Opjustering og præcisering af forventningerne for 2024 samt oplysning om forventningerne til 2025

Selskabsmeddelelse nr.1/2025 | 20. januar 2025

Danske Andelskassers Bank A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat i 2024 fra det tidligere udmeldte interval på 290-340 mio. kr. til ca. 355 mio. kr. Forventning til basisindtjening i 2024 præciseres til ca. 230 mio. kr. mod det tidligere udmeldte interval på 225-265 mio. kr. Resultaterne er påvirket af engangsudgifter på 29 mio. kr. i forbindelse med bankens nye strategi, herunder flytning af hovedsædet.

Indtjeningen i 2025 vil blive påvirket af engangsudgifter og investeringer i forbindelse med bankens nye strategi, herunder etableringen af nye rådgivningscentre og flytningen af hovedsædet til Aarhus. For 2025 forventes derfor en basisindtjening i intervallet 100-160 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 100-180 mio. kr. Forventningerne er herudover baseret på yderligere rentefald samt en forsigtig tilgang til nedskrivningerne, hvor der budgetteres med et stigende nedskrivningsniveau.

Forventningerne for 2025 er således forbundet med betydelige usikkerheder i relationen til eksekveringen af bankens nye strategi, kursreguleringerne og nedskrivningerne.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

Vedhæftet fil