AaB sælger Sebastian Otoa til Genoa CFC

Børsmeddelelse nr. 2025/03

Aalborg, 16. januar 2025

Aalborg Boldspilklub A/S har solgt Sebastian Otoa til den italienske Serie A-klub Genoa CFC.



20-årige Sebastian Otoa kom i sommeren 2021 til AaB Akademiet fra FC Roskilde.



Sebastian Otoa står noteret for 44 officielle kampe og to scoringer for AaB, ligesom det indtil videre er blevet til seks U-landskampe for Danmark.



Sebastian Otoa havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2027.



Som meddelt i fondsbørsmeddelelse 2025/01 og 2025/02 påvirker salget af Sebastian Otoa ikke forventningerne for 2025, som er et resultat i niveauet minus 15-25 mio. kr.

I forventningerne til årets resultat er inkluderet spillersalg, investering i spillertruppen og investering i kommercielle aktiviteter.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger vedrørende sportslige forhold:

Sportsdirektør James Gow +45 5434 9125