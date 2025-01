Nasdaq Copenhagen

Date 20 January 2025

Share buyback programme - week 3

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 638,207 1,130.29 721,356,330 13 January 2025 4,500 1,189.05 5,350,725 14 January 2025 4,500 1,197.01 5,386,545 15 January 2025 4,000 1,202.66 4,810,640 16 January 2025 4,000 1,201.18 4,804,720 17 January 2025 4,000 1,195.75 4,783,000 Total under the share buyback programme, part II 659,207 1,132.41 746,491,960 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,291,107 1,159.04 1,496,445,360

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,291,107 shares under the above share buyback programme corresponding to 4.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 8 1178 XCSE 20250113 9:00:22.650000 8 1178 XCSE 20250113 9:00:22.650000 33 1182 XCSE 20250113 9:10:17.271000 10 1184 XCSE 20250113 9:12:53.824000 10 1184 XCSE 20250113 9:12:53.824000 10 1184 XCSE 20250113 9:12:53.824000 35 1184 XCSE 20250113 9:12:53.824000 33 1182 XCSE 20250113 9:14:07.491000 34 1181 XCSE 20250113 9:14:21.518000 24 1181 XCSE 20250113 9:17:09.158000 10 1181 XCSE 20250113 9:17:09.158000 4 1180 XCSE 20250113 9:17:59.747000 5 1180 XCSE 20250113 9:24:13.688000 24 1180 XCSE 20250113 9:24:13.688000 4 1180 XCSE 20250113 9:24:13.688000 35 1181 XCSE 20250113 9:35:14.881000 1 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 1 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 3 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 9 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 35 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 14 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 117 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 3 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 24 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 1 1185 XCSE 20250113 9:38:47.974000 3 1187 XCSE 20250113 9:39:34.120000 6 1187 XCSE 20250113 9:39:34.120000 9 1187 XCSE 20250113 9:40:16.061000 6 1187 XCSE 20250113 9:41:05.342000 3 1187 XCSE 20250113 9:41:05.342000 34 1184 XCSE 20250113 9:47:59.174000 8 1184 XCSE 20250113 9:47:59.174000 8 1184 XCSE 20250113 9:47:59.174000 9 1184 XCSE 20250113 9:47:59.174000 57 1183 XCSE 20250113 9:48:07.409000 5 1182 XCSE 20250113 9:48:07.922000 36 1181 XCSE 20250113 10:07:46.842000 17 1181 XCSE 20250113 10:07:46.844000 9 1181 XCSE 20250113 10:07:46.844000 36 1181 XCSE 20250113 10:07:46.844000 49 1182 XCSE 20250113 10:07:46.884000 12 1182 XCSE 20250113 10:07:46.884000 30 1183 XCSE 20250113 10:07:47.721000 32 1183 XCSE 20250113 10:07:47.721000 34 1183 XCSE 20250113 10:10:10.665000 7 1183 XCSE 20250113 10:10:10.665000 2 1183 XCSE 20250113 10:10:10.680000 32 1183 XCSE 20250113 10:10:10.680000 35 1183 XCSE 20250113 10:10:16.507000 26 1185 XCSE 20250113 10:15:59.073000 27 1185 XCSE 20250113 10:21:00.153000 43 1187 XCSE 20250113 10:22:52.711000 35 1188 XCSE 20250113 10:24:50.366000 8 1188 XCSE 20250113 10:24:50.366000 34 1187 XCSE 20250113 10:24:55.400000 34 1189 XCSE 20250113 10:30:32.871000 27 1188 XCSE 20250113 10:33:24.900000 27 1187 XCSE 20250113 10:33:24.961000 44 1190 XCSE 20250113 10:41:00.986000 27 1191 XCSE 20250113 10:48:07.964000 9 1191 XCSE 20250113 10:48:07.964000 8 1191 XCSE 20250113 10:48:07.964000 9 1191 XCSE 20250113 10:48:07.964000 9 1190 XCSE 20250113 10:52:27.750000 9 1190 XCSE 20250113 10:52:27.750000 8 1190 XCSE 20250113 10:52:27.750000 1 1190 XCSE 20250113 10:52:27.750000 9 1190 XCSE 20250113 10:52:27.750000 9 1189 XCSE 20250113 10:52:50.128000 9 1188 XCSE 20250113 10:56:14.627000 8 1188 XCSE 20250113 10:56:14.627000 8 1188 XCSE 20250113 10:56:14.627000 5 1188 XCSE 20250113 10:56:14.627000 3 1188 XCSE 20250113 10:56:14.627000 9 1187 XCSE 20250113 10:56:20.116000 50 1191 XCSE 20250113 11:18:14.788000 35 1190 XCSE 20250113 11:21:57.339000 17 1189 XCSE 20250113 11:24:54.568000 17 1189 XCSE 20250113 11:25:06.087000 17 1190 XCSE 20250113 11:38:14.012000 8 1190 XCSE 20250113 11:38:14.012000 8 1190 XCSE 20250113 11:38:14.012000 27 1189 XCSE 20250113 11:40:33.096000 8 1191 XCSE 20250113 11:59:06.725000 6 1189 XCSE 20250113 11:59:11.150000 8 1189 XCSE 20250113 11:59:11.150000 16 1189 XCSE 20250113 11:59:11.150000 11 1189 XCSE 20250113 12:00:01.629000 56 1190 XCSE 20250113 12:00:09.924000 1 1190 XCSE 20250113 12:00:09.924000 53 1190 XCSE 20250113 12:00:09.937000 44 1189 XCSE 20250113 12:00:09.943000 9 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 9 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 9 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 9 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 8 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 9 1187 XCSE 20250113 12:09:33.393000 34 1186 XCSE 20250113 12:09:41.656000 34 1186 XCSE 20250113 12:14:41.059000 9 1186 XCSE 20250113 12:14:41.059000 9 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 8 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 9 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 8 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 9 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 8 1185 XCSE 20250113 12:26:55.820000 25 1187 XCSE 20250113 13:02:21.697000 6 1188 XCSE 20250113 13:07:37.290000 77 1188 XCSE 20250113 13:07:37.290000 41 1187 XCSE 20250113 13:15:45.281000 52 1189 XCSE 20250113 13:37:52.227000 9 1189 XCSE 20250113 13:37:52.227000 9 1189 XCSE 20250113 13:37:52.227000 42 1191 XCSE 20250113 13:46:23.550000 43 1190 XCSE 20250113 13:53:37.918000 8 1190 XCSE 20250113 13:53:37.918000 9 1190 XCSE 20250113 13:53:37.918000 53 1190 XCSE 20250113 13:53:37.935000 25 1190 XCSE 20250113 13:57:27.047000 25 1189 XCSE 20250113 14:01:43.217000 8 1189 XCSE 20250113 14:01:43.217000 8 1189 XCSE 20250113 14:01:43.217000 8 1189 XCSE 20250113 14:01:43.217000 8 1189 XCSE 20250113 14:01:43.217000 40 1189 XCSE 20250113 14:06:01.176000 1 1189 XCSE 20250113 14:06:01.176000 12 1189 XCSE 20250113 14:22:36.098000 13 1189 XCSE 20250113 14:22:36.098000 25 1189 XCSE 20250113 14:33:07.118000 68 1190 XCSE 20250113 14:59:29.199000 2 1190 XCSE 20250113 14:59:29.199000 58 1189 XCSE 20250113 15:01:05.922000 8 1189 XCSE 20250113 15:01:05.922000 9 1192 XCSE 20250113 15:09:16.153000 2 1192 XCSE 20250113 15:11:01.345000 7 1192 XCSE 20250113 15:11:01.345000 4 1192 XCSE 20250113 15:14:56.343000 5 1192 XCSE 20250113 15:14:56.343000 9 1192 XCSE 20250113 15:15:53.713000 9 1192 XCSE 20250113 15:19:16.341000 3 1192 XCSE 20250113 15:20:02.342000 1 1192 XCSE 20250113 15:20:02.342000 1 1192 XCSE 20250113 15:20:02.342000 4 1192 XCSE 20250113 15:20:02.342000 41 1191 XCSE 20250113 15:20:03.261000 8 1191 XCSE 20250113 15:20:03.261000 8 1191 XCSE 20250113 15:20:03.261000 8 1191 XCSE 20250113 15:20:03.261000 8 1191 XCSE 20250113 15:20:03.261000 67 1191 XCSE 20250113 15:20:36.879000 16 1191 XCSE 20250113 15:21:37.961000 54 1191 XCSE 20250113 15:21:37.961000 9 1190 XCSE 20250113 15:25:04.046000 9 1190 XCSE 20250113 15:25:04.046000 2 1191 XCSE 20250113 15:25:57.120000 52 1191 XCSE 20250113 15:27:52.342000 67 1191 XCSE 20250113 15:30:32.221000 8 1191 XCSE 20250113 15:30:32.221000 69 1192 XCSE 20250113 15:39:33.396000 17 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 9 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 9 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1191 XCSE 20250113 15:41:09.260000 8 1192 XCSE 20250113 15:51:29.379000 58 1192 XCSE 20250113 15:51:29.379000 8 1192 XCSE 20250113 15:51:29.379000 9 1190 XCSE 20250113 15:51:34.181000 49 1190 XCSE 20250113 15:55:20.756000 9 1190 XCSE 20250113 15:55:20.778000 44 1189 XCSE 20250113 16:00:24.349000 3 1190 XCSE 20250113 16:11:20.545000 31 1190 XCSE 20250113 16:11:20.545000 8 1190 XCSE 20250113 16:11:20.545000 3 1190 XCSE 20250113 16:11:20.565000 74 1193 XCSE 20250113 16:19:32.137000 426 1193 XCSE 20250113 16:19:32.137158 9 1193 XCSE 20250113 16:19:32.137236 65 1193 XCSE 20250113 16:19:32.137266 3 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 11 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 10 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 18 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 3 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 10 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 51 1195 XCSE 20250113 16:21:03.632000 9 1195 XCSE 20250113 16:21:19.343000 5 1195 XCSE 20250113 16:21:31.342000 1 1195 XCSE 20250113 16:21:31.342000 4 1195 XCSE 20250113 16:21:31.342000 1 1196 XCSE 20250113 16:22:29.545000 10 1196 XCSE 20250113 16:22:29.545000 15 1196 XCSE 20250113 16:22:29.545000 50 1194 XCSE 20250113 16:22:43.856000 9 1194 XCSE 20250113 16:22:43.856000 58 1195 XCSE 20250113 16:34:45.650000 174 1195 XCSE 20250113 16:38:38.217131 34 1195 XCSE 20250113 16:38:38.217152 25 1205 XCSE 20250114 9:03:01.025000 9 1205 XCSE 20250114 9:03:01.043000 13 1205 XCSE 20250114 9:06:08.239000 9 1205 XCSE 20250114 9:06:08.239000 11 1205 XCSE 20250114 9:06:08.258000 9 1205 XCSE 20250114 9:06:08.258000 33 1203 XCSE 20250114 9:06:12.131000 33 1202 XCSE 20250114 9:06:13.322000 25 1200 XCSE 20250114 9:06:14.330000 17 1200 XCSE 20250114 9:07:13.508000 8 1200 XCSE 20250114 9:07:13.508000 9 1197 XCSE 20250114 9:10:15.058000 8 1197 XCSE 20250114 9:10:15.058000 9 1197 XCSE 20250114 9:10:15.058000 7 1196 XCSE 20250114 9:12:16.235000 18 1196 XCSE 20250114 9:12:34.294000 7 1196 XCSE 20250114 9:12:34.294000 12 1194 XCSE 20250114 9:15:26.827000 13 1194 XCSE 20250114 9:15:26.827000 26 1193 XCSE 20250114 9:16:13.794000 26 1191 XCSE 20250114 9:18:42.780000 18 1192 XCSE 20250114 9:18:43.407000 7 1192 XCSE 20250114 9:22:39.332000 17 1191 XCSE 20250114 9:26:31.139000 8 1191 XCSE 20250114 9:26:31.139000 15 1194 XCSE 20250114 9:37:13.731000 11 1194 XCSE 20250114 9:37:13.731000 9 1194 XCSE 20250114 9:37:20.919000 11 1194 XCSE 20250114 9:37:20.933000 10 1194 XCSE 20250114 9:37:20.946000 33 1194 XCSE 20250114 9:37:20.954000 9 1194 XCSE 20250114 9:38:08.676000 9 1194 XCSE 20250114 9:38:54.837000 4 1193 XCSE 20250114 9:39:40.123000 5 1193 XCSE 20250114 9:39:40.123000 9 1193 XCSE 20250114 9:40:28.678000 27 1193 XCSE 20250114 9:40:33.945000 9 1193 XCSE 20250114 9:43:30.240000 42 1192 XCSE 20250114 9:43:31.394000 9 1193 XCSE 20250114 9:50:30.462000 10 1194 XCSE 20250114 9:50:30.497000 11 1194 XCSE 20250114 9:50:30.516000 52 1193 XCSE 20250114 9:50:40.152000 7 1192 XCSE 20250114 9:53:06.356000 26 1192 XCSE 20250114 9:53:06.356000 28 1191 XCSE 20250114 9:53:06.373000 6 1191 XCSE 20250114 9:53:06.373000 4 1192 XCSE 20250114 10:01:40.230000 22 1194 XCSE 20250114 10:07:58.703000 36 1194 XCSE 20250114 10:07:58.703000 25 1193 XCSE 20250114 10:08:04.702000 18 1193 XCSE 20250114 10:11:17.074000 17 1193 XCSE 20250114 10:11:17.079000 17 1192 XCSE 20250114 10:11:50.240000 11 1192 XCSE 20250114 10:12:39.347000 6 1192 XCSE 20250114 10:12:39.347000 5 1191 XCSE 20250114 10:19:48.590000 12 1191 XCSE 20250114 10:22:16.253000 5 1191 XCSE 20250114 10:22:16.253000 8 1191 XCSE 20250114 10:22:16.253000 25 1191 XCSE 20250114 10:27:52.511000 9 1191 XCSE 20250114 10:27:52.529000 26 1189 XCSE 20250114 10:30:27.105000 9 1189 XCSE 20250114 10:30:27.105000 2 1192 XCSE 20250114 10:42:27.811000 33 1192 XCSE 20250114 10:42:27.811000 11 1194 XCSE 20250114 10:54:46.215000 9 1194 XCSE 20250114 10:55:50.053000 14 1194 XCSE 20250114 10:55:50.053000 11 1194 XCSE 20250114 10:55:50.072000 11 1194 XCSE 20250114 10:57:00.054000 13 1194 XCSE 20250114 10:57:00.054000 11 1194 XCSE 20250114 10:57:00.072000 27 1194 XCSE 20250114 10:57:17.689000 13 1194 XCSE 20250114 10:57:17.689000 10 1194 XCSE 20250114 10:57:58.769000 11 1194 XCSE 20250114 10:57:58.788000 10 1194 XCSE 20250114 11:00:28.324000 11 1194 XCSE 20250114 11:00:28.342000 9 1194 XCSE 20250114 11:00:28.379000 9 1194 XCSE 20250114 11:01:05.053000 26 1193 XCSE 20250114 11:02:28.833000 7 1194 XCSE 20250114 11:03:31.938000 9 1194 XCSE 20250114 11:03:31.938000 6 1194 XCSE 20250114 11:03:31.938000 13 1195 XCSE 20250114 11:05:04.803000 1 1195 XCSE 20250114 11:05:04.803000 8 1196 XCSE 20250114 11:10:17.809000 10 1196 XCSE 20250114 11:10:17.809000 10 1196 XCSE 20250114 11:10:17.809000 13 1196 XCSE 20250114 11:10:17.809000 1 1196 XCSE 20250114 11:10:17.809000 35 1195 XCSE 20250114 11:10:17.948000 36 1195 XCSE 20250114 11:10:17.965000 36 1194 XCSE 20250114 11:12:15.160000 7 1196 XCSE 20250114 11:25:16.676000 2 1196 XCSE 20250114 11:25:16.676000 9 1196 XCSE 20250114 11:26:57.676000 2 1196 XCSE 20250114 11:28:37.676000 7 1196 XCSE 20250114 11:28:37.676000 33 1196 XCSE 20250114 11:30:26.166000 33 1195 XCSE 20250114 11:30:26.171000 5 1195 XCSE 20250114 11:30:27.165000 33 1194 XCSE 20250114 11:33:58.309000 9 1197 XCSE 20250114 12:12:22.180000 9 1197 XCSE 20250114 12:12:22.192000 5 1197 XCSE 20250114 12:12:22.992000 17 1197 XCSE 20250114 12:12:51.559000 9 1197 XCSE 20250114 12:13:04.467000 41 1196 XCSE 20250114 12:13:24.695000 17 1197 XCSE 20250114 12:13:24.696000 20 1197 XCSE 20250114 12:13:24.696000 23 1197 XCSE 20250114 12:13:24.696000 9 1197 XCSE 20250114 12:13:24.714000 34 1197 XCSE 20250114 12:13:24.719000 9 1197 XCSE 20250114 12:13:37.120000 9 1197 XCSE 20250114 12:13:50.676000 2 1197 XCSE 20250114 12:14:04.679000 7 1197 XCSE 20250114 12:14:04.679000 9 1197 XCSE 20250114 12:14:18.676000 9 1197 XCSE 20250114 12:14:59.680000 9 1197 XCSE 20250114 12:16:43.675000 43 1195 XCSE 20250114 12:17:12.161000 9 1195 XCSE 20250114 12:17:12.161000 14 1195 XCSE 20250114 12:21:41.303000 27 1195 XCSE 20250114 12:24:04.547000 14 1195 XCSE 20250114 12:24:04.547000 34 1195 XCSE 20250114 12:24:06.929000 5 1195 XCSE 20250114 13:06:56.581000 35 1194 XCSE 20250114 13:07:45.948000 9 1194 XCSE 20250114 13:07:45.948000 9 1194 XCSE 20250114 13:07:45.948000 9 1194 XCSE 20250114 13:07:45.948000 16 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 7 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 12 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 28 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 22 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 1 1195 XCSE 20250114 13:13:37.517000 50 1195 XCSE 20250114 13:13:42.705000 1 1195 XCSE 20250114 13:13:42.705000 40 1194 XCSE 20250114 13:21:06.910000 12 1194 XCSE 20250114 13:21:06.910000 10 1197 XCSE 20250114 13:25:07.086000 9 1197 XCSE 20250114 13:25:07.104000 35 1196 XCSE 20250114 13:26:48.585000 34 1195 XCSE 20250114 13:37:43.810000 9 1195 XCSE 20250114 13:37:43.810000 51 1195 XCSE 20250114 13:37:44.073000 28 1194 XCSE 20250114 13:37:44.513000 16 1194 XCSE 20250114 13:37:44.513000 10 1195 XCSE 20250114 13:38:08.953000 10 1195 XCSE 20250114 13:38:13.517000 9 1195 XCSE 20250114 13:38:17.710000 9 1195 XCSE 20250114 13:38:21.679000 10 1195 XCSE 20250114 13:38:26.517000 9 1195 XCSE 20250114 13:38:30.676000 26 1198 XCSE 20250114 13:55:46.552000 11 1198 XCSE 20250114 13:55:46.554000 10 1198 XCSE 20250114 13:55:46.572000 9 1198 XCSE 20250114 13:55:46.590000 26 1198 XCSE 20250114 14:01:23.958000 27 1197 XCSE 20250114 14:20:24.289000 9 1197 XCSE 20250114 14:20:24.289000 8 1197 XCSE 20250114 14:20:24.289000 9 1197 XCSE 20250114 14:20:24.289000 51 1198 XCSE 20250114 14:21:22.106000 41 1197 XCSE 20250114 14:26:10.363000 25 1200 XCSE 20250114 14:33:23.053000 9 1200 XCSE 20250114 14:33:23.053000 11 1200 XCSE 20250114 14:33:23.053000 9 1200 XCSE 20250114 14:33:23.053000 43 1200 XCSE 20250114 14:33:23.053000 11 1200 XCSE 20250114 14:33:23.075000 11 1200 XCSE 20250114 14:33:23.093000 9 1200 XCSE 20250114 14:34:05.634000 11 1200 XCSE 20250114 14:34:05.648000 11 1200 XCSE 20250114 14:34:05.666000 12 1200 XCSE 20250114 14:34:50.433000 11 1200 XCSE 20250114 14:34:50.452000 18 1200 XCSE 20250114 14:35:56.006000 42 1199 XCSE 20250114 14:36:30.037000 8 1199 XCSE 20250114 14:36:30.037000 14 1200 XCSE 20250114 14:36:30.038000 23 1200 XCSE 20250114 14:36:30.038000 25 1198 XCSE 20250114 14:43:47.717000 8 1198 XCSE 20250114 14:43:47.717000 35 1197 XCSE 20250114 14:47:40.099000 1 1198 XCSE 20250114 14:53:29.756000 16 1198 XCSE 20250114 14:53:29.756000 12 1199 XCSE 20250114 14:57:38.599000 1 1199 XCSE 20250114 14:57:38.599000 7 1199 XCSE 20250114 14:57:38.599000 13 1199 XCSE 20250114 15:00:30.123000 9 1198 XCSE 20250114 15:01:05.962000 7 1198 XCSE 20250114 15:01:05.962000 2 1198 XCSE 20250114 15:01:05.962000 8 1198 XCSE 20250114 15:01:05.962000 9 1198 XCSE 20250114 15:01:05.962000 2 1198 XCSE 20250114 15:01:35.311000 1 1198 XCSE 20250114 15:01:35.311000 25 1198 XCSE 20250114 15:04:17.148000 3 1199 XCSE 20250114 15:31:40.086000 14 1199 XCSE 20250114 15:31:47.634000 1 1199 XCSE 20250114 15:31:47.634000 1 1200 XCSE 20250114 15:34:06.431000 17 1200 XCSE 20250114 15:39:09.927000 17 1200 XCSE 20250114 15:39:09.932000 2 1199 XCSE 20250114 15:41:15.055000 15 1199 XCSE 20250114 15:41:15.055000 47 1201 XCSE 20250114 15:47:09.154000 10 1201 XCSE 20250114 15:47:09.154000 10 1201 XCSE 20250114 15:47:09.154000 9 1201 XCSE 20250114 15:47:09.154000 55 1201 XCSE 20250114 15:47:09.154000 9 1201 XCSE 20250114 15:47:21.670000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:31.761000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:31.761000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:31.761000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:31.761000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 17 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 8 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 9 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 16 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 16 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 16 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 17 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 15 1199 XCSE 20250114 15:47:52.010000 50 1199 XCSE 20250114 15:49:40.886000 8 1199 XCSE 20250114 15:49:40.886000 7 1199 XCSE 20250114 15:49:40.886000 24 1198 XCSE 20250114 15:51:06.044000 35 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 9 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 3 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 5 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 9 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 9 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 8 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 9 1199 XCSE 20250114 15:53:14.544000 50 1200 XCSE 20250114 15:58:25.505000 9 1200 XCSE 20250114 15:58:25.528000 42 1200 XCSE 20250114 15:58:25.528000 11 1203 XCSE 20250114 15:59:59.404000 20 1203 XCSE 20250114 15:59:59.404000 10 1202 XCSE 20250114 16:00:26.715000 15 1201 XCSE 20250114 16:00:36.655000 36 1201 XCSE 20250114 16:00:36.655000 1 1200 XCSE 20250114 16:02:41.055000 42 1200 XCSE 20250114 16:02:54.802000 15 1201 XCSE 20250114 16:08:11.852000 22 1201 XCSE 20250114 16:09:33.501000 7 1201 XCSE 20250114 16:09:33.501000 6 1201 XCSE 20250114 16:09:33.501000 17 1200 XCSE 20250114 16:20:04.711000 9 1200 XCSE 20250114 16:20:04.711000 8 1200 XCSE 20250114 16:20:04.711000 9 1200 XCSE 20250114 16:20:04.711000 8 1200 XCSE 20250114 16:20:04.711000 9 1199 XCSE 20250114 16:20:15.423000 9 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 8 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 9 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 2 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 3 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 3 1198 XCSE 20250114 16:22:51.076000 2 1198 XCSE 20250114 16:22:51.106000 65 1200 XCSE 20250114 16:30:06.045796 74 1200 XCSE 20250114 16:30:06.045826 319 1200 XCSE 20250114 16:30:06.045843 25 1204 XCSE 20250115 9:00:45.047000 9 1204 XCSE 20250115 9:00:45.047000 33 1210 XCSE 20250115 9:05:48.025000 33 1210 XCSE 20250115 9:05:48.084000 33 1207 XCSE 20250115 9:05:55.614000 26 1206 XCSE 20250115 9:08:24.683000 8 1206 XCSE 20250115 9:08:24.683000 26 1205 XCSE 20250115 9:08:24.719000 24 1205 XCSE 20250115 9:17:04.302000 20 1206 XCSE 20250115 9:17:46.567000 21 1206 XCSE 20250115 9:17:46.567000 20 1206 XCSE 20250115 9:17:47.902000 23 1206 XCSE 20250115 9:17:47.902000 16 1206 XCSE 20250115 9:19:31.593000 11 1206 XCSE 20250115 9:19:31.593000 8 1206 XCSE 20250115 9:19:31.593000 27 1205 XCSE 20250115 9:21:08.761000 17 1204 XCSE 20250115 9:28:32.776000 9 1204 XCSE 20250115 9:28:32.776000 17 1203 XCSE 20250115 9:30:03.557000 17 1202 XCSE 20250115 9:30:13.788000 1 1204 XCSE 20250115 9:37:04.164000 24 1204 XCSE 20250115 9:37:04.164000 9 1204 XCSE 20250115 9:37:04.164000 12 1208 XCSE 20250115 9:42:33.110000 10 1208 XCSE 20250115 9:43:07.215000 33 1206 XCSE 20250115 9:43:38.505000 8 1206 XCSE 20250115 9:43:38.505000 17 1207 XCSE 20250115 9:47:00.402000 2 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 15 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 8 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 9 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 8 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 8 1206 XCSE 20250115 9:55:07.487000 43 1204 XCSE 20250115 10:04:45.757000 18 1204 XCSE 20250115 10:04:45.776000 59 1205 XCSE 20250115 10:23:24.684000 26 1204 XCSE 20250115 10:23:31.117000 34 1204 XCSE 20250115 10:23:31.117000 34 1203 XCSE 20250115 10:24:44.057000 15 1203 XCSE 20250115 10:24:44.057000 49 1202 XCSE 20250115 10:24:45.097000 41 1201 XCSE 20250115 10:28:18.128000 8 1201 XCSE 20250115 10:28:18.128000 3 1200 XCSE 20250115 10:29:05.073000 51 1203 XCSE 20250115 10:32:05.743000 35 1202 XCSE 20250115 10:33:16.707000 1 1202 XCSE 20250115 10:40:29.660000 25 1202 XCSE 20250115 10:40:29.660000 26 1201 XCSE 20250115 10:40:30.777000 26 1200 XCSE 20250115 10:44:17.595000 9 1200 XCSE 20250115 10:44:17.595000 9 1200 XCSE 20250115 10:44:17.595000 34 1199 XCSE 20250115 10:44:22.615000 9 1199 XCSE 20250115 10:44:22.615000 34 1198 XCSE 20250115 10:45:32.531000 34 1198 XCSE 20250115 10:45:32.550000 9 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 8 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 9 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 8 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 9 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 8 1197 XCSE 20250115 10:55:12.258000 42 1199 XCSE 20250115 11:06:06.055000 33 1198 XCSE 20250115 11:06:43.332000 25 1196 XCSE 20250115 11:10:03.846000 3 1196 XCSE 20250115 11:10:03.846000 9 1199 XCSE 20250115 11:16:40.916000 18 1198 XCSE 20250115 11:22:05.896000 9 1198 XCSE 20250115 11:22:05.896000 33 1199 XCSE 20250115 11:36:43.360000 8 1200 XCSE 20250115 11:55:48.894000 3 1200 XCSE 20250115 11:57:47.893000 6 1200 XCSE 20250115 11:57:47.893000 7 1200 XCSE 20250115 11:59:36.627000 3 1202 XCSE 20250115 12:07:44.557000 13 1202 XCSE 20250115 12:07:44.595000 26 1202 XCSE 20250115 12:07:44.595000 50 1202 XCSE 20250115 12:15:14.397000 9 1202 XCSE 20250115 12:15:14.397000 23 1203 XCSE 20250115 12:22:37.798000 43 1202 XCSE 20250115 12:22:37.860000 16 1202 XCSE 20250115 12:22:37.860000 33 1201 XCSE 20250115 12:30:08.609000 9 1204 XCSE 20250115 12:42:19.894000 9 1204 XCSE 20250115 12:42:52.182000 7 1206 XCSE 20250115 12:59:11.329000 5 1206 XCSE 20250115 12:59:11.329000 16 1206 XCSE 20250115 12:59:11.329000 13 1206 XCSE 20250115 12:59:11.329000 11 1206 XCSE 20250115 12:59:11.329000 12 1206 XCSE 20250115 12:59:11.358000 30 1206 XCSE 20250115 12:59:11.358000 6 1206 XCSE 20250115 12:59:11.358000 9 1206 XCSE 20250115 12:59:49.892000 2 1206 XCSE 20250115 13:01:03.790000 7 1206 XCSE 20250115 13:01:03.790000 3 1206 XCSE 20250115 13:05:41.826000 13 1206 XCSE 20250115 13:05:41.826000 42 1205 XCSE 20250115 13:12:58.381000 7 1205 XCSE 20250115 13:12:58.520000 2 1205 XCSE 20250115 13:12:58.520000 2 1205 XCSE 20250115 13:12:58.520000 17 1205 XCSE 20250115 13:12:58.539000 2 1205 XCSE 20250115 13:12:58.539000 1 1206 XCSE 20250115 13:15:24.905000 41 1206 XCSE 20250115 13:15:24.905000 36 1205 XCSE 20250115 13:15:43.102000 12 1204 XCSE 20250115 13:15:43.122000 21 1204 XCSE 20250115 13:15:43.122000 33 1204 XCSE 20250115 13:19:11.193000 7 1204 XCSE 20250115 13:19:32.754000 18 1204 XCSE 20250115 13:19:32.754000 8 1204 XCSE 20250115 13:19:32.755000 33 1206 XCSE 20250115 13:39:06.009000 33 1206 XCSE 20250115 13:39:16.110000 31 1205 XCSE 20250115 13:46:56.621000 2 1205 XCSE 20250115 13:48:15.808000 8 1205 XCSE 20250115 13:48:15.808000 15 1205 XCSE 20250115 13:48:15.808000 26 1204 XCSE 20250115 13:55:17.211000 9 1204 XCSE 20250115 13:55:17.211000 9 1204 XCSE 20250115 13:55:17.211000 8 1204 XCSE 20250115 13:55:17.211000 9 1203 XCSE 20250115 13:59:13.090000 31 1203 XCSE 20250115 14:03:43.917000 1 1203 XCSE 20250115 14:07:29.907000 9 1203 XCSE 20250115 14:07:29.907000 8 1203 XCSE 20250115 14:07:29.907000 1 1203 XCSE 20250115 14:07:29.907000 22 1203 XCSE 20250115 14:10:35.144000 4 1203 XCSE 20250115 14:10:35.144000 5 1203 XCSE 20250115 14:10:37.198000 10 1203 XCSE 20250115 14:10:37.198000 9 1203 XCSE 20250115 14:10:37.198000 26 1203 XCSE 20250115 14:10:37.198000 9 1201 XCSE 20250115 14:13:43.616000 8 1201 XCSE 20250115 14:13:43.616000 8 1201 XCSE 20250115 14:13:43.616000 8 1201 XCSE 20250115 14:13:43.616000 8 1201 XCSE 20250115 14:13:43.616000 34 1201 XCSE 20250115 14:15:27.548000 9 1201 XCSE 20250115 14:17:16.501000 1 1201 XCSE 20250115 14:17:16.501000 16 1201 XCSE 20250115 14:20:03.622000 8 1201 XCSE 20250115 14:20:03.622000 9 1201 XCSE 20250115 14:20:03.622000 1 1201 XCSE 20250115 14:20:03.622000 9 1201 XCSE 20250115 14:20:03.622000 9 1200 XCSE 20250115 14:29:17.748000 8 1200 XCSE 20250115 14:29:17.748000 9 1200 XCSE 20250115 14:29:17.748000 18 1200 XCSE 20250115 14:29:17.880000 26 1203 XCSE 20250115 14:30:34.877000 27 1201 XCSE 20250115 14:32:02.937000 36 1203 XCSE 20250115 14:33:00.225000 25 1202 XCSE 20250115 14:35:21.944000 27 1201 XCSE 20250115 14:35:46.810000 25 1200 XCSE 20250115 14:36:45.221000 25 1200 XCSE 20250115 14:37:02.602000 43 1200 XCSE 20250115 14:43:53.848000 18 1199 XCSE 20250115 14:45:37.599000 26 1199 XCSE 20250115 14:45:37.599000 5 1199 XCSE 20250115 14:45:37.599000 4 1199 XCSE 20250115 14:45:37.599000 8 1199 XCSE 20250115 14:45:37.599000 43 1200 XCSE 20250115 14:46:12.291000 9 1201 XCSE 20250115 15:00:56.893000 4 1201 XCSE 20250115 15:01:06.893000 5 1201 XCSE 20250115 15:01:06.893000 8 1201 XCSE 20250115 15:01:17.893000 49 1201 XCSE 20250115 15:02:14.082000 28 1200 XCSE 20250115 15:02:25.254000 21 1200 XCSE 20250115 15:02:25.255000 42 1200 XCSE 20250115 15:04:12.213000 33 1200 XCSE 20250115 15:05:07.325000 50 1200 XCSE 20250115 15:32:18.151000 8 1200 XCSE 20250115 15:32:18.151000 9 1200 XCSE 20250115 15:32:18.151000 8 1200 XCSE 20250115 15:32:18.151000 61 1200 XCSE 20250115 15:39:51.983000 9 1200 XCSE 20250115 15:39:51.983000 9 1201 XCSE 20250115 15:47:39.222000 9 1201 XCSE 20250115 15:48:07.893000 9 1202 XCSE 20250115 15:48:19.193000 41 1202 XCSE 20250115 15:49:10.609000 5 1202 XCSE 20250115 15:49:10.746000 43 1201 XCSE 20250115 15:52:28.953000 9 1201 XCSE 20250115 15:52:28.953000 8 1201 XCSE 20250115 15:52:28.953000 9 1201 XCSE 20250115 15:52:28.953000 8 1201 XCSE 20250115 15:52:28.953000 58 1202 XCSE 20250115 15:53:44.780000 9 1205 XCSE 20250115 15:56:47.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:56:54.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:56:59.893000 10 1205 XCSE 20250115 15:57:05.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:57:10.893000 10 1205 XCSE 20250115 15:57:16.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:57:21.893000 10 1205 XCSE 20250115 15:57:27.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:57:32.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:57:41.893000 9 1205 XCSE 20250115 15:57:51.261000 10 1205 XCSE 20250115 15:58:24.896000 53 1204 XCSE 20250115 16:00:12.640000 3 1203 XCSE 20250115 16:08:44.855000 15 1203 XCSE 20250115 16:08:44.855000 8 1203 XCSE 20250115 16:08:44.855000 9 1203 XCSE 20250115 16:08:44.855000 8 1203 XCSE 20250115 16:08:44.855000 9 1203 XCSE 20250115 16:08:44.875000 23 1205 XCSE 20250115 16:12:14.506000 9 1205 XCSE 20250115 16:12:29.623000 9 1205 XCSE 20250115 16:12:42.553000 9 1205 XCSE 20250115 16:12:56.894000 53 1204 XCSE 20250115 16:13:00.925000 9 1203 XCSE 20250115 16:17:58.956000 9 1203 XCSE 20250115 16:17:58.956000 9 1203 XCSE 20250115 16:17:58.956000 208 1202 XCSE 20250115 16:28:47.634583 8 1205 XCSE 20250116 9:00:22.229000 8 1205 XCSE 20250116 9:00:22.229000 35 1204 XCSE 20250116 9:02:17.049000 9 1204 XCSE 20250116 9:04:28.870000 4 1204 XCSE 20250116 9:04:59.867000 5 1204 XCSE 20250116 9:04:59.867000 9 1204 XCSE 20250116 9:05:31.806000 9 1204 XCSE 20250116 9:05:58.867000 11 1204 XCSE 20250116 9:07:45.572000 7 1204 XCSE 20250116 9:07:45.572000 11 1204 XCSE 20250116 9:07:45.590000 9 1203 XCSE 20250116 9:08:22.229000 13 1203 XCSE 20250116 9:10:11.497000 11 1203 XCSE 20250116 9:10:11.497000 18 1201 XCSE 20250116 9:10:45.588000 16 1201 XCSE 20250116 9:10:45.588000 26 1200 XCSE 20250116 9:11:07.931000 8 1200 XCSE 20250116 9:11:07.931000 33 1200 XCSE 20250116 9:21:39.858000 7 1204 XCSE 20250116 9:22:28.261000 1 1204 XCSE 20250116 9:22:28.261000 10 1204 XCSE 20250116 9:22:28.261000 35 1202 XCSE 20250116 9:30:13.232000 9 1202 XCSE 20250116 9:30:13.232000 41 1201 XCSE 20250116 9:30:13.258000 13 1203 XCSE 20250116 9:31:09.764000 9 1203 XCSE 20250116 9:31:58.867000 3 1201 XCSE 20250116 9:32:43.277000 39 1205 XCSE 20250116 9:36:24.205000 9 1205 XCSE 20250116 9:37:17.867000 9 1205 XCSE 20250116 9:38:19.867000 9 1205 XCSE 20250116 9:39:02.541000 24 1203 XCSE 20250116 9:39:33.101000 1 1203 XCSE 20250116 9:39:33.101000 25 1202 XCSE 20250116 9:46:28.104000 8 1203 XCSE 20250116 9:46:28.741000 11 1203 XCSE 20250116 9:46:28.741000 51 1205 XCSE 20250116 9:50:42.677000 20 1204 XCSE 20250116 9:51:00.169000 15 1204 XCSE 20250116 9:51:00.169000 9 1204 XCSE 20250116 9:53:32.866000 33 1203 XCSE 20250116 10:02:23.833000 8 1203 XCSE 20250116 10:02:23.833000 19 1204 XCSE 20250116 10:02:23.834000 20 1204 XCSE 20250116 10:02:23.834000 29 1204 XCSE 20250116 10:02:23.834000 35 1204 XCSE 20250116 10:07:00.596000 36 1205 XCSE 20250116 10:23:13.696000 49 1205 XCSE 20250116 10:23:13.696000 1 1204 XCSE 20250116 10:23:13.696000 9 1205 XCSE 20250116 10:24:21.867000 9 1205 XCSE 20250116 10:25:41.868000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:14.394000 4 1205 XCSE 20250116 10:26:22.867000 5 1205 XCSE 20250116 10:26:22.867000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:28.389000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:34.868000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:40.868000 10 1205 XCSE 20250116 10:26:46.342000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:52.867000 9 1205 XCSE 20250116 10:26:59.200000 9 1205 XCSE 20250116 10:27:03.915000 9 1205 XCSE 20250116 10:27:09.561000 9 1205 XCSE 20250116 10:27:17.867000 49 1207 XCSE 20250116 10:32:43.720000 11 1207 XCSE 20250116 10:32:43.720000 8 1207 XCSE 20250116 10:32:43.720000 9 1207 XCSE 20250116 10:32:43.720000 17 1207 XCSE 20250116 10:32:43.720000 17 1210 XCSE 20250116 10:39:33.131000 33 1209 XCSE 20250116 10:39:37.838000 16 1209 XCSE 20250116 10:39:37.838000 53 1208 XCSE 20250116 10:40:32.206000 49 1207 XCSE 20250116 10:40:32.231000 59 1209 XCSE 20250116 10:54:59.907000 53 1208 XCSE 20250116 10:55:07.382000 25 1207 XCSE 20250116 11:05:25.172000 11 1208 XCSE 20250116 11:11:29.141000 38 1208 XCSE 20250116 11:11:29.141000 49 1209 XCSE 20250116 11:30:24.857000 51 1209 XCSE 20250116 11:39:45.726000 8 1209 XCSE 20250116 11:39:45.726000 9 1210 XCSE 20250116 11:50:43.867000 23 1209 XCSE 20250116 11:52:13.654000 8 1209 XCSE 20250116 11:52:13.654000 12 1209 XCSE 20250116 11:52:13.654000 43 1208 XCSE 20250116 11:52:16.959000 36 1207 XCSE 20250116 11:53:25.544000 8 1207 XCSE 20250116 11:53:25.544000 9 1207 XCSE 20250116 11:53:25.544000 43 1205 XCSE 20250116 11:53:25.677000 6 1204 XCSE 20250116 11:54:18.077000 41 1203 XCSE 20250116 11:57:33.167000 8 1203 XCSE 20250116 11:57:33.167000 33 1202 XCSE 20250116 11:58:49.538000 8 1202 XCSE 20250116 11:58:49.538000 9 1201 XCSE 20250116 11:59:27.382000 9 1200 XCSE 20250116 12:03:03.130000 9 1200 XCSE 20250116 12:03:03.262000 9 1200 XCSE 20250116 12:03:28.404000 35 1199 XCSE 20250116 12:41:01.347000 9 1199 XCSE 20250116 12:41:01.347000 8 1199 XCSE 20250116 12:41:01.347000 9 1199 XCSE 20250116 12:41:01.347000 16 1200 XCSE 20250116 12:44:21.988000 67 1201 XCSE 20250116 12:48:49.868000 14 1200 XCSE 20250116 12:48:49.869000 28 1200 XCSE 20250116 12:48:49.869000 16 1200 XCSE 20250116 12:48:49.869000 9 1200 XCSE 20250116 12:48:49.869000 35 1201 XCSE 20250116 13:11:38.722000 2 1201 XCSE 20250116 13:23:55.519000 24 1201 XCSE 20250116 13:23:55.519000 3 1205 XCSE 20250116 13:49:14.323000 50 1205 XCSE 20250116 13:49:14.323000 32 1205 XCSE 20250116 13:49:14.323000 67 1205 XCSE 20250116 13:49:14.339000 17 1204 XCSE 20250116 13:49:14.363000 9 1203 XCSE 20250116 13:49:37.271000 8 1203 XCSE 20250116 13:49:37.271000 9 1203 XCSE 20250116 13:55:58.719000 8 1203 XCSE 20250116 13:55:58.719000 8 1203 XCSE 20250116 13:55:58.719000 8 1203 XCSE 20250116 13:55:58.719000 9 1203 XCSE 20250116 13:55:58.719000 9 1202 XCSE 20250116 14:02:00.546000 9 1202 XCSE 20250116 14:02:00.546000 5 1202 XCSE 20250116 14:02:00.546000 3 1202 XCSE 20250116 14:02:00.546000 9 1201 XCSE 20250116 14:04:52.863000 8 1201 XCSE 20250116 14:04:52.863000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 8 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 8 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 8 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 9 1200 XCSE 20250116 14:19:46.237000 1 1199 XCSE 20250116 14:24:43.214000 1 1199 XCSE 20250116 14:24:43.214000 8 1199 XCSE 20250116 14:28:05.390000 8 1199 XCSE 20250116 14:28:05.390000 8 1199 XCSE 20250116 14:28:05.390000 10 1199 XCSE 20250116 14:28:05.390000 59 1198 XCSE 20250116 14:30:35.729000 8 1198 XCSE 20250116 14:30:35.729000 28 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 31 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 9 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 8 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 2 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 7 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 16 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 17 1199 XCSE 20250116 14:45:23.487000 42 1198 XCSE 20250116 14:57:39.739000 6 1198 XCSE 20250116 14:57:39.739000 3 1198 XCSE 20250116 14:57:39.739000 8 1198 XCSE 20250116 14:57:39.739000 9 1198 XCSE 20250116 14:57:39.739000 18 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 8 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 9 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 8 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 9 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 9 1197 XCSE 20250116 15:11:43.613000 1 1196 XCSE 20250116 15:15:20.831000 9 1196 XCSE 20250116 15:22:05.871000 9 1196 XCSE 20250116 15:26:51.867000 9 1196 XCSE 20250116 15:27:34.867000 9 1196 XCSE 20250116 15:28:12.867000 9 1196 XCSE 20250116 15:28:54.868000 6 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 1 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 9 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 9 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 9 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 9 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 8 1196 XCSE 20250116 15:31:57.476000 9 1198 XCSE 20250116 15:39:23.867000 23 1199 XCSE 20250116 15:45:56.869000 51 1198 XCSE 20250116 15:46:47.288000 9 1198 XCSE 20250116 15:46:47.288000 8 1198 XCSE 20250116 15:46:47.288000 69 1198 XCSE 20250116 15:53:57.571000 8 1198 XCSE 20250116 15:53:57.571000 32 1198 XCSE 20250116 15:55:02.103000 25 1198 XCSE 20250116 15:55:02.103000 32 1198 XCSE 20250116 16:01:00.078000 1 1198 XCSE 20250116 16:01:00.078000 25 1197 XCSE 20250116 16:03:03.093000 41 1197 XCSE 20250116 16:11:43.284000 33 1196 XCSE 20250116 16:11:56.970000 17 1196 XCSE 20250116 16:13:58.006000 9 1196 XCSE 20250116 16:14:13.868000 10 1196 XCSE 20250116 16:16:11.972000 30 1195 XCSE 20250116 16:20:25.590000 21 1195 XCSE 20250116 16:20:25.590000 9 1195 XCSE 20250116 16:20:25.590000 8 1195 XCSE 20250116 16:20:25.590000 9 1195 XCSE 20250116 16:20:25.590000 25 1194 XCSE 20250116 16:20:50.286000 9 1194 XCSE 20250116 16:20:50.286000 9 1194 XCSE 20250116 16:20:50.286000 8 1194 XCSE 20250116 16:20:50.286000 9 1194 XCSE 20250116 16:20:50.286000 9 1194 XCSE 20250116 16:22:59.590000 9 1194 XCSE 20250116 16:23:11.798000 9 1194 XCSE 20250116 16:23:24.673000 7 1194 XCSE 20250116 16:23:36.502000 2 1194 XCSE 20250116 16:23:36.502000 9 1194 XCSE 20250116 16:23:50.867000 9 1194 XCSE 20250116 16:24:01.867000 9 1194 XCSE 20250116 16:24:15.868000 9 1194 XCSE 20250116 16:24:27.708000 9 1194 XCSE 20250116 16:24:40.871000 9 1194 XCSE 20250116 16:24:52.708000 4 1194 XCSE 20250116 16:25:06.129000 1 1194 XCSE 20250116 16:25:06.129000 9 1194 XCSE 20250116 16:25:12.222000 8 1194 XCSE 20250116 16:25:25.868000 1 1194 XCSE 20250116 16:25:25.868000 9 1194 XCSE 20250116 16:25:37.867000 9 1194 XCSE 20250116 16:25:50.043000 5 1194 XCSE 20250116 16:26:02.551000 1 1194 XCSE 20250116 16:26:02.551000 8 1194 XCSE 20250116 16:27:54.606000 43 1194 XCSE 20250116 16:31:32.726000 3 1194 XCSE 20250116 16:32:51.454000 35 1194 XCSE 20250116 16:34:59.516000 1 1194 XCSE 20250116 16:34:59.516000 9 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 8 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 9 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 8 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 9 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 11 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 11 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 10 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 1 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 24 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 14 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 13 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569162 195 1194 XCSE 20250116 16:37:39.569195 31 1201 XCSE 20250117 9:05:30.299000 5 1201 XCSE 20250117 9:05:30.299000 5 1201 XCSE 20250117 9:05:30.305000 32 1201 XCSE 20250117 9:07:14.982000 25 1201 XCSE 20250117 9:07:50.176000 8 1201 XCSE 20250117 9:07:50.195000 9 1201 XCSE 20250117 9:07:50.195000 8 1199 XCSE 20250117 9:09:54.729000 25 1199 XCSE 20250117 9:09:54.729000 35 1197 XCSE 20250117 9:09:54.750000 9 1196 XCSE 20250117 9:10:01.791000 17 1196 XCSE 20250117 9:10:01.791000 26 1197 XCSE 20250117 9:12:50.235000 25 1196 XCSE 20250117 9:21:07.438000 8 1196 XCSE 20250117 9:21:07.438000 34 1197 XCSE 20250117 9:25:38.016000 33 1196 XCSE 20250117 9:25:38.037000 33 1197 XCSE 20250117 9:25:43.783000 26 1197 XCSE 20250117 9:25:44.579000 17 1197 XCSE 20250117 9:42:53.679000 8 1198 XCSE 20250117 9:42:54.877000 40 1198 XCSE 20250117 9:42:54.877000 18 1196 XCSE 20250117 9:55:02.237000 8 1196 XCSE 20250117 9:55:02.237000 9 1196 XCSE 20250117 9:55:02.237000 8 1196 XCSE 20250117 9:55:02.237000 9 1196 XCSE 20250117 9:55:02.237000 50 1195 XCSE 20250117 9:55:04.406000 21 1196 XCSE 20250117 10:03:32.585000 30 1196 XCSE 20250117 10:03:32.585000 51 1196 XCSE 20250117 10:03:32.600000 50 1196 XCSE 20250117 10:04:04.245000 5 1195 XCSE 20250117 10:05:07.780000 19 1197 XCSE 20250117 10:13:57.318000 21 1195 XCSE 20250117 10:14:47.418000 16 1195 XCSE 20250117 10:14:47.418000 6 1195 XCSE 20250117 10:14:47.418000 34 1194 XCSE 20250117 10:15:35.018000 33 1193 XCSE 20250117 10:17:39.497000 4 1194 XCSE 20250117 10:26:43.144000 5 1194 XCSE 20250117 10:26:43.144000 8 1194 XCSE 20250117 10:28:08.034000 1 1194 XCSE 20250117 10:28:08.034000 8 1194 XCSE 20250117 10:28:44.143000 1 1194 XCSE 20250117 10:28:44.143000 42 1193 XCSE 20250117 10:29:03.420000 11 1194 XCSE 20250117 10:30:00.544000 31 1194 XCSE 20250117 10:30:02.525000 34 1194 XCSE 20250117 10:30:32.618000 26 1193 XCSE 20250117 10:32:24.444000 42 1193 XCSE 20250117 10:37:02.236000 25 1193 XCSE 20250117 10:38:27.381000 17 1192 XCSE 20250117 10:40:26.660000 17 1193 XCSE 20250117 10:42:56.445000 17 1193 XCSE 20250117 10:47:03.495000 17 1193 XCSE 20250117 10:56:19.967000 8 1193 XCSE 20250117 10:56:19.967000 8 1193 XCSE 20250117 10:56:19.967000 8 1193 XCSE 20250117 10:56:19.967000 36 1192 XCSE 20250117 10:56:30.280000 24 1196 XCSE 20250117 11:10:00.881000 3 1196 XCSE 20250117 11:10:00.881000 25 1194 XCSE 20250117 11:12:30.742000 9 1196 XCSE 20250117 11:26:43.143000 8 1195 XCSE 20250117 11:30:18.870000 5 1195 XCSE 20250117 11:30:43.979000 7 1196 XCSE 20250117 11:39:57.549000 26 1196 XCSE 20250117 11:40:02.835000 35 1196 XCSE 20250117 11:50:05.438000 34 1195 XCSE 20250117 11:51:59.291000 33 1195 XCSE 20250117 11:51:59.309000 16 1195 XCSE 20250117 11:51:59.327000 17 1195 XCSE 20250117 11:51:59.327000 1 1196 XCSE 20250117 11:59:59.591000 9 1199 XCSE 20250117 12:30:59.019000 44 1199 XCSE 20250117 12:30:59.019000 11 1199 XCSE 20250117 12:30:59.019000 9 1199 XCSE 20250117 12:30:59.057000 10 1199 XCSE 20250117 12:30:59.057000 20 1199 XCSE 20250117 12:30:59.057000 9 1199 XCSE 20250117 12:30:59.058000 8 1199 XCSE 20250117 12:30:59.078000 9 1199 XCSE 20250117 12:30:59.079000 8 1199 XCSE 20250117 12:30:59.102000 9 1199 XCSE 20250117 12:30:59.120000 8 1199 XCSE 20250117 12:30:59.138000 8 1199 XCSE 20250117 12:31:10.143000 1 1199 XCSE 20250117 12:31:10.143000 8 1199 XCSE 20250117 12:31:31.143000 1 1199 XCSE 20250117 12:31:31.143000 7 1199 XCSE 20250117 12:31:51.232000 2 1199 XCSE 20250117 12:31:51.232000 6 1199 XCSE 20250117 12:32:58.147000 3 1199 XCSE 20250117 12:32:58.147000 9 1199 XCSE 20250117 12:35:24.143000 35 1197 XCSE 20250117 12:46:33.046000 9 1197 XCSE 20250117 12:46:33.046000 33 1197 XCSE 20250117 12:46:37.351000 34 1197 XCSE 20250117 12:46:40.359000 34 1196 XCSE 20250117 12:46:42.687000 35 1196 XCSE 20250117 12:47:17.844000 27 1196 XCSE 20250117 12:47:21.004000 25 1195 XCSE 20250117 12:47:24.190000 25 1195 XCSE 20250117 12:47:24.881000 33 1196 XCSE 20250117 12:59:10.604000 26 1196 XCSE 20250117 12:59:35.162000 8 1196 XCSE 20250117 12:59:35.162000 24 1197 XCSE 20250117 13:17:25.594000 1 1197 XCSE 20250117 13:26:53.323000 47 1199 XCSE 20250117 13:52:09.634000 1 1199 XCSE 20250117 13:52:09.634000 12 1199 XCSE 20250117 13:52:09.634000 9 1199 XCSE 20250117 13:52:09.808000 9 1199 XCSE 20250117 13:52:09.822000 1 1198 XCSE 20250117 13:59:55.020000 3 1198 XCSE 20250117 13:59:55.020000 3 1198 XCSE 20250117 13:59:55.040000 26 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 8 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 8 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 8 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 9 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 8 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 16 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 16 1198 XCSE 20250117 14:00:01.007000 97 1197 XCSE 20250117 14:00:05.951000 9 1199 XCSE 20250117 14:05:30.630000 9 1199 XCSE 20250117 14:05:30.636000 53 1198 XCSE 20250117 14:07:43.691000 26 1197 XCSE 20250117 14:10:05.103000 17 1197 XCSE 20250117 14:17:55.887000 2 1197 XCSE 20250117 14:17:55.887000 6 1197 XCSE 20250117 14:17:55.887000 9 1197 XCSE 20250117 14:18:16.145000 27 1196 XCSE 20250117 14:18:38.903000 27 1195 XCSE 20250117 14:21:56.864000 3 1195 XCSE 20250117 14:21:56.864000 5 1195 XCSE 20250117 14:21:56.865000 27 1194 XCSE 20250117 14:27:46.792000 8 1194 XCSE 20250117 14:27:46.792000 9 1194 XCSE 20250117 14:27:46.792000 24 1193 XCSE 20250117 14:32:59.607000 20 1193 XCSE 20250117 14:32:59.607000 34 1192 XCSE 20250117 14:37:10.360000 2 1192 XCSE 20250117 14:37:10.360000 7 1192 XCSE 20250117 14:37:10.360000 32 1192 XCSE 20250117 14:56:08.107000 5 1194 XCSE 20250117 14:57:46.780000 8 1194 XCSE 20250117 14:57:46.780000 8 1194 XCSE 20250117 14:57:46.780000 9 1194 XCSE 20250117 15:00:20.144000 9 1194 XCSE 20250117 15:04:10.909000 9 1194 XCSE 20250117 15:08:10.144000 9 1194 XCSE 20250117 15:12:51.230000 17 1193 XCSE 20250117 15:13:10.855000 50 1193 XCSE 20250117 15:13:10.855000 53 1192 XCSE 20250117 15:24:29.268000 50 1193 XCSE 20250117 15:46:26.107000 4 1193 XCSE 20250117 15:46:26.107000 25 1194 XCSE 20250117 15:52:01.929000 44 1194 XCSE 20250117 16:18:54.217000 8 1194 XCSE 20250117 16:18:54.217000 9 1194 XCSE 20250117 16:18:54.217000 9 1194 XCSE 20250117 16:18:54.217000 66 1193 XCSE 20250117 16:18:54.234000 40 1193 XCSE 20250117 16:19:12.249000 18 1193 XCSE 20250117 16:19:12.249000 26 1193 XCSE 20250117 16:21:35.277000 27 1195 XCSE 20250117 16:33:16.719479 6 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 9 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 1 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 25 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 5 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 9 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610134 3 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610184 418 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610219 380 1196 XCSE 20250117 16:42:59.610237

