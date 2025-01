Ray Parlour blijft aan als merkambassadeur van NetBet UK

LONDEN, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Met trots maakt NetBet UK, een toonaangevende online gamingoperator, bekend dat de samenwerking met Arsenal-legende Ray Parlour als merkambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk in 2025, wordt verlengd. Na een succesvol eerste seizoen samen blijft Parlour’s dynamische aanwezigheid en liefde voor sport het NetBet-merk vertegenwoordigen in een nieuw actievol jaar.

Sinds Ray Parlour begin 2024 bij NetBet kwam, is hij synoniem met de leuke, interactieve en verantwoorde benadering van sportweddenschappen en online gaming van het merk. Zijn uitgebreide fanbase en ongeëvenaarde expertise in voetbal, paardensport en poker bleken van onschatbare waarde in een mijlpaaljaar voor het merk. Ray’s betrokkenheid bij de NetBet Poker Tour heeft zijn band met de fans verder versterkt, aangezien hij zijn competitieve instelling en boeiende persoonlijkheid aan de tafel bracht, waardoor de evenementen nog memorabeler werden.

Parlour, ook wel bekend als de ‘Romford Pele,’ heeft een illustere voetbalcarrière, met meer dan 400 gespeelde wedstrijden voor Arsenal en een cruciale rol in hun iconische Invincibles-team dat de Premier League won in 2003/04. Met drie Premier League-titels, vier FA Cups en Europese triomfen op zijn naam blijft Ray een van de meest gerespecteerde figuren in het Engelse voetbal.

Als onderdeel van de verlengde overeenkomst blijft Ray Parlour het gezicht van de marketingcampagnes van NetBet UK voor zowel hun sport- als casinoproducten. Van inspirerende sociale content tot exclusieve deskundige analyses, Parlour staat het hele jaar in contact met fans.

Over de verlengde samenwerking zei Ray Parlour: "Ik heb een fantastisch jaar gehad met NetBet en ben zeer blij om in 2025 hun merkambassadeur te blijven. Met zoveel grote sportmomenten in het vooruitzicht, kan ik niet wachten om deel uit te maken van de actie en deze te delen met de gepassioneerde spelers van NetBet.”

NetBet CEO Marcel Prioteasa zei: “We zijn verheugd over de voortzetting onze samenwerking met Ray, wiens passie en prestaties perfect aansluiten bij onze merkwaarden. We kijken uit naar weer een fantastisch samenwerkingsjaar, waarbij we exclusieve inzichten en unieke ervaringen bieden die onze band met sportfans verder versterken en onze identiteit op de markt versterken.”

Deze aankondiging volgt op de voortdurende innovaties van NetBet om de spelerservaring te verbeteren. Met een vernieuwde sportweddenschappen-app en casino-lobby die vorig jaar werden gelanceerd, plus dagelijkse promoties, gratis spellen en duizenden wedmarkten, blijft NetBet zich inzetten om een eersteklas gamingplatform te bieden voor spelers in het VK.

Neem contact op met press@netbet.com voor meer informatie.