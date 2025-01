Pertunjukan Dron Piro Terbesar di Dunia akan Menerangi Langit Hanoi pada Malam Tahun Baru 2025

HANOI, Vietnam, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selepas kejayaan menganjurkan Hanoi Art Light Festival (Festival Cahaya Seni Hanoi) 2024, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) bersama dengan rakan penaja akan meneruskan kerjasamanya dengan Hanoi People's Committee (Jawatankuasa Rakyat Hanoi) untuk membawa kembali program seni "Glamour Thang Long". Pertunjukan Pyrodrone terbesar di dunia yang merupakan kemuncak acara ini akan menampilkan 2,025 kenderaan udara tanpa pemandu (UAV) untuk mencipta rekod dunia Guinness untuk pertunjukan dron piro. Acara yang dijadualkan pada 28 Januari 2025 (Malam Tahun Baru Imlek), dengan latihan pada 26 Januari, akan berlangsung di Dataran My Dinh, Stadium Nasional My Dinh. Ia akan disiarkan secara langsung di Hanoi Television, dengan segmen khas pada siaran Malam Tahun Baru Vietnam Television (VTV).

"Glamour Thang Long" dijangka menjadi salah satu acara budaya paling penting di Hanoi pada tahun 2025. Persembahan bertaraf dunia ini akan membuat penampilan sulung dengan gabungan inovatif dron piro dan bunga api beraltitud tinggi, disertai dengan program seni yang cemerlang, menjanjikan pertunjukan cahaya udara yang luar biasa. Dijangka menarik lebih daripada 1,000,000 penonton secara langsung dengan jutaan penonton melalui televisyen dan media sosial, ia akan mempamerkan inovasi budaya dan kemajuan teknologi Vietnam, menjadikan Hanoi sebagai destinasi cahaya global yang terkenal seiring dengan Vivid Sydney (Australia) dan Fête des Lumières (Perancis).

"Glamour Thang Long 2025" - Acara kemuncak Hanoi pada tahun 2025 (Sumber: Corex)

Di bawah tema "Glorious Springs" (Musim Bunga yang Gemilang), program ini akan menyerlahkan keindahan musim bunga melalui kisah-kisah inspirasi pembaharuan, cinta, perjumpaan keluarga dan detik-detik kebanggaan negara. Menampilkan selebriti terkenal Vietnam, ia menggabungkan persembahan tradisional dan moden dengan pengalaman teater muzikal interaktif, mempamerkan warisan budaya Hanoi dalam perspektif kontemporari. Para penonton bakal menyaksikan pertunjukan bunga api dron yang mencatat rekod dunia pada Malam Tahun Baru ini di Hanoi, dengan teknologi Korea Selatan termaju yang mendalangi pertunjukan cahaya dan piroteknik yang menakjubkan dan selamat.

Encik Mai Trong Thai, Pengerusi People's Committee of Nam Tu Liem District (Jawatankuasa Rakyat Daerah Nam Tu Liem) mengulas, "Berikutan kejayaan Hanoi Art Light Festival 2024, kami berbesar hati untuk mengetuai acara tahun ini. Dengan kepakaran kami dalam menganjurkan acara bertaraf dunia, kami komited untuk memastikan keselamatan dan kejayaan majlis yang luar biasa ini, mewujudkan "Glamour Thang Long" sebagai tradisi tahunan yang dinantikan."

Sebagai kumpulan ekonomi terkemuka di Vietnam, Petrovietnam berdedikasi untuk menyokong acara kebangsaan penting yang sejajar dengan pertumbuhan negara. "Glamour Thang Long 2025" ialah acara bertaraf dunia yang menyambut Tahun Baru dan era kemajuan baharu, mencerminkan wawasan transformatif Petrovietnam untuk tahun 2025: "Inovasi daripada teras – Pembangunan model cemerlang – Penyepaduan rantaian global – Mempertingkatkan pengetahuan tenaga – Pencapaian yang cemerlang dalam pertumbuhan – Mewujudkan anjakan hijau yang mampan." Acara artistik hebat ini ditaja bersama oleh PVEP, PV GAS, PV Power, PVOIL, BSR, PVCFC, dan PVcomBank, yang sekaligus berkhidmat sebagai unit penyelaras yang bekerjasama dengan jawatankuasa penganjur.

Acara ini dianjurkan oleh Corex Business Solutions, satu-satunya syarikat di Asia Tenggara yang telah mencatat dua Rekod Dunia Guinness untuk pertunjukan dron. Sebagai syarikat terkemuka dalam projek budaya dan pembangunan destinasi di Vietnam, Corex juga merupakan dalang di sebalik kejayaan pertunjukan dron "Glamour Thang Long 2024" dan festival The Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024. Wakil daripada Corex berkata: "Kami yakin bahawa persembahan ini akan mencatat Rekod Dunia Guinness yang baharu untuk pertunjukan dron piro terbesar, mengukuhkan lagi reputasi kami sebagai peneraju dalam menyampaikan acara budaya yang luar biasa."

Acara ini pasti akan mengukuhkan reputasi Hanoi sebagai sebuah bandar kreatif terkemuka dan destinasi budaya global, menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk menyaksikan acara-acara yang bersejarah.

Hubungan media:

Encik Minh Thang Nguyen

Timbalan Ketua Pengarah Pemasaran & Strategi

E-mel: thangnm@corex.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac6a150b-4062-4585-9d93-a187bd5f6506