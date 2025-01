Contact presse : Contact presse : Florence Lièvre ascendance@kalamari.agency Tel : +33 1 47 54 50 71 Maroua Derdega – +33 7 63 77 73 Email: florence.lievre@capgemini.com Camille Bernisson – +33 7 64 44 14 49

Capgemini et Ascendance renforcent leur partenariat pour accélérer l'industrialisation de l’aviation décarbonée

Capgemini accompagne le développement à grande échelle des solutions innovantes de la start-up et apporte les capacités de bout en bout du Groupe pour l'industrialisation d'une nouvelle génération d'avions, avec un impact environnemental considérablement réduit

Paris, le 16 janvier 2025 – Capgemini et Ascendance annoncent aujourd'hui renforcer leur partenariat stratégique. À l’occasion de cette nouvelle phase de collaboration, Capgemini aidera Ascendance à passer de la phase de pilotes technologiques à l'industrialisation et à accélérer le déploiement de l'aviation durable à grande échelle, grâce à sa technologie de propulsion hybride-électrique.



Grâce à son double positionnement de constructeur d’avions et de solutions de propulsion hybride-électrique, Ascendance s’est concentrée, depuis sa création en 2018, sur le développement de solutions pionnières en faveur d’une aviation zéro émission d’ici 2050. Ascendance a fait le choix de la propulsion hybride-électrique vue comme une approche concrète pour l’aviation durable, notamment car elle est désormais applicable à de nombreux usages régionaux (dont le transport de passagers, les applications médicales, la logistique et la surveillance).



Depuis 2021, les experts en ingénierie de Capgemini accompagnent Ascendance sur sa feuille de route de développement produits avec en vue la certification, notamment au travers de plusieurs aspects tels que l'ingénierie des systèmes, la physique et le contrôle du vol, ainsi que le développement des systèmes de propulsion et des batteries.

Premier vol prévu pour 2025

Ascendance a développé deux solutions technologiques pour la transition énergétique de l'industrie aéronautique : STERNA, un système de propulsion hybride-électrique modulaire et breveté, permettant l’utilisation simultanée de plusieurs sources d'énergie1, et ATEA, un aéronef nouvelle génération à décollage et atterrissage vertical (VTOL) propulsé par STERNA qui est une alternative silencieuse et bas carbone aux hélicoptères. Ascendance prévoit d’effectuer le premier vol de son prototype ATEA cette année.

Dans le cadre de cette extension de partenariat, et afin d’accélérer la phase de mise à l’échelle et d'industrialisation de STERNA et d’ATEA, Capgemini mettra à disposition ses capacités de bout en bout en ingénierie, technologies, ainsi qu’en transformation business et fondée sur les données, dans les domaines des batteries électriques, de l’industrialisation, des services connectés et de la continuité digitale. Ce partenariat souligne l'engagement de Capgemini à soutenir l’essor des start-ups à fort potentiel, et est en phase avec l’ambition du Groupe en matière de durabilité.

« Nous nous réjouissons de cette extension de collaboration avec Ascendance. Après une première phase réussie de soutien à leur trajectoire d’innovation autour du développement produits et de démonstrations technologiques, nous passons maintenant à l’industrialisation. Prochainement, grâce à la combinaison du système de propulsion hybride électrique modulaire d’Ascendance avec les capacités de bout en bout de Capgemini dans les domaines critiques d’ingénierie, de transformation digitale et business, nous allons pouvoir ensemble accélérer le déploiement à grande échelle de solutions décarbonées pour l’industrie aéronautique », déclare William Rozé, Directeur exécutif de Capgemini Engineering et membre du Comité de Direction générale du Groupe.

« Nous sommes ravis d’aller plus loin dans notre partenariat avec Capgemini. Ensemble, nous avons noué une relation solide ces dernières années, avec de nombreux jalons franchis. Leur expertise en ingénierie, données et industrialisation est essentielle pour accélérer la commercialisation de notre solution de propulsion hybride STERNA, ainsi que l’industrialisation de notre avion ATEA. Conjointement, nous contribuerons à rendre l'aviation durable plus accessible, en exploitant des innovations qui réduiront l'empreinte carbone du secteur de l’aéronautique, tout en offrant de nouvelles possibilités pour la mobilité de demain », déclare Jean-Christophe Lambert, PDG et cofondateur d'Ascendance.

Note aux rédactions

Photos en haute résolution disponibles sur demande.





À propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos d’Ascendance

Fondée en 2018 par Jean-Christophe Lambert, Thibault Baldivia, Clément Dinel et Benoît Ferran, et soutenue par le Conseil régional d’Occitanie, Bpifrance et le programme France 2030, Ascendance est une start-up dont la mission est de décarboner l'aviation. Basée à Toulouse, elle développe actuellement STERNA, une solution de propulsion hybride-électrique innovante, ainsi qu'un aéronef VTOL (décollage et atterrissage verticaux) propulsé par STERNA, nommé ATEA. Ce dernier est conçu comme une alternative aux hélicoptères à faible émission carbone pour le transport aérien régional (transport de passagers, cargo, les urgences médicales ou encore les missions de sécurité).

www.ascendance-ft.com

1 Grâce à une architecture électrique innovante, son système hybride de gestion de l'énergie embarquée, ainsi qu'à de nouvelles solutions de batteries aéronautiques, il pourra accueillir un module de combustion thermique alimenté par des carburants aéronautiques durables ou de nouvelles solutions à base d'hydrogène.

Pièce jointe