement limitées sur les marchés publics, a ajouté M. Lawrence. Nous sommes satisfaits du lancement de ce produit d’investissement non traditionnel, issu du rapprochement de l’expérience et des ressources de Partenaires Capital AGF et de l’expertise de NHC. »

En février 2024, La Société de Gestion AGF Limitée a annoncé un investissement stratégique dans la société NHC, dans le cadre de la stratégie d’AGF qui consiste à poursuivre l’expansion de Partenaires Capital AGF, la plateforme d’activités liées aux alternatifs diversifiés d’AGF.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la page du AGF NHC Tactical Alpha Fund.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 53 milliards $CAN, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF est un volet d’activités multi-boutique spécialisé en matière d’investissement non traditionnel, et offrant des compétences diverses par l’entremise de stratégies d’alternatifs et d’actifs privés. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement de gestionnaires affiliés, alliée au soutien organisationnel et à la foule de ressources de La Société de Gestion AGF Limitée (AGF). Les gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, soit Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et SAF Group, qui comptent en moyenne 18 ans d’expérience, gèrent un actif, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant environ 13,5 milliards $CAN dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail. Les actifs gérés des gestionnaires affiliés peuvent ne pas être consolidés dans l’actif déclaré de La Société de Gestion AGF Limitée. Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 31 décembre 2024 (1,44).

Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Un gestionnaire affilié ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des produits que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits, ou encore où la société ou les particuliers en question sont autorisés à offrir de tels services.

Au sujet de New Holland Capital, LLC

La société New Holland Capital, LLC (NHC) est un gestionnaire de placements alternatifs qui gère un actif de plus de 6 milliards $US détenu dans des stratégies à rendement absolu, pour des clients institutionnels. La société cherche à générer de l’alpha au moyen d’un large éventail de stratégies diversifiées, privilégiant les occasions liées à des domaines spécialisés et à des contraintes de capacité, souvent auprès de gestionnaires de portefeuilles émergents. Pour de plus amples renseignements, visiter le site https://newhollandcapital.com/.

Renseignements importants

Le présent communiqué est publié uniquement aux fins d'information et ne constitue ni une offre ni une sollicitation ni un conseil ou une recommandation visant l'achat ou la vente de valeurs mobilières, ou de tout autre instrument financier, et ne peut être utilisé ou interprété comme tel.

Toute valeur mobilière mentionnée dans ce communiqué ne peut être offerte et vendue que conformément à une notice d'offre confidentielle relevant d'une province ou d'un territoire du Canada, où elle peut être vendue légalement à des investisseurs admissibles et considérés comme étant des « investisseurs qualifiés », en vertu des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. De plus, toute offre ou vente, ou tout apport de conseil, lié à toute valeur mobilière mentionnée dans ce communiqué, ne peut être réalisé que par un courtier inscrit pour la catégorie d'actif appropriée, ou bénéficiant d'une exemption pertinente quant à une telle inscription. Aucune autorité canadienne en valeurs mobilières n'a examiné ou revu de quelque façon que ce soit les renseignements contenus dans le présent communiqué, ni les mérites des valeurs mobilières mentionnées dans celui-ci.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux fins de ventes aux États-Unis. Le Fonds est offert uniquement aux investisseurs qualifiés canadiens potentiels qui ne sont pas des « personnes des États-Unis », selon la définition de ce terme dans le règlement pertinent (Regulation S, de la U.S. Securities Act of 1933).

