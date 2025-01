21/01/2025

LACROIX finalise la cession du segment City-Mobilité

auprès de SWARCO

LACROIX annonce la cession de son segment City-Mobilité à la société SWARCO, dans le prolongement des négociations exclusives annoncées le 12 décembre dernier entre les deux sociétés.

Cette opération devrait être effective au plus tard à la fin du premier trimestre 2025.

Le périmètre concerné par le projet de cession rassemble les business units Traffic et V2X qui représentaient un chiffre d’affaires de 27,3 M€ en 2023, soit 3,6% du chiffres d’affaires de LACROIX. Fin 2024, il regroupait 122 salariés à travers les sites français de Carros (Alpes Maritimes), Ploufragan (Côtes d’Armor) et Cesson (Ille-et-Vilaine), ainsi que le site espagnol situé à Madrid.

La qualité du projet industriel et commercial, essentielle au développement de l’entreprise ainsi qu’au maintien des emplois dans la durée, a été un critère prépondérant dans le choix du repreneur de l’activité City-Mobilité. Le projet a été favorablement accueilli par les représentants du personnel ainsi que l'ensemble des équipes en interne. Des accords de prestations de services transitoires sont mis en place afin d’assurer la pleine continuité d’activité durant la transition.

SWARCO bénéficie d’une notoriété internationale dans les produits et technologies de sécurité routière et de gestion intelligente du trafic. La forte complémentarité des activités conduites par SWARCO avec l’activité City-mobilité sur les plans géographique, technologique et commercial offre de grandes opportunités de développement et de synergies.

Leader mondial des solutions de mobilité (gestion de trafic, marquage routier…), le groupe SWARCO est présent dans 25 pays, mais peu en France et en Espagne.

Cette aquisition lui permettra de se renforcer significativement sur les marchés français et espagnol où l’activité City-Mobilité de LACROIX a des positions fortes sur les équipements de gestion de trafic, à la fois en France (parc installé significatif) et en Espagne (auprès des intégrateurs locaux).

De plus, les produits SWARCO présentent une complémentarité technologique forte avec la gamme City-Mobilité, permettant de développer des synergies commerciales en mettant à disposition les compléments de portefeuille opportuns sur les nouveaux canaux commerciaux de part et d’autre.

Pour LACROIX, cette cession a été portée par la volonté de se recentrer sur ses métiers à fortes synergies technologiques, afin de réaliser son ambition de devenir un leader global des solutions IoT industriel et des équipements électroniques pour applications critiques.

LACROIX évolue sur des marchés en transformation rapide sur le plan des technologies et des nouveaux business models qui se tournent vers plus de solutions et de services. Cela renforce les enjeux de taille critique sur les solutions présentant de fortes synergies technologiques au sein du groupe.

Les activités industrielles de transformation du métal du segment City-Mobilité étaient devenues trop éloignées du cœur de création de valeur de LACROIX, centré sur l’électronique et l’IoT industriel, ainsi que les activités à impact environnemental positif

Comme pour les comptes semestriels, l'impact de la sortie sera comptabilisée au 31/12 en résultat des activités abandonnées.

« Depuis de nombreuses années, nous vendons avec succès sur le marché français par l'intermédiaire de partenariats réputés, sans disposer d'une base propre dans le pays. L'acquisition de LACROIX City-Mobilité est pour nous une occasion prometteuse d'accroître notre présence sur les marchés francophones des technologies de gestion de trafic, ainsi qu'en Espagne. En associant l'expertise, la couverture géographique et la réputation de LACROIX City-Mobilité à nos produits, systèmes et solutions ITS leaders sur le marché, nous sommes enthousiastes à l'idée de réaliser des avancées substantielles. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de LACROIX City-Mobilité au sein de la famille SWARCO et nous nous réjouissons de faire évoluer nos activités ensemble.», précise Michael SCHUCH, CEO de SWARCO

« Je me réjouis sincèrement que notre projet de cession ait pu se conclure avec SWARCO. Les équipes City – Mobilité vont rejoindre un groupe familial avec une forte culture entrepreneuriale et qui partage la passion des métiers autour de la régulation de trafic, avec la taille critique pour en relever les nombreux challenges. Et pour LACROIX, cette cession va nous permettre de simplifier notre organisation et de nous concentrer sur les activités d’équipementier électronique où nous sommes les mieux positionnés», ajoute Vincent BEDOUIN, CEO de LACROIX.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires 2024 : 10 février 2025, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/investors/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

À propos de SWARCO

L’idée directrice de SWARCO est d’améliorer la qualité de vie en rendant les déplacements plus sûrs, plus rapides, plus confortables et plus respectueux de l'environnement. La société autrichienne, dont le siège social est situé à Wattens, près d’Innsbruck, est spécialisée dans les technologies des déplacements en fabricant et fournissant une large gamme de produits, systèmes, services et solutions clés en main pour le marquage routier, la gestion du trafic urbain et interurbain, le stationnement et les transports publics. Ses systèmes coopératifs, la communication entre l’infrastructure et le véhicule, l’e-mobilité et ses solutions logicielles modulaires et globales adressent la mobilité de demain et rendent nos communautés plus vivables. Le groupe est le numéro 1 mondial dans les systèmes de marquage routier à haute performance et le plus grand producteur de feux de signalisation et de panneaux à messages variables à LED. Plus de 5500 collaborateurs dans 25 pays servent des clients dans 80 pays et génèrent un chiffre d’affaires de plus d’1,2 milliard d’euros.

