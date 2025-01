Novacap et H5 Data Centers annoncent la création d’une entreprise commune

MONTRÉAL, 15 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, une firme de placement privé nord-américaine de premier plan, et H5 Data Centers, l’un des plus grands opérateurs privés de centres de données aux États-Unis, ont le plaisir d’annoncer la formation d’une coentreprise visant à offrir des solutions avancées de centres de données à travers l’Amérique du Nord.

La coentreprise se concentrera sur le développement et le repositionnement de sites situés stratégiquement afin de répondre à la demande croissante d’espaces de colocation de qualité. Les installations offriront une infrastructure robuste, des options de connectivité améliorées et des fonctions de sécurité de pointe aux entreprises et aux clients hyperscales.

« Alors que nous atteignons un point critique pour l’énergie et la puissance de calcul, nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de H5 pour mettre en service une capacité essentielle dans des marchés clés à travers le pays », déclare Ted Mocarski, associé senior et chef de l’infrastructure numérique chez Novacap.

« Les projets de centres de données continuent de croître rapidement en termes d’envergure, et nous sommes impatients de nous associer à Novacap pour fournir des centres de données exceptionnels qui répondront aux besoins importants de nos clients en matière d’infrastructure de TI », souligne Josh Simms, chef de la direction de H5 Data Centers.

La coentreprise avec H5 Data Centers constitue le quatrième investissement de Novacap dans le cadre de sa plateforme d’infrastructure numérique, témoignant de son engagement continu à bâtir un portefeuille diversifié dans l’univers numérique.

Choate, Hall et Stewart LLP a agi à titre de conseiller juridique de Novacap. Hogan Lovells LLP a agi à titre de conseiller juridique de H5 Data Centers.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion et une présence dans les bureaux de Montréal, Toronto et New York, Novacap continue de stimuler l’innovation et la croissance. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://novacap.ca.

À propos des centres de données H5

H5 Data Centers est l’un des principaux opérateurs privés de centres de données aux États-Unis, avec 4 millions de pieds carrés d’espace de centre de données sous gestion dans plus de 20 marchés américains. Pour en savoir plus : https://h5datacenters.com

