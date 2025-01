Le groupe Videlio annonce l’acquisition de la société Lyonnaise Avantages Vidéo

Videlio, leader français du marché de l'intégration audiovisuelle a finalisé l'acquisition au 31 décembre 2024 de la société Avantages Vidéo implantée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et spécialisée dans l’intégration audiovisuelle Workplace ainsi qu’en vidéosurveillance. Le périmètre d’acquisition comprend 100% de la société.

Avantages Vidéo est un acteur majeur reconnu de l’intégration et de la distribution de solutions audiovisuelles et de vidéosurveillance dans le bassin Auvergne-Rhône-Alpes. Créée en 1995, et dirigée par Eric Magnin, cette entreprise s’est imposée comme une référence grâce à son expertise technique, son accompagnement sur-mesure et sa forte implantation régionale. Les 18 collaborateurs déploient toutes leurs compétences, notamment auprès d’acteurs de l’enseignement, de collectivités ou d’administrations publiques.

Xavier Renaud, Président de Videlio :

« L’acquisition d’Avantages Vidéo consolide l’ancrage régional de Videlio, renforce ses expertises, et complète son positionnement sur certaines de nos verticales clients. C’est avec plaisir que nous accueillons les équipes d’Eric Magnin qui a dirigé et contribué au succès de cette entreprise reconnue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. »

Eric Magnin, Président d’Avantages Vidéo :

« C’est avec plaisir que nous rejoignons le Groupe Videlio, leader de l’intégration audiovisuelle en France. Il s’agit pour nos clients et nos équipes d’une réelle opportunité de poursuivre et renforcer nos activités en bénéficiant de la force du groupe Videlio »