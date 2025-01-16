Bitget 成为首家推出 Bittensor TAO PoS 质押服务的中心化交易所

塞舌尔维多利亚, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 即将成为首家为 Bittensor 的原生代币 $TAO 提供质押服务的大型中心化交易所 (CEX)，为用户提供在其平台上直接赚取奖励的机会。 这一低风险金融工具使参与者能够通过质押分配加密货币来验证区块链交易，从而获得奖励，消除中介并增强去中心化金融的参与度。

新功能简化了传统的质押流程，使用户能够直接在区块链网络上质押 PoS 资产。 无需专门的硬件或复杂的设置，新手和有经验的投资者都能轻松上手。 用户现在可以质押资产，并以相同的代币获得奖励，从而实现低风险的财富增长。

$TAO 质押采用权益证明 (PoS) 共识机制，使代币持有者能够参与网络验证，从而维护 Bittensor 网络安全并获得激励。 由于质押资产会直接被锁定在 PoS 网络中，Bitget 的 $TAO 质押功能让代币持有者无需管理自己的验证者节点即可获利。

这种集成具备多项优势，包括实时收益可见性、稳定回报和更高的安全性。 通过在质押期间锁定资产，Bitget 最大限度地降低了私钥丢失或被盗等风险，为用户提供了最安全的资产增长方式之一。

随着人工智能有望继续成为主流，$TAO 质押为质押者提供了获得高达 15% 年化收益率的机会，超过其他链上节点质押选项的收益回报。 $TAO 质押为用户参与加密货币和人工智能领域打开了大门，这表明 Bitget 越来越致力于为用户提供塑造去中心化金融 (DeFi) 生态系统的工具和机会。

Bitget 的质押功能具有一系列优势，成为寻求稳健且有效财富增长的投资者的理想选择。 投资者可以通过再投资选项获得稳定的长期回报，在不增加风险的情况下促进资产增长。 该平台简化了质押和赎回流程，满足各类用户的需求。 Bitget 不收取任何费用，回报与底层区块链的表现挂钩，为用户提供了可靠且符合市场趋势的加密资产增值解决方案。

Bitget 用户现在可以通过其账户访问 $TAO 质押服务。 如需开始质押并赚取奖励，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密币钱包，提供一系列综合 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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