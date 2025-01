Velan annonce des initiatives stratégiques majeures

Elle conclut un accord définitif avec une société membre du même groupe que Global Risk Capital pour se départir de ses obligations liées à l'amiante pour un coût de 143 millions de dollars américains.





Elle entame des négociations exclusives avec Framatome pour la vente de ses filiales françaises pour un prix d'achat de 175,2 millions de dollars américains (170 millions d’euros), en bénéficiant du transfert d’un prêt intersociétés de 23,2 millions de dollars américains (22,5 millions d’euros), pour une contrepartie totale revenant à Velan de 198,4 millions de dollars américains (192,5 millions d’euros).



MONTRÉAL, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (« Velan » ou la « Société »), l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui des initiatives stratégiques majeures qui réduiront considérablement ses risques opérationnels et financiers, tout en renforçant sa situation financière. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

« Nous pensons que ces deux opérations sont essentielles pour dégager la valeur inhérente de Velan, et nous sommes ravis d’en arriver à un résultat qui fera de nous une société plus forte sur le plan financier et sur celui de l’exploitation. La cession des obligations liées à l’amiante permettra à Velan de poursuivre en toute confiance l’exécution de son plan d’affaires, tandis que la vente des filiales françaises à des intérêts locaux contribuera également à la protection des intérêts souverains de la France », a déclaré James A. Mannebach, président du conseil et chef de la direction de Velan.

« À la suite de ces opérations, la Société demeurera un chef de file dans le domaine des solutions de contrôle des fluides pour le secteur de l’énergie propre et d’autres secteurs industriels, grâce à la force de sa marque, à ses produits de haute qualité, à son positionnement supérieur sur le marché et à son expertise dans les applications complexes. Nos activités bénéficieront également du dynamisme du secteur de l’énergie propre, y compris le nucléaire, qui connaît un cycle de croissance pluriannuel à l’échelle mondiale. Nous demeurons bien positionnés sur ce marché grâce à nos appareils de robinetterie exclusifs pour les petits réacteurs modulaires, ainsi qu’à notre base mondiale de produits installés dans les réacteurs nucléaires existants. En outre, nous sommes fermement implantés dans d’autres marchés soutenus par les tendances mondiales en matière de transition énergétique. Par conséquent, nous avons l’intention de nous concentrer sur l’exécution de notre plan stratégique, et nous nous engageons à assurer une croissance rentable soutenue. La Société continue d'étudier les options de maximiser la valeur pour ses actionnaires. », a ajouté M. Mannebach.

« Ces opérations répondraient à deux objectifs financiers clés, à savoir la réduction du risque et la résolution des questions liées à l’amiante grâce à l’opération de cession et au renforcement de notre bilan. Après leur conclusion, Velan n’aurait pratiquement plus de dettes, ce qui lui permettrait d’investir davantage dans des occasions de croissance. Par conséquent, l’aboutissement de ces initiatives offrirait une proposition de valeur nettement plus élevée à tous nos actionnaires », a soutenu Rishi Sharma, chef de la direction financière et administrative de Velan.

CESSION DES OBLIGATIONS LIÉES À L’AMIANTE DE VELAN

Velan a conclu un accord (la « Convention de cession des obligations liées à l’amiante ») avec une société membre du même groupe que Global Risk Capital (l’« Acquéreur » ), pour céder de manière permanente ses obligations liées à l’amiante (l’« Opération de cession des obligations liées à l’amiante »). Global Risk Capital est une société de gestion de passif à long terme spécialisée dans l’acquisition et la gestion de passifs d’entreprise hérités du passé. Dans le cadre de l’Opération de cession des obligations liées à l’amiante, Velan procédera à la vente de sa filiale américaine existante, Velan Valve Corp., qui aura été capitalisée à hauteur de 143 millions de dollars américains (sous réserve de certains ajustements) par Velan et de 7 millions de dollars américains par l’Acquéreur. L’Opération de cession des obligations liées à l’amiante permettra d’éliminer définitivement du bilan de Velan tous les passifs et les obligations liés à l’amiante et d’indemniser Velan pour tous les passifs liés à l’amiante hérités du passé. Velan entend financer l’Opération de cession des obligations liées l’amiante en utilisant les liquidités disponibles et une partie du produit de la vente de ses filiales françaises, décrite ci-dessous. La Société maintiendra ses activités aux États-Unis et continuera à les exercer dans le cadre d’une filiale nouvellement créée.

La conclusion de l’Opération de cession des obligations liées à l’amiante est soumise à l’obtention d’un financement et à d’autres conditions de clôture habituelles. Si l’Opération française (telle que définie ci-dessous) n'est pas réalisée, la Société cherchera d’autres options de financement pour l’Opération de cession des obligations liées à l’amiante.

L’Opération de cession des obligations liées à l’amiante devrait se traduire par une charge ponctuelle sans effet sur la trésorerie, imputée au bénéfice d’environ 67 millions dollars américains avant le bénéfice des impôts.

VENTE DES FILIALES FRANÇAISES

Velan Valves Limited, une filiale à 100 % de la Société, a conclu un protocole d’entente (le « protocole d’entente ») relatif à la vente de 100 % du capital social et des droits de vote rattachés aux titres de ses filiales françaises, Segault SAS (« Segault ») et Velan S.A.S. (« Velan France »), à Framatome S.A.S. (« Framatome »), un chef de file mondial dans le domaine de l’énergie nucléaire, pour un prix d’achat de 175,2 millions de dollars américains (170 millions d’euros), en bénéficiant du transfert d’un prêt intersociétés de 23,2 millions de dollars américains (22,5 millions d’euros), pour une contrepartie totale revenant à la Société de 198,4 millions de dollars américains (192,5 millions d’euros) (l’« Opération française »).

Conformément à la législation française, Segault, Velan France et Framatome informeront et consulteront leurs instances de représentation du personnel respectives avant la conclusion de toute convention définitive entre les parties.

La réalisation de l’Opération française aux termes de la convention définitive serait assujettie à l’approbation des actionnaires de Velan. Société Holding Velan Ltée (« Holding Velan »), l'actionnaire de contrôle de Velan, a conclu une convention de vote et de soutien avec Velan en ce qui concerne l’approbation de l’Opération française.

Une fois qu’une convention définitive aura été signée, une assemblée des actionnaires de Velan (l’« assemblée ») sera convoquée aux fins de l’examen et de l’approbation de l’Opération française. Des informations supplémentaires concernant l’Opération française seraient contenues dans la circulaire de sollicitation de procuration par la direction qui sera transmise dans le cadre de l’assemblée.

CONSEILLERS

Dans le cadre de l’Opération de cession des obligations liées à l’amiante, la firme Ducera Partners LLC est le conseiller financier exclusif de la Société. Latham & Watkins LLP a fourni des conseils juridiques en lien avec l’Opération de cession des obligations liées à l’amiante et des questions connexes relatives à la Société. Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. agit également en tant que conseiller juridique de la Société. Jones Day agit en tant que conseiller juridique de Global Risk Capital.

Dans le cadre de l’Opération française, BMO Marchés des capitaux agit en tant que conseiller financier de la Société, et Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l. et Bredin Prat sont les conseillers juridiques de la Société. McCarthy Tétrault LLP agit à titre de conseiller juridique de Holding Velan, et Jones Day en tant que conseiller juridique de Framatome.

À PROPOS DE VELAN

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle au monde. La Société, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 346,8 millions de dollars US lors de son plus récent exercice, compte 1 617 employés et exploite des usines dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans s’y limiter, les énoncés concernant les raisons pour lesquelles le Conseil d’administration a approuvé la conclusion de la Convention relative à la cession des obligations liées à l’amiante et du protocole d’entente, les avantages attendus des Opérations, le calendrier des diverses étapes des Opérations, les perspectives de la Société, à la suite de la réalisation des Opérations, en tant que société dans le secteur des vannes nucléaires en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, à l’exception de la France, et d’autres énoncés qui ne portent pas sur des faits importants. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes de nature prospective, comme « s’attendre à », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », et par l’emploi du futur, du conditionnel ou de la forme négative de ces termes, de variantes de ceux-ci ou de termes semblables.

Même si la Société estime que les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, ces énoncés prospectifs comportent nécessairement des incertitudes qui pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réels et les attentes et les projets de la direction exposés dans ces énoncés, notamment les suivants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et dont les répercussions sont difficiles à prévoir : a) la possibilité que les Opérations ne soient pas menées à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement envisagés, ou qu’elles ne soient pas menées à terme du tout, faute d’obtenir en temps opportun ou autrement l’approbation requise des Actionnaires ou pour une autre raison; b) les risques liés aux questions fiscales; c) la possibilité que nos partenaires commerciaux réagissent mal à l’annonce ou à la réalisation des Opérations ou que l’annonce ou la réalisation des Opérations entraîne des changements dans nos relations avec eux; d) la possibilité que naissent des litiges relatifs aux Opérations; e) les risques de crédit, de marché, de change, d’exploitation, de liquidité et de financement en général et ceux liés aux Opérations en particulier, notamment l’évolution de la conjoncture économique, des taux d’intérêt et des taux d’imposition; et f) les autres risques inhérents aux activités exercées par la Société et/ou d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur celle-ci ou sur sa capacité à mener les Opérations à terme.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs et à l’information figurant dans le présent communiqué. Velan rejette toute obligation de mettre à jour un énoncé prospectif figurant dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins que la loi ne l’y oblige.