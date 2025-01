ALSTOM SA: Alstom fournira quinze rames de métro supplémentaires équipées du nouveau système de signalisation et de pilotage automatique Urbalis Fluence à la Métropole Européenne de Lille

Alstom fournira quinze rames de métro supplémentaires équipées du nouveau système de signalisation et de pilotage automatique Urbalis Fluence à la Métropole Européenne de Lille

Les nouvelles rames de métro circuleront sur la ligne 1 du réseau de transports de la Métropole Européenne de Lille (MEL) et seront équipées de la technologie Urbalis Fluence qui repose sur une communication directe de train à train et qui embarque l’intelligence du système à bord.

Grâce à cette commande d’un montant d’environ 210 millions d’euros, le nombre total de rames de métro de nouvelle génération commandées passe à 42.

Les nouvelles rames de 52 mètres bénéficieront d’un plus grand confort, d’une accessibilité renforcée et d’une meilleure information voyageurs.





20 janvier 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, fournira à la Métropole Européenne de Lille (MEL) quinze rames supplémentaires de métro automatique de nouvelle génération de 52 mètres de long, pour un montant d’environ 210 millions d’euros1. Ces nouvelles rames viendront compléter le premier lot de 27 rames qui avait déjà été commandées par la MEL (équipées du système de signalisation et de pilotage automatique Urbalis Fluence, à la pointe de la technologie).

Les rames de cette nouvelle commande viendront remplacer les anciennes rames VAL 208 à partir de 2028. Cette commande s’inscrit dans une politique générale de modernisation du réseau de métro de la MEL visant à introduire de nouveaux matériels roulants et à modifier le système d’automatisme de conduite, pour faire évoluer l’offre de transport sur les lignes 1 et 2.

« Alstom se réjouit de cette nouvelle commande de la part de la Métropole Européenne de Lille dans ce matériel de nouvelle génération. Ces nouvelles rames modernes et confortables représentent un atout considérable dans l’amélioration du réseau et de l’expérience voyageurs » a déclaré Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France.

Des rames plus confortables, plus accessibles et plus respectueuses de l’environnement

Développées sur la base des solutions de métro sur pneus d’Alstom, les nouvelles rames de 52 mètres bénéficieront d’un plus grand confort, d’une accessibilité renforcée et d’une meilleure information voyageurs. Chaque rame pourra accueillir jusqu’à 545 passagers, grâce à sa configuration « Boa », c’est-à-dire sans cloison entre les 4 voitures et avec des intercirculations larges. L’ajout de 15 rames permettra de disposer d’une flotte exclusivement composée de rames de nouvelle génération sur la Ligne 1.

À bord de ces rames, l’information voyageurs sera enrichie par des afficheurs et des écrans multimédia répartis sur toute la rame. Des espaces seront dédiés aux personnes à mobilité réduite et un système de vidéoprotection intégrée contribuera à la sécurité des passagers, à bord des rames et sur les quais.

Respectueuses de l’environnement, les nouvelles rames du métro de Lille seront dotées d’équipements de traction performants pour une efficacité énergétique améliorée.

Des intervalles pouvant être ramenés à 66 secondes en heure de pointe

Les rames seront équipées du système de pilotage automatique de nouvelle génération Urbalis Fluence, dont la première application mondiale est pour la Métropole Européenne de Lille. Une solution ultra-innovante, qui embarque l’intelligence du système dans les trains, en les rendant plus autonomes et en améliorant la performance globale du système.

Le réseau de la Métropole Européenne de Lille restera le métro avec la cadence la plus élevée au monde, avec la circulation d’une rame toutes les 66 secondes en heure de pointe.

Un métro « made in France »

Les nouvelles rames seront conçues et assemblées en France.

Six des seize sites d’Alstom en France participent au projet :

Valenciennes-Petite Forêt, en charge des études, de la conception, de l’assemblage des rames, des tests/validations et de l’homologation,

Le Creusot, pour les bogies,

Ornans, pour les moteurs,

Tarbes, pour les équipements des chaines de traction,

Saint-Ouen, pour les automatismes et le développement d’Urbalis Fluence, et

Villeurbanne, pour l’informatique embarquée et l’information voyageurs.

Le métro automatique de Lille fait partie des solutions de métro Metropolis d’Alstom, des solutions leaders sur le marché, conçues pour permettre aux villes de respirer depuis plus de 60 ans. Plus de 80 clients dans le monde exploitent des métros conçus et produits par Alstom.

ALSTOM™, Urbalis Fluence™ et Metropolis™ sont des marques déposées du Groupe Alstom

1 Ce contrat a été enregistré au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2024/25 d’Alstom

À propos d’Alstom





























Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers. Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Ses quelque 12 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations. Contacts Presse :

Philippe MOLITOR – Tél. : +33 (0) 7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com



Pauline RICHARD – Tél. + 33 (0) 6 23 05 51 88

pauline.richard@alstomgroup.com



Relations avec les investisseurs :

Martin VAUJOUR – Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com









Estelle MATURELL ANDINO – Tél : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com

Pièce jointe