Falco remercie la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda pour son support

MONTRÉAL, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») prend note du communiqué émis par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (« CCIRN ») intitulé « Rapport du BAPE – Le projet Horne 5 : un levier pour l’économie locale et un engagement envers la communauté » et remercie la CCIRN pour son soutien.

Après avoir étudié le rapport du BAPE, la CCIRN indique que, bien que des défis aient été soulevés, elle voit dans le projet Horne 5 une opportunité exceptionnelle pour Rouyn-Noranda et la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La CCIRN est encouragée par les efforts de Falco pour répondre aux attentes de la communauté et pour maximiser les retombées locales. La CCIRN ajoute qu’en travaillant ensemble, nous pouvons faire de ce projet un moteur de croissance économique et de développement durable qui profitera à tous.

Le communiqué réfère en particulier (i) à des retombées économiques et sociales majeures provenant du projet Horne 5, (ii) à l’engagement de Falco envers la transparence et la sécurité, (iii) au fait que le projet Horne 5 est un projet porteur pour l’expertise régionale à Rouyn-Noranda et en Abitibi Témiscamingue, et (iv) à la vision de développement durable et inclusif de Falco qui permettra à la collectivité de bénéficier pleinement des avantages du projet, tout en veillant à une gestion responsable des impacts sociaux et environnementaux. Le communiqué de la CCIRN est accessible au lien suivant : CP CCIRN

Falco poursuit activement ses discussions avec ses experts et les parties prenantes de façon à réaliser un projet qui répondra aux attentes environnementales et sociales.

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16 % dans la Société.

Mise en garde concernant l’information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend », « cherche », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l’intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots et de ces expressions, y compris leur forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris ou se réaliser. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le fait pour la Société d’obtenir toutes les autorisations gouvernementales et règlementaires requises, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les plans, les résultats, la performance, le rendement ou les réalisations de Falco soient en réalité sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d’autres documents d’information continue publics déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s’appliquent qu’à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront ou se produiront dans le délai annoncé. Sauf lorsque requis par la loi, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.