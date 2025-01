IBA et Wallonie Entreprendre International prennent une participation de 30% dans mi2-factory pour améliorer l'efficacité des dispositifs alimentés au carbure de silicium

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 janvier 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT) le leader mondial des technologies d’accélération de particules, et Wallonie Entreprendre International (WE International), la branche internationale de la société publique d'investissement wallonne, annoncent aujourd'hui un investissement stratégique conjoint d’EUR 5 millions chacun dans mi2-factory, une start-up et spin-off de l'Université des Sciences Appliquées de Jena, en Allemagne. Cet investissement assure une participation de 15% à IBA et de 15% à WE International.

mi2-factory est spécialisée dans l'implantation d'azote dans le carbure de silicium (SiC), un procédé important pour améliorer l'efficacité des puces semi-conductrices de puissance en SiC. Ces puces sont des composants essentiels des systèmes électroniques de puissance modernes utilisés dans toute une série de secteurs, notamment la mobilité électrique, la production d'énergie éolienne et solaire, les réseaux d'énergie renouvelable, entre autres. L'entreprise se concentre sur l'implantation à haute énergie pour simplifier les processus, réduire les coûts et améliorer le rendement et la qualité des puces et des plaquettes SiC.

Fidèle à son engagement en faveur de l'innovation, IBA est fière de soutenir mi2-factory dans l'évolution de son procédé éprouvé en laboratoire vers une solution de qualité industrielle. Les technologies de pointe d'IBA en matière d'accélérateurs de particules compacts sont idéales pour répondre aux ambitions de mi2, à savoir la mise au point de dispositifs SiC combinant les meilleurs attributs en termes de qualité, de coût et de capacité de production.

Le développement de mi2-factory est également soutenu par une subvention de l'IPCEI ME/CT (Important Project of Common European Interest for Microelectronics and Communication Technologies) et par une prise de participation des actionnaires actuels de la société, ce qui porte le total de ses ressources additionnelles à environ EUR 40 millions. Au-delà des perspectives économiques que représente le développement de ce type de solution, le projet marque également une avancée potentielle dans le renforcement de l'expertise européenne dans le domaine stratégique, et en pleine expansion, de l'électronique de puissance.

Michael Rüb, PDG et directeur général de mi2-factory, a commenté : « mi2-factory recherchait non seulement des partenaires stratégiques et technologiques, mais aussi des co-investisseurs pour renforcer sa position dans les projets de l'IPCEI. Le partenariat avec IBA, le leader mondial des technologies d'accélérateurs de particules, et Wallonie Entreprendre International, un partenaire institutionnel réputé, renforce notre expertise et notre savoir-faire, nous positionnant comme le meilleur de sa catégorie dans l'implantation d'azote à haute énergie dans le carbure de silicium, alors que nous cherchons à progresser vers une solution de niveau industriel. »

Henri de Romrée, Directeur Général Adjoint d'IBA, a ajouté : « Investir dans des sociétés prometteuses comme mi2-factory fait partie de notre ADN entrepreneurial et pourrait conduire à de potentielles nouvelles applications pour nos accélérateurs. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe talentueuse de mi2-factory et de contribuer à ce projet pour aider à développer l'expertise européenne en électronique de puissance, qui est un secteur important et stratégique. »

Laurence Glautier, Directrice Générale de WE International, a indiqué : « Nous sommes fiers de réaliser ce co-investissement aux côtés d'IBA, un partenaire de longue date qui a fait ses preuves en matière d'innovation et qui a un fort impact sur la Région wallonne. Cet investissement dans un projet européen, soutenu par l’IPCEI, s'inscrit parfaitement dans notre mission de soutenir des initiatives à haute valeur ajoutée qui favorisent l'expertise wallonne dans des secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs en électronique de puissance. En encourageant la diversification d'IBA dans ce domaine stratégique, nous soutenons non seulement les avancées technologiques, mais nous assurons également une croissance économique à long terme et des opportunités d'emplois qualifiés en Wallonie. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Wallonie Entreprendre International

WE International (Wallonie Entreprendre International S.A.) est la branche internationale de la société publique d'investissement Wallonie Entreprendre S.A. Depuis plus de 20 ans, WE International a pour vocation de financer les entreprises wallonnes ayant des projets à l'étranger qui génèrent des retombées économiques significatives pour la Région wallonne.

Pour plus d'informations : https://www.wallonie-entreprendre.be/en/expertises/international/

À propos de mi2-factory

mi2-factory GmbH (« mi2-factory ») propose une nouvelle technologie de processus pour la production de semi-conducteurs avec son équipement innovant de traitement des plaquettes EFIITRON. Les fabricants de puces utilisent EFIITRON pour réduire le coût des puces, augmenter la fiabilité et réaliser de nouvelles architectures de composants et de plaquettes.

Le client bénéficie d'une précision et d'une flexibilité jusqu'alors inégalées. Cela permet de réduire les coûts des puces en carbure de silicium (SiC) jusqu'à 50 %. EFIITRON vise le marché stratégique de l'électronique de puissance en carbure de silicium pour la mobilité électrique, les applications d'énergie renouvelable, les centres de données IA, la motorisation industrielle. Des études reconnues prévoient un volume de marché de plus de 6 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 30 à 40 %. mi2-factory a pour objectif de traiter plus de 3 % de toutes les plaquettes de carbure de silicium avec des équipements EFIITRON à long terme.

Pour plus d'informations sur mi2, voir https://mi2-factory.com/

Pour plus d'informations sur IPCEI ME/CT, voir : https://ipcei-me-ct.eu/

