Purpose Investments Inc. annonce les distributions de janvier 2025

TORONTO, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de janvier 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »)

La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le janvier 29, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le janvier 31, 2025.



Fonds ouverts Symbole du téléscripteur Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Distribution Fréquence FNB Actions - revenu Apple (AAPL) Purpose - parts de FNB APLY 0,1667 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds canadien de revenu financier Purpose - actions de FNB BNC 0,1225 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díobligations mondiales Purpose - parts de FNB BND 0,0840 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose - parts de FNB BRKY 0,1000 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose - parts de FNB BTCY 0,0850 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport - une devise BTCY.B 0,0970 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose - parts FNB non couvertes en devise libellÈes en dollars amÈricains BTCY.U 0,0815 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díoccasions de crédit Purpose - parts de FNB CROP 0,0875 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díoccasions de crédit Purpose - parts de FNB en dollars amÈricains CROP.U 0,0975 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur líether Purpose - parts de FNB ETHY 0,0405 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur líether Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport - une devise ETHY.B 0,0500 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur líether Purpose - parts FNB non couvertes en devise libellÈes en dollars amÈricains ETHY.U 0,0395 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de crédit flexible mondial Purpose - parts de FNB FLX 0,0461 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de crédit flexible mondial Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport - une devise FLX.B 0,0551 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de crédit flexible mondial Purpose - parts de FNB non couvertes en devise libellÈes en dollars amÈricains FLX.U 0,0385 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Catégorie díobligations mondiales Purpose - actions de FNB IGB 0,0860 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu Microsoft (MSFT) Purpose - parts de FNB MSFY 0,1100 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de rendement améliorÈ Purpose - actions de FNB PAYF 0,1375 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díobligations de rendement global Purpose - actions de FNB PBD 0,0590 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose - actions de FNB PDF 0,1050 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de dividendes améliorÈ Purpose - actions de FNB PDIV 0,0950 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose - actions de FNB PHR 0,0720 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de dividende international Purpose - parts de FNB PID 0,0780 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose - actions de FNB PIN 0,0830 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de revenu multiactif Purpose - parts de FNB PINC 0,0840 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de revenu prudent Purpose - actions de FNB PRP 0,0600 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds - revenu élevÈ Purpose - actions de FNB PYF 0,1100 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds - revenu élevÈ Purpose - actions de FNB non couvertes par rapport - une devise PYF.B 0,1230 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds - revenu élevÈ Purpose - actions de FNB non couvertes par rapport - une devise libellÈes en dollars amÈricains PYF.U 0,1200 $¹ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de revenu díactions de base Purpose - actions de FNB RDE 0,0875 $¹ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de dividendes marchés Èmergents Purpose - parts de FNB REM 0,0950 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds canadien díactions privilégiÈes Purpose - parts de FNB RPS 0,0950 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díactions privilégiÈes amÈricaines Purpose - parts de FNB RPU 0,0940 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díactions privilégiÈes amÈricaines Purpose - parts de FNB non couvertes par rapport - une devise2 RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose - parts de FNB SYLD 0,0970 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu AMD (AMD) Purpose - Parts de FNB YAMD 0,2000 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu Amazon (AMZN) Purpose Purpose - parts de FNB YAMZ 0,4000 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu Alphabet (GOOGL) Purpose - parts de FNB YGOG 0,2500 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu META (META) Purpose - Parts de FNB YMET 0,1600 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu NVIDIA (NVDA) Purpose - Parts de FNB YNVD 0,7500 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel FNB Actions - revenu Tesla (TSLA) Purpose - parts de FNB YTSL 0,5500 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole du téléscripteur Distribution par action/part Date d’enregistrement Date de paiement Distribution Fréquence Big Banc Split Corp, Catégorie A BNK 0,1200 $¹ 31 janvier 2025 14 février 2025 Mensuel Big Banc Split Corp – Actions privilégiées BNK.PR.A 0,0700 $¹ 31 janvier 2025 14 février 2025 Mensuel



Distributions estimatives de janvier 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de janvier 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole du téléscripteur Distribution estimative par part Date d’enregistrement Date de paiement Distribution Fréquence Fonds de gestion de trésorerie en dollars amÈricains Purpose - parts de FNB MNU.U 0,3678 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose - parts de FNB MNY 0,3012 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds díépargne - intÈrÍt ÈlevÈ Purpose - parts de FNB PSA 0,1286 $ 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel Fonds de trésorerie amÈricain Purpose - parts de FNB PSU.U 0,3463 $ US 29 janvier 2025 4 février 2025 Mensuel



Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le janvier 28, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le janvier 29, 2025.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes en devises – du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.



À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 21 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

