Tartumaal hooldekodu „Tartu Südamekodu“ II etapi ehitusega alustamine

EfTEN Real Estate Fund AS-i tütarettevõtja EfTEN Ermi OÜ on koostöös operaatori Tartu Südamekodu OÜ-ga rajanud Tartumaale Tartu valda Tila külla Ermi tn 13 asuvale hoonestusõiguse alusel kasutatavale maale 120-kohalise hooldekodu, mis valmis eelmisel aastal. Klientidele alustati hooldekodu teenuste osutamist alates augustist 2024. a. Hooldekodu on klientide poolt hästi vastu võetud ning hoone täituvus on ületanud esialgseid ootusi. Tugev nõudlus hooldusteenuse järele võimaldab ehitada lõpuni hoone osa, mis I etapis ehitati nn musta karbina.

II etapi ehituse järgselt lisandub hooldekodusse 60 voodikohta. Ehitustööde tegemiseks tegi parima pakkumise RIS Ehitus OÜ. Renoveerimistöödega alustatakse sellel nädal. Hange ehitaja valimiseks viidi läbi koostöös Tartu Südamekodu OÜ-ga, kes on Tartu hooldekodu operaator. II etapi ehitustööde planeeritud valmimine on juuli 2025. a. Üürilepingu järgne tootlusmäär investeeringult fondile on kokku lepitud 8,1% investeeritud summalt aastas.

Lisaks on planeeritud hoone katusele rajada päikesepark.

Projekti kogumaksumuseks on ca 1,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Viljar Arakas

juhatuse liige

Tel. 655 9515

E-post: viljar.arakas@eften.ee