Les cadres dirigeants sont plus optimistes quant aux perspectives de leur entreprise en 2025 - et prévoient de concentrer leurs investissements sur l’innovation, l’efficacité et la résilience

Malgré l’impératif de maîtrise des coûts, 50 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements en 2025 afin d’accroître leur efficacité et leur compétitivité à long terme

Les entreprises cherchent également à réduire les risques liés à leurs chaînes d’approvisionnement afin d’atténuer les risques concernant les tensions commerciales et douanières.

Paris, le 20 janvier 2025 – D’après le nouveau rapport du Capgemini Research Institute, “Navigating uncertainty with confidence – Investment priorities for 2025 ” (Naviguer dans l’incertitude avec confiance - Priorités d’investissement pour 2025), publié aujourd’hui, dans un contexte d’incertitude persistante de l’environnement de marché, les cadres dirigeants se sentent plus positifs quant aux perspectives de leur entreprise. Malgré l’impératif de maîtrise des coûts, cet optimisme entraîne une augmentation des investissements au global, notamment dans les domaines de l’expérience client, des chaînes d’approvisionnement et de la durabilité, afin de favoriser l’innovation, l’efficacité, la compétitivité et une plus forte résilience.

Un optimisme accru et des projets d’investissements axés sur la réduction des coûts

D’après le rapport, les cadres dirigeants se sentent plus confiants quant à l’année à venir qu’il y a 12 mois – 62 % sont optimistes quant aux perspectives de leur entreprise pour 2025, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à la même période l’année dernière et de 20 points depuis 2023. Cependant, ceux-ci ont plus confiance dans leur propre organisation que dans le marché dans son ensemble : seuls 37 % d’entre eux restent optimistes quant aux perspectives de l’environnement opérationnel mondial au cours des 12 à 18 prochains mois, soit une légère hausse par rapport à l’année dernière.

Dans le contexte actuel d’incertitude économique, 56 % prévoient de donner la priorité à la réduction des coûts plutôt qu’à la croissance du chiffre d’affaires en 2025. Pour autant, les dirigeants sont conscients que ce changement nécessite des investissements - la moitié d’entre eux déclarent que leur entreprise prévoit d’augmenter ses investissements au global en 2025, tandis qu’un peu moins d’un quart prévoit des niveaux d’investissement inférieurs à ceux de 2024, et que le reste ne prévoit aucun changement.

« Alors que s’ouvre 2025, les dirigeants abordent l’incertitude avec une attitude de confiance et de résilience - deux qualités qu’ils cherchent à inculquer à leurs organisations par le biais d’investissements technologiques, d’après notre étude, déclare Aiman Ezzat, Directeur général du Groupe Capgemini. La technologie a un rôle clé à jouer pour améliorer la compétitivité et la productivité, tout en réduisant les coûts et en permettant des gains d’efficacité essentiels. En mettant l’accent sur l’innovation, les chaînes d’approvisionnement et la durabilité, de plus en plus exploitée pour son potentiel de création de valeur, les dirigeants se donneront les moyens de réussir dans un environnement incertain et de construire des organisations résilientes et adaptables. Ce qui est essentiel, c’est que cela contribuera aussi à façonner une économie mondiale plus innovante, plus durable et plus inclusive. »

Priorité à l’expérience client, l’innovation et à des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes

La confiance des cadres dirigeants continue à se porter notamment sur l’expérience client, suivie par l’ingénierie, la R&D et l’innovation - avec respectivement près de 8 cadres dirigeants sur 10 et près des trois quarts qui prévoient d’augmenter leurs investissements dans ces domaines. Cependant, la plus forte accélération des investissements concerne la transformation des chaînes d’approvisionnement, où 63 % des personnes interrogées déclarent qu’elles investiront davantage en 2025 (contre moins de la moitié en 2024), de 9,4 % en moyenne. Les chaînes d’approvisionnement de nouvelle génération intégreront l’IA et l’internet des objets (IoT) pour renforcer l’efficacité, réduire les déchets et soutenir les objectifs de durabilité d’une entreprise, ainsi qu’améliorer la prise de décision et réduire les coûts globaux.

Accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement pour répondre aux risques de tensions commerciales et douanières en 2025

Au niveau mondial, 7 cadres dirigeants sur 10 s’inquiètent de l’impact de la hausse des droits de douane et des tensions commerciales bilatérales sur la compétitivité de leur entreprise. Près de deux tiers d’entre eux s’inquiètent également de l’impact d’une éventuelle guerre commerciale mondiale sur les activités de leur entreprise et de son accès aux marchés. Les cadres dirigeants japonais et chinois sont les plus préoccupés par le risque d’augmentation des droits de douane et de différends commerciaux bilatéraux, et les moins préoccupés par une éventuelle guerre commerciale mondiale. Pour atténuer ces risques et renforcer leur résilience, la plupart des organisations à travers le monde diversifient leurs sources d’approvisionnement et/ou recourent au friendshoring1. Près de trois cadres dirigeants sur quatre réduisent déjà les risques liés à leurs chaînes d’approvisionnement en investissant dans d’autres pays émergents afin de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine, contre moins de la moitié l’année dernière. Parallèlement, près de deux tiers d’entre eux confirment aujourd’hui que le friendshoring représentera une part importante des stratégies d’approvisionnement et de production de leur entreprise en 2025 (contre 45 % l’année dernière).

Les climate tech sont au cœur des priorités d’investissement en matière de durabilité

Dans un contexte où investir dans la durabilité est de plus en plus considéré comme un moteur de croissance, de conformité et d’efficacité, mais qui est de plus en plus impacté par la géopolitique2, 62 % des cadres dirigeants (en hausse de 10 points de pourcentage par rapport à 2024) prévoient d’augmenter leurs budgets de durabilité, de 10,5 % en moyenne. Les domaines d’investissement prioritaires sont les climate tech (où 72 % des dirigeants prévoient d’investir davantage), qui incluent l’hydrogène, les énergies renouvelables, les batteries, le nucléaire et la capture du carbone. Parmi celles-ci, les batteries sont en tête (plus de la moitié des cadres dirigeants les classant parmi leurs trois priorités d’investissements en climate tech, en particulier dans l’industrie et l’automobile), suivies par l’énergie solaire. Outre les climate tech, les autres domaines de la durabilité où les investissements vont le plus augmenter sont la R&D et le développement de produits durables, la protection et la restauration de la biodiversité, ainsi que la conservation et la gestion de l’eau.

Accélération des investissements technologiques, en particulier aux Etats-Unis, avec l’IA et l’IA générative en tête

À l’échelle mondiale, les entreprises américaines devraient devancer leurs homologues en termes d’investissements technologiques en 2025. Pour autant, les cadres dirigeants américains sont également plus susceptibles de penser qu’ils devraient investir davantage pour être compétitifs (84 %) que leurs homologues européens (64 %). En termes d’investissements technologiques, près de 3 cadres dirigeants sur 4 classent l’IA et l’IA générative parmi leurs trois technologies prioritaires en 2025 - et encore une fois, davantage aux États-Unis.

Lire le rapport complet : https://www.capgemini.com/insights/research-library/investment-trends-2025

Méthodologie du rapport

Le Capgemini Research Institute a interrogé 2 500 cadres dirigeants de 2 500 organisations dans 17 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique et a couvert neuf secteurs : l’automobile, les produits de consommation, la banque et les marchés financiers, l’assurance, la grande distribution, les sciences de la vie, les télécommunications, les médias et les high tech, l’industrie manufacturière, l’énergie et les services publics. L’enquête a eu lieu du 23 octobre au 20 novembre 2024 - la moitié de l’échantillon a été collectée avant les élections américaines et l’autre moitié après. Sur l’ensemble de l’échantillon, 70 % des répondants proviennent d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars et 30 % sont des entreprises de taille moyenne dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 100 millions et 1 milliard de dollars.

1 Le friendshoring est une pratique commerciale où les réseaux de la chaîne d’approvisionnement se concentrent sur des pays considérés comme des alliés politiques et économiques afin de réduire davantage l’exposition au risque.

2 D’après notre récent rapport A world in balance 2024 (sept 2024), moins d’un quart (23 %) des cadres dirigeants interrogés ont déclaré que la durabilité était un investissement plus coûteux que bénéfique, et plus des deux tiers reconnaissent que l’anticipation ou la préemption de réglementations futures plus strictes est un moteur essentiel des initiatives de développement durable, contre 57 % en 2023. En outre, 64 % des cadres interrogés (en juin-juillet 2024) convenaient que la géopolitique est un facteur de plus en plus important dans les investissements en matière de durabilité.

