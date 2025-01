Norsk Hydro: Hydros resultat for fjerde kvartal 2024

Hydros resultat for fjerde kvartal 2024 blir offentliggjort 14. februar 2025 kl. 07.00 CET (01.00 AM EST, 06.00 GMT). Hydros årsrapport 2024 blir offentliggjort kl. 08.00 CET (02.00 EST, 07.00 GMT) samme dag. Kvartalsrapporten, presentasjonsmaterialet og årsrapporten blir tilgjengelig på hydro.com samtidig med offentliggjøringen.

Konsernsjef Eivind Kallevik og konserndirektør for økonomi og finans Trond Olaf Christophersen vil presentere resultatet på engelsk via webcast kl. 08.30 CET samme dag. Det er mulig å stille spørsmål direkte etter presentasjonen. Det vil ikke være noen fysisk presentasjon eller pressekonferanse.

For å delta på konferansen og stille spørsmål, vennligst registrer deg på denne webcastsiden med dine kontaktdetaljer. Etter registrering vil du motta en e-post som bekrefter din påmelding.



Webcasten holdes på en plattform levert av Livestorm. For ordens skyld anbefales det at du på forhånd undersøker eventuelle restriksjoner for tilgang fra ditt selskap.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

martine.rambol.hagen@hydro.com