Un estudio de Bitget revela que el 20 % de las generaciones Z y Alfa están abiertas a las pensiones basadas en criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nuevo informe de Bitget Research, la división analítica de Bitget , la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3, revela un cambio significativo en las tendencias de planificación de la jubilación entre las generaciones más jóvenes. Según el estudio, el 20 % de la Generación Z y Alfa está abierta a recibir pensiones en criptomonedas, lo que refleja su creciente confianza en los sistemas financieros alternativos y el dinero digital.

Principales hallazgos:

El 78 % de los encuestados expresó tener mayor confianza en las opciones alternativas de ahorro para la jubilación en comparación con los sistemas de pensiones tradicionales.

en comparación con los sistemas de pensiones tradicionales. El 20 % de los encuestados de las generaciones Z y Alfa mostraron la disposición de recibir su pensión en criptomonedas .

. Más del 40 % de los jóvenes ya han invertido en criptomonedas, lo que demuestra un fuerte interés en los activos digitales.

en criptomonedas, lo que demuestra un fuerte interés en los activos digitales. El 73 % de los encuestados admitió que no comprende del todo cómo funcionan los fondos de pensión tradicionales.

El informe destaca un cambio importante en el modo en que las generaciones más jóvenes abordan la planificación financiera. Para la Generación Z y Alfa, las pensiones tradicionales, que alguna vez se consideraron esenciales para la seguridad financiera, ahora están perdiendo su atractivo. En cambio, buscan soluciones modernas y adaptables que se alineen con sus estilos de vida basados ​​en la tecnología y sus prioridades cambiantes.

Un cambio de mentalidad generacional

Las generaciones Z y Alfa, nativas digitales, han crecido en un mundo de rápido progreso tecnológico y sus preferencias financieras lo reflejan. Muchos son escépticos con respecto a los viejos sistemas y se inclinan cada vez más por las finanzas descentralizadas y las soluciones basadas en blockchain. El informe revela que más del 20 % de los jóvenes están abiertos a incluir criptomonedas en sus planes de jubilación, viéndola como un enfoque moderno para asegurar su futuro financiero.

“Esta es una llamada de atención para la industria financiera”, dijo Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Las generaciones más jóvenes ya no se conforman con sistemas de pensiones únicos para todos. “Buscan soluciones modernas que les brinden más control, flexibilidad y transparencia”.

Retos a superar

Si bien el interés en los activos digitales está creciendo entre las generaciones más jóvenes, obstáculos como la volatilidad de las criptomonedas, la incertidumbre regulatoria y los riesgos de ciberseguridad continúan impidiendo que se adopten de forma generalizada. Además, muchos jóvenes no están completamente informados sobre las opciones de pensiones tradicionales o basadas en criptomonedas.

El informe destaca la importancia de abordar estos desafíos y señala que las pensiones criptográficas podrían convertirse en una opción transformadora para las generaciones más jóvenes si se hacen correctamente. Con interfaces fáciles de usar, mejor educación y medidas de protección más fuertes, los activos digitales podrían ofrecer una forma transparente y eficiente de ahorrar para el futuro.

Lo que las instituciones financieras deben saber

El informe envía un mensaje claro a los gobiernos y a las instituciones financieras: se deben adaptar o corren el riesgo de quedarse atrás. Los hallazgos exigen que nos centremos en:

Simplificar y modernizar los sistemas de pensiones tradicionales. Proporcionar educación sobre planificación financiera tanto tradicional como basada en criptomonedas. Establecer regulaciones claras para abordar las preocupaciones sobre la estabilidad y seguridad de las criptomonedas.

“Los jóvenes están cambiando la manera en que pensamos sobre el dinero”, añadió Gracy Chen. “El auge de las pensiones criptográficas no es solo una tendencia pasajera: es parte de una revolución financiera más amplia. “La industria necesita actualizarse”.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones y está comprometida en ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de operaciones, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin , el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter (X) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso .