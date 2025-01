delaware inaugure sa nouvelle agence à Nantes

L’entreprise de service numérique delaware confirme son solide positionnement sur la région Ouest et annonce l’inauguration de sa nouvelle agence sur Nantes qui lui permettra de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de renforcer ses équipes régionales.

Implanté depuis 2012 sur Nantes, delaware se positionne comme un partenaire stratégique de nombreuses entreprises locales en les accompagnant dans leurs projets de transformation digitale, notamment dans les secteurs de l’industrie, de l’agroalimentaire et du retail. En très forte croissance, delaware a décidé de lancer un large plan d’investissement sur Nantes pour mener à bien sa stratégie de développement et travailler en proximité avec ses clients et partenaires.

De fortes ambitions sur les trois prochaines années

Réunissant à ce jour 70 collaborateurs, delaware Nantes se donne pour objectif de doubler de taille sur les trois prochaines années. En ce sens, il était nécessaire d’intégrer de nouveaux locaux qui pourraient accueillir ses futurs talents. Dans ce contexte, delaware Nantes présentera prochainement son plan de recrutement annuel qui vise à s’entourer de nouveaux consultants et experts dans les technologies SAP et Microsoft.

L’accomplissement d’un projet d’entreprise participatif

Au-delà d’un simple déménagement, ce changement d’agence est le fruit d’un projet fédérateur porté pendant plus d’une année par l’équipe locale et qui a permis de définir et de concevoir un environnement de travail propice à l’innovation et au travail collaboratif. Idéalement située à proximité des transports, cette agence a aussi vocation à devenir un véritable Hub d’échanges pour les collaborateurs des autres agences du groupe, mais aussi pour les clients et partenaires locaux.

L’agence de Nantes bénéficie de tous les atouts pour donner un vrai sens à l’engagement de delaware qui consiste à positionner les sujets de la RSE et du bien-être de ses équipes comme des axes stratégiques de sa gouvernance. Cet engagement ne se limite pas à ses murs. delaware accompagne également ses clients dans leurs enjeux RSE et conformité CSRD, en transformant leurs données ESG en leviers de performance durable.

Aymeric Fosset, associé chez delaware et directeur de l’agence de Nantes « Notre nouvelle agence est une étape importante pour nos équipes qui va nous permettre de lancer notre nouveau plan de croissance sur la région ouest, territoire stratégique pour delaware. Professionnalisme, qualité de vie au travail, expertise, proximité clients et innovation sont autant de valeurs qui nous caractérisent et expliquent la forte croissance que nous connaissons localement chaque année. Nous bénéficions désormais de toutes les ressources nécessaires pour continuer de développer delaware sur son territoire et accueillir nos équipes, nos clients et nos partenaires dans les meilleures conditions. »

Une inauguration placée sous le signe de l’innovation et de la RSE

A l’occasion de l’inauguration de l’agence qui s’est déroulée le 14 janvier en la présence de Franckie TRICHET, Conseiller Municipal de la ville de Nantes et délégué à l'innovation et au numérique, de nombreux temps forts ont ponctué la soirée. Citons notamment une conférence d’Armel Tripon, navigateur de renom qui participera au prochain Vendée Globe 2028 et qui s’est engagé dans la construction d'un bateau de course au large en diminuant l'empreinte carbone à partir de fibres de carbone déclassées issues de l'aéronautique et de titane médical recyclé. Ce bateau qui sera mis à l’eau en 2025 affichera les couleurs de l'association de soignants engagés "Les P'tits Doudous" qui œuvrent pour améliorer le vécu des enfants opérés.