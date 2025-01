Le programme ICRN-S des LNC continue sa forte croissance grâce à de nouveaux projets avec Repare Therapeutics et Defence Therapeutics

Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada annoncent de nouveaux projets avec des sociétés biopharmaceutiques canadiennes de premier plan dans le cadre d’un programme de recherche collaborative

CHALK RIVER, Ontario, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), première organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils collaborent avec deux grandes entreprises canadiennes de biotechnologie dans le domaine des soins de santé, Repare Therapeutics et Defence Therapeutics, à des projets de recherche individuels dans le cadre de leur programme Initiative canadienne de recherche nucléaire – Programme de santé (ICRN-S). Lancé en 2021, le programme ICRN-S est conçu pour accélérer le développement de produits radiopharmaceutiques ciblés au Canada grâce à des projets de recherche conjoints liés à l’oncologie, à l’alphathérapie ciblée, aux produits radiopharmaceutiques et au développement d’isotopes médicaux.

Repare et les LNC ont l’intention d’exploiter les forces des deux organisations qui couvrent la radiobiologie, l’évaluation préclinique et la découverte de produits thérapeutiques qui tuent les cellules cancéreuses en arrêtant la réparation de l’ADN dans les cellules cancéreuses. Ce travail permettra potentiellement de mieux comprendre les mécanismes de réparation associés aux dommages causés par les radiations à l’ADN des cellules cancéreuses et, espérons-le, de mettre au point des produits thérapeutiques susceptibles d’améliorer considérablement les thérapies actuelles à base de radioligands dans le traitement du cancer, pour le bénéfice des Canadiens et du reste du monde.

Le projet des LNC avec Defence Therapeutics exploite les capacités des LNC pour faire avancer la technologie Accum® de Defence, en visant à délivrer des isotopes émetteurs d’électrons Auger (AE) aussi près que possible du noyau. La recherche a déjà montré que l’envoi d’isotopes émetteurs d’AE au niveau du noyau peut causer des dommages importants aux cellules cancéreuses. Le déploiement réussi du système d’administration de ce projet pourrait libérer tout le potentiel des AE dans le traitement du cancer.

« Au nom des LNC, je tiens à exprimer à quel point nous sommes ravis de nous engager dans ces nouveaux projets avec deux entreprises canadiennes innovantes qui travaillent à améliorer la vie des personnes atteintes de cancers et d’autres maladies », a déclaré Jack Craig, président et chef de la direction des LNC. « Les LNC ont lancé le programme ICRN-S pour offrir aux entreprises de radiopharmaceutiques un meilleur accès à nos connaissances techniques et à nos installations uniques afin qu’elles puissent faire progresser leurs traitements et thérapies novateurs. Avec ces deux projets passionnants maintenant en cours, ce programme répond à un besoin non satisfait au sein de la communauté des radiopharmaceutiques, et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir nous réserve avec Defence et Repare Therapeutics. »

« La collaboration avec les LNC dans le cadre du programme ICRN-S fait progresser le potentiel de nos thérapies ciblées pour la réponse aux dommages de l’ADN afin d’améliorer l’efficacité des radiopharmaceutiques », a déclaré Stephen Morris, vice-président de la biologie, Repare Therapeutics. « En tirant parti de l’expertise de pointe des LNC, nous souhaitons accélérer notre mission de développement de médicaments innovants pour apporter un bénéfice significatif aux patients atteints de cancer. »

« La mission de Defence Therapeutics est de développer des thérapies radiopharmaceutiques ciblées en utilisant notre plateforme Accum® exclusive », a commenté Sébastien Plouffe, fondateur, président et chef de la direction de Defence Therapeutics. « Nous sommes extrêmement fiers et honorés de collaborer avec les LNC, dont l’expertise et le savoir-faire renforcent et accélèrent la faisabilité de notre traitement novateur pour les bénéfices futurs des patients atteints de cancer. Je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe des LNC pour leur dévouement, leur collaboration et leur approche proactive afin de travailler efficacement ensemble pour faire avancer notre projet. Le programme ICRN-S est bien conçu pour aider les entreprises radiopharmaceutiques comme Defence Therapeutics à atteindre leur objectif ultime, qui est de mettre sur le marché des thérapies novatrices. »

En tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC maintiennent des capacités diversifiées dans les domaines de la santé et de la dosimétrie, y compris les études animales précliniques, la production et le traitement d’isotopes, l’évaluation in vitro de médicaments, les thérapies ciblées par radionucléides, les services de chimie analytique accrédités par l’ISO et les solutions de gestion des déchets. Les LNC s’efforcent également de devenir un centre international de recherche, de développement et de fourniture d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques de nouvelle génération, notamment l’actinium-225, un isotope extrêmement rare qui s’avère très prometteur comme base de nouvelles thérapies anticancéreuses de pointe.

« En tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC sont depuis des décennies un pionnier de la recherche sur les radiopharmaceutiques, et nous mettons notre expertise technique et nos capacités uniques à disposition pour accélérer le développement de solutions novatrices dans l’industrie radiopharmaceutique, au bénéfice des Canadiens et de la communauté mondiale », a déclaré George Baidoo, directeur technique des LNC pour la santé et le développement des affaires. « Dans cette optique, ces deux projets représentent de grands progrès dans l’évolution de notre programme ICRN-S et constituent des étapes importantes dans la mise sur le marché des nouvelles thérapies et des nouveaux traitements innovants de Repare et Defence. »

Pour en savoir plus sur le programme ICRN-S des LNC, veuillez visiter : www.cnl.ca/les-sciences-de-la-sante/initiative-canadienne-de-recherche-nucleaire-programme-de-sante-icrn-s/?lang=fr . Pour de plus amples renseignements sur les LNC et leurs activités dans le secteur de la santé, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos de Repare Therapeutics

Repare Therapeutics est une société de pointe dans le domaine de l’oncologie de précision au stade clinique, grâce à son approche exclusive de létalité synthétique pour la découverte et le développement de nouvelles thérapies. La Société utilise sa plateforme SNIPRx® pangénomique compatible avec CRISPR pour systématiquement découvrir et développer des thérapies anticancéreuses hautement ciblées axées sur l’instabilité génomique, notamment la réparation des dommages à l’ADN. Le pipeline de la Société comprend la lunresertib (aussi connue sous le nom de RP-6306), un inhibiteur de PKMYT1 actuellement en phase 1/2 de développement clinique; le camonsertib (aussi connue sous le nom de RP-3500), un inhibiteur potentiel d’ATR actuellement en phase 1/2 de développement clinique; le RP-1664, un inhibiteur de PLK4 en phase 1; le RP-3467, un inhibiteur de Polθ ATPase en phase 1; ainsi que d’autres programmes précliniques non divulgués. Pour en savoir plus, veuillez visiter reparerx.com et suivez @Reparerx sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

À propos de Defence Therapeutics

Defence Therapeutics est une société de biotechnologie en stade clinique cotée en bourse qui développe et conçoit la prochaine génération de radio-immunoconjugués et de produits CAM à l’aide de sa plateforme propriétaire, en plus des nouveaux vaccins immuno-oncologiques. Le cœur de la plateforme Defence Therapeutics est la technologie Accum®, qui permet de délivrer avec précision des radio-immuno-conjugués ou des CAM sous leur forme intacte à des cellules cibles et à des antigènes de vaccins. Par conséquent, une efficacité et une puissance accrues peuvent être atteintes contre les maladies catastrophiques telles que le cancer et les maladies infectieuses.

