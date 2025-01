Armstrong International fait l’acquisition d’HygroTemp afin d’élargir sa gamme de solutions d’humidification sans vapeur

HERSTAL, Belgique, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Armstrong International – Europe/Moyen-Orient/Afrique (EMEA), l’entité continentale d’Armstrong International, fournisseur mondial de solutions d’énergie thermique, a fait l’acquisition d’HygroTemp, leader néerlandais dans les solutions de contrôle de l’humidité.

HygroTemp collabore étroitement avec Armstrong ; le groupe spécialisé dans l’humidification pour la zone EMEA et situé aux Pays-Bas depuis 2007. Ensemble, les deux sociétés promeuvent des technologies clés comme l’EvaPack™, une solution hygiénique d’évaporation contrôlée, fabriquée par la filiale d’Armstrong EMEA, Devatec, située en Normandie (France).

Rolf Bosscher, ancien propriétaire et directeur général d’HygroTemp, rejoindra l’équipe européenne du secteur humidification d’Armstrong afin de soutenir le développement et la promotion de la technologie EvaPack™. Il conservera parallèlement son poste de responsable du développement commercial chez HygroTemp.

« Nos clients commencent à abandonner les systèmes d’humidification à vapeur au profit des systèmes d’humidification adiabatique et de refroidissement naturel, ce qui encourage la décarbonation grâce à une température d’évaporation plus basse », a déclaré Rossen Ivanov, directeur général d’Armstrong International – EMEA. « HygroTemp a joué un rôle majeur dans l’introduction de cette nouvelle technologie auprès d’entreprises axées sur les marchés de la santé, de la pharmaceutique, de l’électronique et des centres de données, entre autres. »

Jean-François Frambot, directeur mondial du secteur humidification chez Armstrong International et directeur général de Devatec, occupera désormais le poste de directeur général d’HygroTemp. « Cette acquisition renforce notre position aux Pays-Bas et soutient notre expansion sur d’autres marchés européens, où la demande en matière de solutions d’humidification adiabatique et de refroidissement naturel hygiéniques ne fait qu’augmenter, » a-t-il indiqué.

Cette acquisition met en lumière l’investissement continu d’Armstrong International dans des technologies durables et innovantes qui favorisent l’efficacité en matière d’énergie thermique, la décarbonation et la croissance à long terme.

Pour plus d'informations sur Armstrong International – EMEA, rendez-vous sur https://armstronginternational.eu/.

ARMSTRONG INTERNATIONAL

Armstrong International propose des solutions basées sur des systèmes intelligents qui permettent d’améliorer les performances des services publics, de réduire la consommation d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. En tant que principal partenaire fournisseur de services thermiques du secteur, Armstrong International peut répondre à des exigences uniques tout en contribuant à améliorer l’efficacité et à réduire la consommation d’énergie et les émissions. Forte de plus d’un siècle de connaissances et d’expérience, l’entreprise familiale propose, depuis cinq générations, des produits performants, des technologies de pointe, des systèmes et services sur mesure, qu’elle organise en fonction des particularités du secteur. Fondée en 1900, Armstrong International possède son siège social aux États-Unis et des centres de fabrication, de vente et de séminaires à travers les Amériques, dans la région EMEA et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur armstronginternational.com.

HYGROTEMP

HygroTemp B.V., basée à Almere, aux Pays-Bas, est spécialisée dans la prestation de solutions avancées destinées au contrôle de l’humidité dans divers secteurs, notamment le bâtiment, la santé, l’industrie et les loisirs. Forte de plus de 17 ans d’expérience, la société propose des services de consultation, de formation et d’entretien, et assure la distribution d’équipements de marques de renom comme Armstrong, Devatec et Airtec. Son expertise en matière de technologies d’humidification à vapeur et adiabatique la positionne comme un fournisseur leader sur le marché aux Pays-Bas, et au-delà.

Pour plus d’informations, veuillez consulter leur site Internet à l’adresse www.hygrotemp.nl.

DEVATEC

Devatec, dont le siège social est situé dans la région de Dieppe, en France, est un des principaux spécialistes en matière de solutions d’humidification, avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur. Devatec, qui fait partie du secteur Humidification d’Armstrong International, propose une gamme complète de produits, notamment des humidificateurs à vapeur à électrodes, des humidificateurs à vapeur à résistances et des systèmes d’humidification adiabatique, destinés à divers secteurs comme les soins de santé, les centres de données et les applications industrielles. Devatec s’engage en faveur de l’innovation et de l’efficacité énergétique, en proposant des solutions haute technologie fiables afin de répondre aux divers besoins en matière d’humidification.

Pour plus d’informations, veuillez consulter leur site Internet à l’adresse www.devatec.com.

