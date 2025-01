Unibel : Désignation d’un expert indépendant

Suresnes, le 16 janvier 2025 – à 18h

Désignation d’un expert indépendant

Dans le prolongement de I'annonce le 16 décembre 2024 du projet d’offre publique d’achat qui serait suivie d’un retrait obligatoire (l’ « Offre »), devant etre initiée par les actionnaires des familles Fiévet et Sauvin1 et la famille Dufort2, agissant de concert (ensemble le « Concert »), sur l’ensemble des actions de la société Unibel S.A. (« Unibel » ou la « Société ») non encore détenues par le Concert3, le Conseil de surveillance de la Société, lors de sa réunion du 16 décembre 2024, a constitué un comité ad hoc, composé d’une majorité de membres indépendants, conformément aux dispositions de l'article 261-1, III du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).

Conformement aux dispositions des articles 261-1, I, 1°, 2° et 4° et 261-1, II du règlement général de l'AMF, le Conseil de surveillance de la Société a désigné, par délibération du 16 janvier 2025 et sur proposition du comité ad hoc, le cabinet A2EF, representé par Madame Sonia Bonnet-Bernard, en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire, dans les conditions visées par l'article 262-1 du règlement général de l'AMF, par l’Instruction AMF n° 2006-08 et la Recommandation AMF n° 2006-15.

Le Conseil de surveillance de la Société émettra un avis motivé sur l'Offre après avoir pris connaissance de ce rapport et de la recommandation du comité ad hoc. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l’expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note en réponse dont le dépôt auprès de l’AMF fera l’objet d’un communiqué de la Société.

Le projet d’Offre, qui devrait être déposé dans le courant du mois de mars, demeure soumis à l’examen de l’AMF. Le Concert a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’Offre, entraînant le retrait de la cote des actions Unibel qui devrait intervenir au cours du premier semestre 2025.

A propos d’Unibel

Unibel est la société holding animatrice du Groupe Bel, acteur majeur de l’alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l’un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit® , Kiri® , Babybel® , Boursin® , Nurishh® , Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® , ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. 10 800 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans près de 120 pays.



1 Parties au pacte d’actionnaires entré en vigueur le 19 septembre 2013 et les sociétés qu’ils contrôlent (D&I 213C1436 du 26 septembre 2013).

2 Stéphane Dufort, Clémentine Costet, Jean-Thierry Dufort et la société HFBBDE SA dont ils sont actionnaires.

3 Cf. communiqué de la Société en date du 16 décembre 2024.

