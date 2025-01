AS PRFoods võlakirjaomanike koosoleku otsused

02.01.2025 avaldatud börsiteatega kutsus AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) kokku isikute (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, mida on viimati muudetud 20. septembril 2022 (edaspidi „Tingimused“) alusel, koosoleku (edaspidi „Koosolek“).





Koosolek toimus 17.01.2025. Koosoleku päevakorras olnud küsimuste hääletamisel osalesid Võlakirjaomanikud, kelle Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 895 600 eurot ehk ligikaudu 72% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest.

Koosolekul võtsid Võlakirjaomanikud vastu järgmised otsused.

Esiteks nõustuti Võlakirjade Lunastamistähtaja (inglise keeles: Maturity Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 22.01.2025, edasilükkamisega ja kinnitada Võlakirjade uueks Lunastamistähtajaks 31.03.2025, nõustuti Võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamisega ning vastavalt järgmise Intressimaksepäeva (inglise keeles: Interest Payment Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 22.01.2025, edasilükkamisega ja kinnitati järgmise intressimaksepäevana 31.03.2025, ning nõustuti, et Võlakirjade mittelunastamist algsel Lunastamistähtpäeval (22.01.2025) ning intressi mittemaksmist algselt ette nähtud Intressimaksepäeval (22.01.2025) ei loeta PRFoods poolt Tingimuste või Lõplikke Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti volitati PRFoods’i muutma, sõlmima, kinnitama ja esitama kõiki vajalikke dokumente ja instrumente, sealhulgas Võlakirjade Lõplikke Tingimusi (inglise keeles: Final Terms), mis on vajalikud Võlakirjade uue Lunastamistähtpäeva (31.03.2025) ja uue Intressimaksepäeva (31.03.2025) kajastamiseks.

Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 895 600 eurot, ehk ligikaudu 72% kõigist hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest.

Teiseks otsustati muuta Tingimusi, täiendades Tingimusi regulatsiooniga kirjaliku hääletamise protseduuri kohta ning muuta asjakohaseid Tingimuste punkte seoses kirjaliku hääletusprotsessi lisandumisega, mille tulemusel kinnitati uus Tingimuste versioon vastavaid muudatusi kajastavas redaktsioonis, nagu on lisatud käesoleva teate lisas.

Nimetatud otsuse poolt hääletasid Võlakirjaomanikud, kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 6 845 100 eurot, ehk ligikaudu 71,9% kõigist hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Nimetatud otsuse vastu hääletas 1 Võlakirjaomanik, kelle Võlakirjade kogunimiväärtus moodustas ligikaudu 0,5% kõigist hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest.





Vastavalt Tingimustele on ülalnimetatud Koosolekul vastu võetud otsused siduvad kõigile Võlakirjaomanikele.

LISAD

Lisa – võlakirjatingimuste muudetud redaktsioon (Note Terms and Conditions (Amended))





