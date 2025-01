Voyages : Analyse 2024 et prospectives 2025 par ALL, la plateforme de réservation de Accor

Voyages :

Analyse 2024 & prospectives 2025

Analyse 2024 avec le boom du tourisme sportif et du Gig-Tripping et Perspectives 2025 avec la confirmation du slow travel et de l’avènement des destinations alternatives





L'année 2024 marque un tournant majeur pour le secteur touristique mondial. Plus de 285 millions de touristes ont voyagé au cours du premier trimestre 2024. D’après le rapport sur les tendances de voyage en Europe de Accor, 53% des Européens prévoient d’allouer davantage de budget à leurs voyages, mettant en avant des priorités déjà émergentes comme le bien-être, le sport, la culture et l’écologie en 2025. Pour répondre à ces attentes en constante évolution, ALL.com, la plateforme de réservation et le programme de fidélité de Accor, se positionne comme un acteur incontournable. Son ambition ? Anticiper les tendances pour concevoir des expériences uniques et inspirantes, adaptées aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui et de demain.



2024 - Le tourisme sportif continue d’attirer

L'été 2024 a été propulsé par l'élan de Paris 2024, attirant une vague de visiteurs internationaux. Cette dynamique a elle aussi été ressentie chez les membres ALL : 25 % ont effectué au moins un séjour pour assister à un événement (sportif ou musical), et la tendance est encore plus forte chez les 18-34 ans (plus d’un tiers des répondants) **. Le tourisme sportif confirme son rôle central dans l’industrie, pesant 564,7 milliards USD en 2023, d’après le rapport de tendances ibis. Et la tendance ne fait que croître : en 2025, les déplacements liés aux événements sportifs devraient progresser de 12 %. Pour répondre à cette demande, Novotel et ALL.com ont innové en créant une première en Europe : une chambre d’hôtel permanente au cœur du stade Parc des Princes : La Suite Novotel by ALL.com. Les voyageurs peuvent désormais combiner leur passion pour le football avec une expérience immersive unique, en dormant au cœur du stade parisien, tout en profitant du confort d’une chambre Novotel.

2024 – Gig-Tripping : les grands évènements redéfinissent le voyage

Le Gig-Tripping révolutionne le tourisme culturel. Un simple concert peut devenir le cœur d’une aventure culturelle ou le déclencheur de vacances prolongées, mêlant musique et tourisme. À titre d’exemple, à Sydney, les concerts de l’Era Tour de Taylor Swift à l’Accor Stadium ont attiré 335 000 fans, générant des records d’occupation pour les 40 hôtels Accor de la ville. Des artistes comme Beyonce, Coldplay ou Oasis ont également un impact direct sur les chiffres de réservation. Depuis plusieurs années, ALL s’illustre dans le secteur du divertissement, notamment avec des offres exceptionnelles à l’Accor Arena à Paris (depuis 2015), l’Accor Stadium de Sydney (2021) et d’autres grandes salles à travers le monde (Rio, Hambourg, O2, Wembley, Qudos…). Cette stratégie permet à ALL.com de proposer, au-delà de l’hôtellerie traditionnelle, la garantie d’assister à tous les plus grands concerts de l’année à ses membres : préventes de tickets, expériences sur-mesure en loge ou accès privilégiés.

ALL place la satisfaction des clients au cœur de ses priorités. Ainsi, en réponse aux attentes des voyageurs, notamment en matière de durabilité, la plateforme de réservation a développé des offres et expériences de voyage plus responsables.

PROSPECTIVES 2025

Slow Travel : reconnecter avec le voyage

Les voyageurs accordent une importance croissante à des options durables. Les jeunes générations, plus sensibles aux enjeux climatiques (+14 % par rapport à leurs aînés), privilégient des modes de transport écoresponsables. Dans un monde en quête de durabilité, le Slow Travel redéfinit les priorités des voyageurs, en déplaçant l'attention de la destination finale vers l’expérience et son impact.

Ainsi, dans le cadre de son engagement envers une approche globale et durable, ALL met à disposition une variété d’expériences et de services axés sur la responsabilité environnementale. Grâce à des partenariats et offres stratégiques, comme ceux établis avec SNCF Connect pour promouvoir la mobilité verte, ou avec Sixt pour l'usage de véhicules électriques, ALL propose à ses membres des pratiques plus responsables. Le programme de fidélité renforce également son engagement solidaire avec Dift, et offre aux membres la possibilité de faire don de leurs points Reward à des associations caritatives.

En tant que plateforme de réservation, ALL.com, via son site et son application mobile, permet des choix locaux et responsables, aussi bien dans ses hôtels que dans ses restaurants ou dans les activités proposées.

ALL.com positionne le Slow Travel comme une réponse aux préoccupations environnementales et au besoin croissant de vivre le voyage comme une aventure humaine et authentique. Dans cette quête de voyages plus responsables, le Slow Travel ouvre également la voie à une autre tendance émergente : celle des destinations alternatives !

Explorer Autrement : La montée des destinations alternatives

Face aux défis croissants du surtourisme, mettant en tension des destinations phares telles que Venise, Bali ou Amsterdam, un changement s'opère dans le choix des voyageurs. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des lieux moins prisés, cherchant à éviter la foule, la frénésie des réseaux sociaux, le tout en réalisant des économies. Cette évolution, motivée par une prise de conscience de l’impact environnemental a un nom : les destinations dupes !

ALL.com s'inscrit pleinement au cœur de cette transformation en proposant des alternatives attrayantes. En 2025, ALL enrichira son offre avec des ouvertures majeures, notamment le Raffles Jeddah en Arabie Saoudite, proposant ainsi une alternative unique à Dubaï ; le Mövenpick Resort & Spa de Bintan Lagoon en Indonésie, une option idyllique hors des sentiers battus de Bali, ou encore le MGallery Green Coast en Albanie pour escapade moins fréquentée que la Croatie !

Selon les réservations déjà réalisées sur ALL.com, les trois destinations les plus prisées pour 2025 sont la France, la Thaïlande et l’Australie. Dans ces pays très appréciés des voyageurs et dans bien d’autres, ALL propose également des destinations de dupes, accessibles sur ALL.com, parmi plus de 5 600 hôtels, plus de 45 marques et à travers plus de 2 200 destinations.